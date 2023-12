Trackhouse: "Falar de pódios e vitórias a dada altura"

A nova Trackhouse Aprilia MotoGP Racing Team quer estabelecer-se a médio prazo entre as mais fortes equipas satélite da categoria rainha. O novo proprietário da equipa, Justin Marks, quer encomendar à última hora aos seus pilotos Miguel Oliveira e Raúl Fernández as mais recentes motos de fábrica para a próxima época, ou seja, os modelos Aprilia RS GP24, que também estão disponíveis para os pilotos de fábrica Aleix Espargaró e Maverick Viñales.

Que objectivos estabeleceu Justin Marks para a época de 2024 do MotoGP? "O objetivo para já é construir a nossa relação com a Aprilia e organizar material para 2024 para os nossos dois pilotos", disse Justin Marks numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Temos de conhecer a equipa e saber quais são as suas necessidades. Claro que estamos a analisar o mercado e a falar com potenciais patrocinadores. Já tivemos muitas discussões positivas. Queremos ser bem sucedidos nesta área e não começar o MotoGP com um orçamento apertado. Para além disso, estamos a tentar construir uma grande equipa. Apoiamos a Aprilia e vamos dar estabilidade à nossa equipa para que possamos crescer com o tempo."

Justin Marks formou uma equipa vencedora na NASCAR Cup Series em apenas um ano. Terminou em quarto lugar na NASCAR Series 2022 com Ross Chastain no Chevy Camaro e causou sensação quando convenceu o antigo campeão mundial de Fórmula 1, Kimi Raikkönen, a fazer uma aparição na NASCAR.

O empresário não se contenta com meias medidas. É por isso que, a médio prazo, a equipa Trackhouse não quer apenas preencher as vagas na grelha do MotoGP. "De momento, a nossa principal preocupação é formar uma boa equipa", sublinhou Justin Marks ao SPEEDWEEK.com. "Mas, no futuro, queremos ter os melhores pilotos do mundo, todos os que atualmente só querem correr em equipas de trabalho. Depois, a dada altura, podemos falar de pódios e vitórias".

Qualquer pessoa familiarizada com os custos da NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing) pode imaginar que o Campeonato do Mundo de MotoGP não irá sobrecarregar financeiramente a Trackhouse Racing Team. Uma equipa de topo na NASCAR Cup Series gera um volume de negócios de 180 a 200 milhões de dólares. Um patrocinador principal paga entre 5 e 35 milhões de dólares por uma equipa, em função das suas possibilidades de sucesso.

Na Fórmula 1, a Red Bull pagou à Renault 54 milhões de euros por ano por cada uma das duas equipas, a Red Bull Racing e a Scuderia Toro Rosso, de 2014 a 2016 - apenas pelas unidades de tração híbridas, pouco fiáveis e com fraco desempenho.

Uma equipa de MotoGP de renome, por outro lado, pode ser gerida com 12 a 15 milhões de euros, dos quais 7 milhões são contribuídos pela Dorna.

É por isso que o chefe do Grupo Red Bull, Didi Mateschitz, reconheceu há alguns anos: "No MotoGP, obtém-se a melhor relação preço/desempenho como patrocinador".

A NASCAR prova que o desporto automóvel espetacular também pode ser apresentado com carros de corrida a preços razoáveis. Até 300.000 espectadores por evento estão na ordem do dia.

Um carro de corrida NASCAR custa cerca de 150.000 dólares (excluindo motor e caixa de velocidades). O pacote de motores pode ser alugado para as 36 a 38 corridas por ano por 2 milhões de dólares.

Uma equipa de renome do MotoGP recebe 7 milhões só da Dorna, embora este montante varie em função do número de Grandes Prémios.

As fábricas cobram entre 2,2 e 2,5 milhões de euros por piloto e por época para um pacote de aluguer de MotoGP. No entanto, este montante pode aumentar em função das especificações e do número de actualizações técnicas desejadas.

A Trackhouse Aprilia Racing quer encurtar o caminho para o topo, não perder tempo com material a partir de 2023 e alugar as mais recentes máquinas de fábrica da Aprilia em vez da planeada RS-GP23.

Este plano motiva os pilotos Miguel Oliveira e Raúl Fernández, atrai mais patrocinadores - e abre caminho para conversações com os melhores pilotos do mundo em 2025.