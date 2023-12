A Ducati celebra os seus campeões com modelos de réplicas

Para celebrar este facto, os italianos alugaram a "Unipol Arena" em Casalecchio di Reno, perto de Bolonha, a cerca de cinco quilómetros da sede da Ducati, e estão a convidar todos os fãs para uma festa para os campeões na noite de 15 de dezembro sob o lema "Campioni in Festa" - incluindo os três primeiros do Campeonato do Mundo de MotoGP, o Campeão do Mundo Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Lenovo Team), Jorge Martin (Prima Pramac Racing) e Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing).

A eles juntam-se o Campeão do Mundo de Superbike Álvaro Bautista e o Campeão de Supersport Nicolò Bulega. O chefe de corrida da Ducati, Gigi Dall'Igna, também esteve no palco.



O domínio do fabricante italiano foi particularmente avassalador no Campeonato do Mundo de MotoGP em 2023 - os oito pilotos da Desmosedici foram claramente superiores à concorrência em termos de números, mas o historial também fala por si e superou mais uma vez a já forte época anterior.



Em 20 Grandes Prémios, a Ducati alcançou 17 vitórias nas corridas principais (incluindo 13 vitórias duplas) por seis pilotos. Ambos são recordes - nunca antes um fabricante ganhou mais na classe rainha numa temporada, nunca antes com tantos pilotos diferentes (7 x Bagnaia, 4 x Martin, 3 x Bezzecchi, 1 x Zarco, 1 x Di Giannantonio, 1 x Bastianini).



Todos os oito pilotos da armada da Ducati subiram ao pódio em 2023, acumulando um total de 43 pódios em GPs ao longo de toda a distância e ultrapassando assim o anterior recorde de 39 pódios da Honda em 1997. Oito vezes foi um pódio puramente Ducati. Ao longo da época, pelo menos um piloto Desmosedici subiu ao pódio em 46 corridas de GP consecutivas.



Houve também 16 vitórias de sprint (Martin 9 x, Bagnaia 4 x, Alex Márquez 2 x, Bezzecchi 1 x) e 17 pole positions. Pelo menos uma Desmosedici esteve na primeira linha da grelha durante uns incríveis 60 Grandes Prémios consecutivos.



A Ducati venceu o Campeonato de Construtores pela quarta vez consecutiva e pela quinta vez na geral. Pela primeira vez, os italianos ganharam dois títulos de pilotos consecutivos: Pecco Bagnaia foi o primeiro piloto desde Mick Doohan em 1998 a defender com sucesso o número 1 de partida na categoria rainha. Na era do MotoGP, apenas o seu mentor Valentino Rossi e Marc Márquez tinham conseguido ganhar títulos em anos consecutivos antes dele.



"Penduraria a impressão com estes números no meu escritório", sorriu Gigi Dall'Igna na conferência de imprensa que antecedeu a grande festa. "De único construtor com 'concessões', passámos a ser o único construtor sem concessões", disse ele, incapaz de resistir a uma pequena brincadeira.



A Ducati também tinha preparado uma surpresa: Em honra dos campeões do mundo, serão produzidas este ano cinco réplicas de modelos estritamente limitados com a assinatura original do respetivo piloto:



-111 V2 com o design Aruba.it deste ano, da Bulega

- 219 V4S amarela, com o visual dos encontros de Superbike em Misano e Jerez em honra do bicampeão de SBK Bautista

-72 V4S preto com o design Mooney VR46 da Bezzecchi

- 189 V4S com as cores da Prima Pramac do vice-campeão de MotoGP Martin

- 263 V4S com o número 1 de Bagnaia, tal como a réplica de Bautista em amarelo

Sucessos da Ducati na época de 2023 do MotoGP:

Pecco Bagnaia: 7 vitórias em GPs, 4 vitórias em sprint, um total de 15 pódios em GPs, 7 pole positions.

Jorge Martin: 4 vitórias em GPs, 9 vitórias em sprint, um total de 8 pódios em GPs, 4 pole positions.

Marco Bezzecchi: 3 vitórias em GPs, 1 vitória ao sprint, um total de 7 pódios em GPs, 3 pole positions.

Johann Zarco: 1 vitória em GP, um total de 6 pódios.

Fabio Di Giannantonio: 1 vitória em GP, um total de 2 pódios em GP.

Enea Bastianini: 1 vitória em GP.

Alex Márquez: 2 vitórias ao sprint, 2 pódios em GP, 1 pole position.

Luca Marini: 2 pódios em GPs, 2 pole positions.

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP 2023 após 39 corridas:

1º Bagnaia, 467 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 700 pontos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 653 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.