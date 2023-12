Pecco Bagnaia (Ducati): "Volevo davvero vincere".

Venerdì la Ducati festeggia in grande stile la stagione di maggior successo della sua storia. Il Campione del Mondo della MotoGP Pecco Bagnaia ha colto l'occasione per ripercorrere la sua annata divisa.

Se l'anno scorso la festa del Campionato del Mondo Ducati si era svolta nel centro storico di Bologna, quest'anno la scelta è caduta sull'"Unipol Arena" di Casalecchio di Reno, vicino a Bologna, non lontano dalla sede dell'azienda, che può ospitare fino a 20.000 persone a seconda della configurazione - ed è stata esaurita già venerdì sera.

Prima di essere celebrato dai fan sul palco, Francesco "Pecco" Bagnaia ha svelato la sua nuova replica di una Panigale V4S, limitata a 263 esemplari e firmata a mano, che quest'anno non è in rosso Ducati, ma nella speciale veste gialla del GP di Misano.

Anche la sua stagione di quest'anno è stata "diversa, completamente diversa" rispetto alla prima vittoria del titolo MotoGP dello scorso anno, ha detto il pilota ufficiale Ducati Lenovo guardando al passato. "L'anno scorso eravamo a un punto in cui non avevamo più nulla da perdere perché eravamo a 91 punti di distacco e quando sei nella fase in cui devi solo vincere, per qualche motivo diventa quasi più facile vincere. Poi abbiamo vinto quattro gare di fila, abbiamo recuperato molti punti e alla fine siamo riusciti a controllare le gare finali".

"Quest'anno è stato un po' il contrario", ha continuato il 26enne italiano. "Avevamo già un vantaggio di 66 punti, e poi siamo addirittura caduti indietro in Indonesia. È stata una situazione difficile, soprattutto dopo Barcellona. Ma siamo sempre riusciti a rimanere molto costanti, che alla fine è la chiave. La domenica siamo sempre stati i più forti e abbiamo portato a casa i punti. Secondo me, questo titolo mondiale è più bello perché l'ho vinto con il numero 1", ha aggiunto il due volte campione della MotoGP con un ampio sorriso.

Il punto cruciale della stagione è stato il suo spaventoso incidente poco dopo la partenza del GP di Catalunya. "È stato un momento complicato. Mi sono svegliato il giorno dopo ed ero davvero distrutto, non c'era nulla da fare, ma abbiamo iniziato subito la riabilitazione e abbiamo fatto il massimo per essere pronti per Misano, solo cinque giorni dopo", ha detto Pecco, ripensando a un GP di casa difficile, dominato dal suo rivale per il titolo Jorge Martin. "Siamo riusciti a finire in prima fila e sul podio in entrambe le gare, perdendo solo 14 punti invece di 37, il che ha fatto la differenza alla fine. Credo che questa gara sia stata decisiva. Dal punto di vista mentale, però, non sono riuscito a lavorare al 100%, soprattutto nelle prime fasi di gara e nelle qualifiche. È stato un po' complicato tornare al livello che abbiamo ritrovato solo nelle ultime gare".

Tuttavia, Bagnaia non ha mai dubitato di poter difendere con successo il suo titolo, il primo con la #1 dai tempi di Mick Doohan nel 1998: "Ho sempre pensato che volevo assolutamente vincere. Sarebbe stato difficile per me accettare la sconfitta", ha ammesso il pupillo di VR46. "Ma a volte è giusto cadere per tornare in alto. Si impara sempre qualcosa da ogni lezione e credo che questa seconda parte della stagione sia stata una lezione importante per tutto il team".

Nel frattempo, Pecco non vuole ancora pensare alla prossima stagione. "Ci sarà tutto il tempo per farlo", ha detto. "E ora abbiamo tempo per 'Call of Duty'", ha detto con un sorriso, riferendosi al suo videogioco preferito.

I successi della Ducati nella stagione 2023 della MotoGP:

Pecco Bagnaia: 7 vittorie nei GP, 4 vittorie in volata, un totale di 15 podi nei GP, 7 pole position.



Jorge Martin: 4 vittorie di GP, 9 vittorie in volata, un totale di 8 podi di GP, 4 pole position.



Marco Bezzecchi: 3 vittorie di GP, 1 vittoria in volata, un totale di 7 podi di GP, 3 pole position.



Johann Zarco: 1 vittoria in un GP, 6 podi in totale.



Fabio Di Giannantonio: 1 vittoria in un GP, 2 podi in un GP.



Enea Bastianini : 1 vittoria in un GP.



Alex Márquez: 2 vittorie in volata, 2 podi in GP, 1 pole position.



Luca Marini: 2 podi in GP, 2 pole position.

Classifica finale del Campionato mondiale di MotoGP 2023 dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.