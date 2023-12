Trackhouse: "Parlare di podi e di vittorie a un certo punto".

Il nuovo Trackhouse Aprilia MotoGP Racing Team vuole affermarsi a medio termine tra i più forti team satellite della classe regina. Il nuovo proprietario del team Justin Marks vuole ordinare all'ultimo minuto ai suoi piloti Miguel Oliveira e Raúl Fernández le ultime moto di serie per la prossima stagione, ovvero i modelli Aprilia RS GP24, che sono disponibili anche per i piloti di serie Aleix Espargaró e Maverick Viñales.

Quali obiettivi si è posto Justin Marks per la stagione 2024 della MotoGP? "L'obiettivo per ora sarà costruire il nostro rapporto con Aprilia e organizzare il materiale 2024 per i nostri due piloti", ha detto Justin Marks in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Dobbiamo conoscere la squadra e scoprire quali sono le sue esigenze. Naturalmente, ci stiamo informando sul mercato e stiamo parlando con potenziali sponsor. Abbiamo già avuto molte discussioni positive. Vogliamo avere successo in questo settore e non iniziare l'impegno in MotoGP con un budget ridotto all'osso. A parte questo, stiamo cercando di costruire una grande squadra. Sosteniamo Aprilia e daremo stabilità alla nostra squadra in modo da poter crescere nel tempo".

Justin Marks ha formato un team vincente nella NASCAR Cup Series in un solo anno. Ha ottenuto il quarto posto assoluto nella NASCAR Series 2022 con Ross Chastain sulla Chevy Camaro e ha fatto scalpore quando ha convinto l'ex campione del mondo di Formula 1 Kimi Raikkönen a fare un'apparizione nella NASCAR.

L'imprenditore non si accontenta delle mezze misure. Ecco perché il team Trackhouse non vuole solo riempire le griglie della MotoGP a medio termine. "Al momento, ci preoccupiamo soprattutto di mettere insieme una buona squadra", ha sottolineato Justin Marks a SPEEDWEEK.com. "Ma in futuro vogliamo avere i migliori piloti del mondo, tutti quelli che attualmente vogliono correre solo in team ufficiali. Poi, a un certo punto, potremo parlare di podi e vittorie".

Chiunque abbia familiarità con i costi della NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing) può immaginare che il Campionato del Mondo di MotoGP non sovraccaricherà finanziariamente il Trackhouse Racing Team. Un top team della NASCAR Cup Series genera un fatturato di 180-200 milioni di dollari. Uno sponsor principale paga tra i 5 e i 35 milioni di dollari per un team, a seconda delle sue possibilità di successo.

In Formula 1, Red Bull ha pagato a Renault 54 milioni di euro all'anno per ciascuno dei due team, Red Bull Racing e Scuderia Toro Rosso, dal 2014 al 2016 - solo per le unità di trazione ibrida, poco performanti e inaffidabili.

Una squadra rinomata di MotoGP, invece, può essere gestita con 12-15 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro sono forniti dalla Dorna.

Per questo motivo il boss del gruppo Red Bull, Didi Mateschitz, ha riconosciuto qualche anno fa: "In MotoGP, come sponsor, si ottiene il miglior rapporto qualità-prezzo".

La NASCAR dimostra che gli sport motoristici spettacolari possono essere presentati anche con auto da corsa a prezzi ragionevoli. Fino a 300.000 spettatori per evento sono all'ordine del giorno.

Un'auto da corsa NASCAR costa circa 150.000 dollari (motore e cambio esclusi). Il pacchetto motore può essere noleggiato per le 36-38 gare all'anno per 2 milioni di dollari.

Un rinomato team di MotoGP riceve 7 milioni dalla sola Dorna, anche se la somma varia a seconda del numero di Gran Premi disputati.

Le fabbriche fatturano tra i 2,2 e i 2,5 milioni di euro per pilota e stagione per un pacchetto di leasing MotoGP. Tuttavia, questa somma può aumentare a seconda delle specifiche e del numero di aggiornamenti tecnici desiderati.

Trackhouse Aprilia Racing vuole accorciare il percorso verso la vetta, non perdere tempo con il materiale del 2023 e prendere in leasing le ultime moto della casa di Aprilia invece della prevista RS-GP23.

Questo piano motiva i piloti Miguel Oliveira e Raúl Fernández, attira un maggior numero di sponsor e apre la strada a colloqui con i migliori piloti del mondo nel 2025.