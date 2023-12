Domenicali (Ducati) : "2024 ? Ça va être compliqué"

Après la saison de rêve 2023, Ducati a célébré ses stars avec cinq modèles de répliques et une grande fête de championnat du monde. En même temps, la question se pose : qu'est-ce qui doit encore venir ? Voici ce que disent Claudio Domenicali et Gigi Dall'Igna.

Vendredi soir, dans une "Unipol Arena" pleine à craquer à Casalecchio di Reno près de Bologne, Ducati a fêté en grande pompe pas moins de sept titres de champion du monde : outre la défense réussie du titre de Pecco Bagnai et le quatrième titre de constructeur de suite en MotoGP, Aruba.it avec Àlvaro Bautista la "triple couronne" en championnat du monde Superbike à Borgo Panigale, à laquelle s'est ajoutée la première victoire en championnat du monde Supersport par Nicolò Bulega avec le titre des constructeurs.

L'usine italienne a ainsi surpassé une saison 2022 déjà exceptionnelle et avait donc toutes les raisons de faire la fête. Mais en même temps, la question s'est déjà posée : Qu'est-ce qui doit encore venir l'année prochaine ?

"Cela commence à devenir un peu compliqué", a reconnu le CEO de Ducati, Claudio Domenicali. "Cette année a été vraiment exceptionnelle. Gagner est toujours compliqué et nous savions qu'il serait également difficile de réitérer le succès de l'année dernière. Cela signifie maintenant que nous sommes le premier constructeur de l'histoire à réussir non seulement à remporter le championnat du monde MotoGP et Superbike la même année, mais aussi à répéter les deux titres l'année suivante - et, cerise sur le gâteau, à remporter le championnat du monde Supersport. Normalement, on atteint quelque chose dans la vie et on se fixe ensuite des objectifs supplémentaires. Mais à ce stade, il devient difficile de faire encore mieux l'année suivante".

"Mais nous avons peut-être une idée, à un peu plus long terme", a tout de même ajouté le CEO de Ducati Motor Holding, faisant ainsi référence au nouveau projet de motocross de Borgo Panigale, qui sera présenté et montré officiellement pour la première fois à Madonna di Campiglio du 21 au 23 janvier, en plus des traditionnelles présentations des teams d'usine du championnat du monde MotoGP et Superbike.

"On nous demande parfois ce qui rend Ducati si spécial", a poursuivi Domenicali. "Nous n'avons pas de formule magique, mais avec Gigi Dall'Igna, l'idée d'une approche d'ingénieur s'est pleinement développée - avec une grande attention portée à la physique, aux mathématiques et aux simulations, mais en même temps, l'approche est très fortement marquée par une approche humaniste et par la passion, car tout n'est pas que chiffres austères".

Le directeur de course de Ducati, Gigi Dall'Igna, a également fait référence à son équipe en revenant sur la saison dominée par Ducati : "C'est un sentiment fantastique parce que nous faisons tous des sacrifices vraiment importants pour obtenir ces résultats, des pilotes aux techniciens et mécaniciens qui restent souvent éveillés tard. Comme toujours, derrière la technique, il y a les hommes, qui font toujours la différence. Je pense que nous disposons d'un groupe de travail enviable, d'un point de vue technique et surtout humain. L'ambiance chez Ducati Corse en général et dans toutes nos équipes est vraiment particulière", a-t-il souligné.

EnMotoGP, cela se traduit par un palmarès impressionnant: en 2023, les huit membres de l'armada Ducati ont remporté un total de 17 victoires et 43 podiums en 20 courses de GP, deux records pour la "première classe".

"Les chiffres sont vraiment incroyables", s'est exclamé Dall'Igna. "L'année dernière, lorsque j'ai pensé à 2023, j'ai pensé que ce serait une année difficile. Car après une saison aussi belle que celle de 2022, je craignais vraiment de devoir souffrir pour au moins obtenir la même chose. En réalité, nous avons vraiment fait beaucoup plus. Cela me rend vraiment fier".

Autre fait inédit : Ducati a remporté la saison MotoGP qui vient de s'achever avec six pilotes différents. "C'est vraiment incroyable, normalement un constructeur gagne avec deux ou trois pilotes, mais gagner avec six pilotes signifie que la moto fonctionne bien avec tous les styles de pilotage", s'est réjoui le Managing Director de Ducati Corse, qui a souligné un autre chiffre en particulier : Huit fois, il y a eu un podium exclusivement Ducati.

"C'est peut-être le chiffre qui m'impressionne le plus", a révélé Dall'Igna. "Je me souviens qu'en 2021, j'ai eu les larmes aux yeux lorsque nous avons pris le podium complet pour la première fois. Cette année, c'est arrivé neuf fois, c'est vraiment incroyable". En raison d'une pénalité liée à la pression des pneus, Brad Binder, pilote officiel KTM, est monté sur le podium à la place de Fabio Di Giannantonio, pilote Gresini Ducati, lors de la finale de la saison à Valence.

Dall'Igna n'a pas pu s'empêcher de lancer une pique au nouveau système de "concessions" qui a été décidé pour la saison 2024 : "La seule chose qui m'étonne un peu : En relativement peu de temps, nous sommes passés du seul constructeur avec des 'concessions' à la seule usine sans concessions. C'est aussi incroyable", a-t-il souri.

Le palmarès de Ducati pour la saison MotoGP 2023 :

Pecco Bagnaia : 7 victoires en GP, 4 victoires en sprint, 15 podiums GP au total, 7 pole positions.



Jorge Martin : 4 victoires en GP, 9 victoires en sprint, 8 podiums GP au total, 4 pole positions.



Marco Bezzecchi : 3 victoires en GP, 1 victoire en sprint, 7 podiums en GP, 3 pole positions.



Johann Zarco : 1 victoire en GP, 6 podiums au total.



Fabio Di Giannantonio : 1 victoire en GP, 2 podiums en GP au total.



Enea Bastianini : 1 victoire en GP.



Alex Márquez : 2 victoires en sprint, 2 podiums GP, 1 pole position.



Luca Marini : 2 podiums GP, 2 pole positions.

Classement final du championnat du monde MotoGP 2023 après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 653 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.