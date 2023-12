Pecco Bagnaia (Ducati): "Queria mesmo ganhar"

A Ducati celebra a época mais bem sucedida da história do fabricante em grande estilo na sexta-feira. O Campeão do Mundo de MotoGP, Pecco Bagnaia, aproveitou a oportunidade para fazer uma retrospetiva do seu ano de sucesso.

No ano passado, a festa do Campeonato do Mundo da Ducati teve lugar no centro histórico da cidade de Bolonha; este ano, a escolha recaiu sobre a "Unipol Arena" em Casalecchio di Reno, perto de Bolonha, não muito longe da sede da empresa, que pode acomodar até 20.000 pessoas, dependendo da configuração - e estava esgotada na sexta-feira à noite.

Antes de Francesco "Pecco" Bagnaia ser festejado pelos fãs no palco, apresentou o seu novo modelo de réplica de uma Panigale V4S, limitada a 263 peças e assinada pela sua mão, que este ano não é em vermelho Ducati, mas no amarelo especial do GP de Misano.

A sua época este ano também foi "diferente, completamente diferente" em comparação com a sua primeira vitória no título de MotoGP no ano passado, disse o piloto de fábrica da Ducati Lenovo olhando para trás. "No ano passado, estávamos num ponto em que não tínhamos mais nada a perder porque estávamos 91 pontos atrás - e quando se está numa fase em que só se tem de ganhar, por alguma razão torna-se quase mais fácil ganhar. Depois ganhámos quatro corridas seguidas, recuperámos muitos pontos e, no final, conseguimos controlar as últimas corridas."

"Este ano foi um pouco o oposto", continuou o italiano de 26 anos. "Já tínhamos uma vantagem de 66 pontos e depois ficámos mesmo para trás na Indonésia. Foi uma situação difícil, especialmente depois de Barcelona. Mas conseguimos manter-nos sempre muito consistentes, o que é a chave no final. No domingo fomos sempre os mais fortes e trouxemos os pontos para casa. Na minha opinião, este título do Campeonato do Mundo foi mais bonito porque o ganhei com o número 1", acrescentou o agora bicampeão de MotoGP com um largo sorriso.

O ponto crucial da época foi a sua assustadora queda pouco depois do início do GP da Catalunha. "Foi um momento complicado. Acordei no dia seguinte e estava mesmo destruído, não havia nada que pudesse fazer, mas começámos logo a reabilitação e fizemos o máximo para estarmos prontos para Misano, apenas cinco dias depois," disse Pecco, olhando para trás, para um árduo GP caseiro que foi dominado pelo seu rival pelo título Jorge Martin. "Conseguimos terminar na primeira linha da grelha e no pódio em ambas as corridas - perdendo apenas 14 pontos em vez de 37, o que fez a diferença no final. Penso que esta corrida foi decisiva. No entanto, mentalmente, não consegui estar a 100 por cento depois disso, especialmente nas fases iniciais das corridas ou na qualificação. Foi um pouco complicado voltar ao nível que só voltámos a encontrar nas últimas corridas."

No entanto, Bagnaia nunca duvidou que iria defender com sucesso o seu título, o primeiro com o #1 desde Mick Doohan em 1998: "Sempre pensei que queria absolutamente ganhar. Teria sido difícil para mim aceitar a derrota", admitiu o protegido de VR46. "Mas, por vezes, é correto cair para voltar ao topo. Aprende-se sempre alguma coisa com cada lição e acredito que esta segunda metade da época foi uma lição importante para toda a equipa."

Entretanto, Pecco ainda não quer pensar na próxima época. "Haverá muito tempo para isso. "E agora temos tempo para o 'Call of Duty'", disse ele com um sorriso, referindo-se ao seu jogo de vídeo favorito atual.

Os sucessos da Ducati na época de 2023 do MotoGP:

Pecco Bagnaia: 7 vitórias em GPs, 4 vitórias em sprint, um total de 15 pódios em GPs, 7 pole positions.



Jorge Martin: 4 vitórias em GPs, 9 vitórias em sprint, um total de 8 pódios em GPs, 4 pole positions.



Marco Bezzecchi: 3 vitórias em GPs, 1 vitória ao sprint, um total de 7 pódios em GPs, 3 pole positions.



Johann Zarco: 1 vitória em GP, um total de 6 pódios.



Fabio Di Giannantonio: 1 vitória em GP, um total de 2 pódios em GP.



Enea Bastianini : 1 vitória em GP.



Alex Márquez: 2 vitórias ao sprint, 2 pódios em GP, 1 pole position.



Luca Marini: 2 pódios em GPs, 2 pole positions.

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP 2023 após 39 corridas:

1º Bagnaia, 467 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 700 pontos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 653 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.