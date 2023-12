Pecco Bagnaia (Ducati): "Tenía muchas ganas de ganar"

El año pasado, la fiesta del Campeonato del Mundo de Ducati se celebró en el centro histórico de la ciudad de Bolonia; este año, la elección recayó en el "Unipol Arena" de Casalecchio di Reno, cerca de Bolonia, no lejos de la sede de la empresa, que puede albergar hasta 20.000 personas dependiendo de la configuración - y cuyas entradas se agotaron el viernes por la noche.

Antes de que Francesco "Pecco" Bagnaia fuera celebrado por los aficionados en el escenario, desveló su nuevo modelo réplica de una Panigale V4S, limitado a 263 piezas y firmado por su mano, que este año no es de color rojo Ducati, sino con el look amarillo especial del GP de Misano.

Su temporada de este año también ha sido "diferente, completamente diferente" en comparación con su primera victoria en MotoGP el año pasado, ha dicho el piloto oficial de Ducati Lenovo echando la vista atrás. "El año pasado estábamos en un punto en el que no teníamos nada que perder, porque estábamos 91 puntos por detrás, y cuando estás en la fase en la que sólo tienes que ganar, por alguna razón casi se hace más fácil ganar. Luego ganamos cuatro carreras seguidas, recuperamos muchos puntos y al final pudimos permitirnos controlar las últimas carreras".

"Este año ha sido un poco al revés", prosigue el italiano de 26 años. "Ya teníamos una ventaja de 66 puntos, y luego incluso nos quedamos atrás en Indonesia. Fue una situación difícil, sobre todo después de Barcelona. Pero siempre conseguimos ser muy constantes, que es la clave al final. El domingo siempre fuimos los más fuertes y nos trajimos los puntos a casa. En mi opinión, este título mundial ha sido más bonito porque lo he ganado con el número 1", añadió el ahora bicampeón de MotoGP con una amplia sonrisa.

Elpunto crucial de la temporada fue su espantosa caída poco después de la salida del GP de Catalunya. "Fue un momento complicado. Me desperté al día siguiente y estaba realmente destrozado, no había nada que pudiera hacer, pero empezamos la rehabilitación enseguida e hicimos lo máximo para estar listos para Misano, sólo cinco días después", explica Pecco, recordando un arduo GP de casa que estuvo dominado por su rival por el título, Jorge Martín. "Conseguimos terminar en la primera fila de la parrilla y en el podio en las dos carreras, perdiendo sólo 14 puntos en lugar de 37, lo que al final marcó la diferencia. Creo que esta carrera ha sido decisiva. Mentalmente, sin embargo, no conseguí rendir al 100% después de aquello, especialmente en las primeras fases de las carreras o en la clasificación. Fue un poco complicado volver al nivel que sólo volvimos a encontrar en las últimas carreras".

Pese a todo, Bagnaia nunca dudó de que defendería con éxito su título, el primero con el nº 1 desde Mick Doohan en 1998: "Siempre pensé que quería ganar absolutamente. Me habría resultado difícil aceptar la derrota", admitió el protegido de VR46. "Pero a veces es bueno caer para volver a la cima. Siempre se aprende algo de cada lección y creo que esta segunda mitad de la temporada ha sido una lección importante para todo el equipo."

Mientras tanto, Pecco no quiere pensar todavía en la próxima temporada. "Ya habrá tiempo para eso", se despidió. "Y ahora tenemos tiempo para 'Call of Duty'", dijo con una sonrisa, refiriéndose a su actual videojuego favorito.

Éxitos de Ducati en la temporada 2023 de MotoGP:

Pecco Bagnaia: 7 victorias en GP, 4 victorias al sprint, un total de 15 podios en GP, 7 poles.



Jorge Martín: 4 victorias en GP, 9 victorias al sprint, un total de 8 podios en GP, 4 pole positions.



Marco Bezzecchi: 3 victorias en GP, 1 victoria al sprint, un total de 7 podios en GP, 3 pole positions.



Johann Zarco : 1 victoria en GP, un total de 6 podios.



Fabio Di Giannantonio: 1 victoria en GP, un total de 2 podios en GP.



Enea Bastianini : 1 victoria en GP.



Alex Márquez: 2 victorias al sprint, 2 podios en GP, 1 pole position.



Luca Marini: 2 podios en GP, 2 pole positions.

Clasificación final del Campeonato del Mundo de MotoGP 2023 tras 39 carreras:

1. Bagnaia, 467 puntos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 87. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 700 puntos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 653 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.