Pecco Bagnaia (Ducati) : "Je voulais vraiment gagner".

L'année dernière, la fête de Ducati pour les championnats du monde avait eu lieu dans le centre historique de Bologne. Cette année, le choix s'est porté sur l'"Unipol Arena" de Casalecchio di Reno, près de Bologne, située non loin du siège de l'entreprise, qui peut accueillir jusqu'à 20 000 personnes selon la configuration - et qui affiche complet le vendredi soir.

Avant que Francesco "Pecco" Bagnaia ne se fasse fêter par ses fans sur scène, il a dévoilé en avant-première, dans le cadre d'une conférence de presse, sa nouvelle réplique d'une Panigale V4S, limitée à 263 exemplaires et signée de sa main, qui n'est pas cette année en rouge Ducati, mais dans le look jaune spécial du GP de Misano.

Sa saison de cette année a également été "différente, très différente" par rapport à son premier titre en MotoGP l'année précédente, a déclaré le pilote officiel de Ducati Lenovo en revenant sur sa saison. "L'année dernière, nous étions arrivés à un point où nous n'avions plus rien à perdre parce que nous avions 91 points de retard - et quand tu es dans la phase où tu n'as plus qu'à gagner, pour une raison ou une autre, cela devient presque plus facile de gagner. Nous avons alors gagné quatre courses d'affilée, gagné beaucoup de points et nous avons pu nous permettre de contrôler les dernières courses à la fin".

"Cette année, c'est un peu le contraire qui s'est produit", a poursuivi l'Italien de 26 ans. "Nous avions déjà 66 points d'avance - et nous nous sommes même retrouvés à la traîne en Indonésie. C'était une situation difficile, surtout après Barcelone. Mais nous avons réussi à rester très constants, ce qui est la clé à la fin. Le dimanche, nous étions toujours les plus forts et nous avons ramené les points à la maison. Je pense que ce titre de champion du monde était plus beau parce que je l'ai gagné avec le numéro 1", a ajouté le désormais double champion MotoGP avec un grand sourire.

Le point crucial de la saison a été sa sortie de piste angoissante peu après le départ du GP de Catalunya. "C'était un moment compliqué. Je me suis réveillé le lendemain et j'étais vraiment détruit, je n'ai rien pu faire, mais nous avons tout de suite commencé la rééducation et fait le maximum pour être prêts pour Misano, seulement cinq jours plus tard", a déclaré Pecco en revenant sur un GP à domicile laborieux, dominé par son rival pour le titre, Jorge Martin. "Nous avons réussi à nous placer sur la première ligne de la grille de départ et à monter sur le podium dans les deux courses - et donc à ne perdre que 14 points au lieu des 37 qui ont fait la différence à la fin. Je pense que cette course a été décisive. Mais sur le plan mental, je n'ai pas réussi à être à 100 % par la suite, surtout en début de course ou en qualifications. C'était un peu compliqué de revenir au niveau que nous n'avons retrouvé que lors des dernières courses".

Pourtant, Bagnaia n'a jamais douté de la réussite de la défense du titre, la première avec la #1 depuis Mick Doohan en 1998. "J'ai toujours gardé à l'esprit que je voulais absolument gagner. Accepter une défaite aurait été difficile pour moi", a reconnu le protégé de VR46. "Mais parfois, il est juste de tomber pour mieux remonter. On apprend toujours quelque chose de chaque leçon et je pense que cette deuxième partie de saison a été une leçon importante pour toute l'équipe".

En attendant, Pecco ne veut pas encore penser à la saison prochaine. "Nous aurons tout le temps pour cela", dit-il. "Et pour l'instant, nous avons le temps de jouer à 'Call of Duty'", a-t-il déclaré en souriant, faisant référence à son jeu vidéo préféré du moment.

Le palmarès de Ducati pour la saison MotoGP 2023 :

Pecco Bagnaia : 7 victoires en GP, 4 victoires en sprint, 15 podiums en GP au total, 7 pole positions.



Jorge Martin : 4 victoires en GP, 9 victoires en sprint, 8 podiums GP au total, 4 pole positions.



Marco Bezzecchi : 3 victoires en GP, 1 victoire en sprint, 7 podiums en GP, 3 pole positions.



Johann Zarco : 1 victoire en GP, 6 podiums au total.



Fabio Di Giannantonio : 1 victoire en GP, 2 podiums en GP au total.



Enea Bastianini : 1 victoire en GP.



Alex Márquez : 2 victoires en sprint, 2 podiums GP, 1 pole position.



Luca Marini : 2 podiums GP, 2 pole positions.

Classement final du championnat du monde MotoGP 2023 après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 653 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.