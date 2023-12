Trackhouse : "Parler de podiums et de victoires à un moment donné".

Le nouveau Trackhouse Aprilia MotoGP Racing Team veut s'établir à moyen terme parmi les équipes satellites les plus fortes de la catégorie reine. Le nouveau propriétaire de l'équipe, Justin Marks, veut commander à ses pilotes Miguel Oliveira et Raúl Fernández des motos d'usine actuelles pour la saison prochaine, c'est-à-dire des modèles Aprilia RS-GP24, comme ceux dont disposent les pilotes d'usine Aleix Espargaró et Maverick Viñales.

Quels objectifs Justin Marks s'est-il fixé pour la saison MotoGP 2024 ? "Pour l'instant, l'objectif sera de construire notre relation avec Aprilia et d'organiser le matériel 2024 pour nos deux pilotes", a rapporté Justin Marks lors d'une interview avec SPEEDWEEK.com. "Nous devons apprendre à connaître l'équipe et identifier ses besoins. Bien sûr, nous regardons le marché et discutons avec des sponsors potentiels. Nous avons déjà eu beaucoup de bonnes discussions. Nous voulons réussir dans ce domaine et ne pas commencer l'engagement en MotoGP avec un 'shoe string budget'. En dehors de cela, nous nous occupons de la construction d'une grande équipe. Nous soutenons Aprilia et nous assurerons une stabilité autour de notre équipe afin que nous puissions grandir avec le temps".

En l'espace d'un an, Justin Marks a formé une équipe gagnante dans la série NASCAR Cup. Il a obtenu la quatrième place au classement général de la série NASCAR en 2022 avec Ross Chastain dans une Chevy Camaro et a fait sensation en persuadant l'ex-champion du monde de Formule 1 Kimi Raikkönen de faire une apparition en NASCAR.

L'entrepreneur ne se contente pas de demi-mesures. C'est pourquoi l'équipe Trackhouse ne veut pas se contenter de remplir les places de départ en MotoGP à moyen terme. "Pour le moment, notre priorité est de mettre sur pied une bonne équipe", a souligné Justin Marks à SPEEDWEEK.com. "Mais à l'avenir, nous voulons avoir les meilleurs pilotes du monde, qui jusqu'à présent ne veulent tous courir que dans des teams d'usine. Un jour, nous pourrons alors parler de podiums et de victoires".

Ceux qui connaissent les coûts de la NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing) peuvent s'imaginer que le championnat du monde de MotoGP ne va pas surcharger financièrement l'équipe Trackhouse Racing. En effet, une équipe de pointe dans la série NASCAR Cup génère un chiffre d'affaires de 180 à 200 millions de dollars américains. Un sponsor principal paie pour une équipe entre 5 et 35 millions de dollars, selon les chances de succès.

En Formule 1, Red Bull a payé 54 millions d'euros par an à Renault entre 2014 et 2016 pour chacune des deux équipes Red Bull Racing et Scuderia Toro Rosso, uniquement pour les unités de propulsion hybrides peu performantes et peu fiables.

En revanche, il est possible de faire fonctionner une équipe MotoGP renommée avec 12 à 15 millions d'euros, dont 7 millions sont apportés par Dorna.

C'est pourquoi le patron du groupe Red Bull, Didi Mateschitz, a reconnu il y a quelques années déjà : "En MotoGP, tu obtiens le meilleur rapport qualité-prix en tant que sponsor".

La NASCAR prouve qu'il est possible de présenter un sport automobile spectaculaire même avec des voitures de course relativement bon marché. Jusqu'à 300.000 spectateurs par événement sont à l'ordre du jour.

Une voiture de course NASCAR coûte environ 150 000 dollars (sans moteur ni transmission). L'ensemble des moteurs peut être loué pour 2 millions de dollars pour les 36 à 38 courses annuelles.

Une équipe de MotoGP renommée reçoit 7 millions rien que de la Dorna, cette somme variant en fonction du nombre de Grand Prix.

Les usines facturent entre 2,2 et 2,5 millions d'euros par pilote et par saison pour un package de leasing en MotoGP. Mais cette somme peut augmenter, elle dépend du cahier des charges et du nombre de mises à jour techniques souhaitées.

Trackhouse Aprilia Racing veut raccourcir le chemin vers le sommet, ne pas perdre de temps avec du matériel de 2023 et louer les dernières machines d'usine d'Aprilia au lieu de la RS-GP23 prévue.

Ce plan motive les pilotes Miguel Oliveira et Raúl Fernández, attire davantage de sponsors - et ouvre la voie à des discussions avec les meilleurs pilotes du monde en 2025.