Domenicali (Ducati): "2024? Sarà complicato"

Ducati ha festeggiato in grande stile ben sette titoli mondiali venerdì sera nella gremita "Unipol Arena" di Casalecchio di Reno, vicino a Bologna: oltre alla difesa del titolo da parte di Pecco Bagnai e al quarto titolo costruttori consecutivo in MotoGP, Aruba.ha portato a Borgo Panigale la "Tripla Corona" nel Campionato Mondiale Superbike con Àlvaro Bautista, e Nicolò Bulega ha vinto per la prima volta il Campionato Mondiale Supersport, compreso il titolo Costruttori.

La Casa italiana ha così superato ancora una volta la già eccezionale stagione 2022 e ha avuto tutte le ragioni per festeggiare. Allo stesso tempo, però, è sorta la domanda: Cosa ci aspetta l'anno prossimo?

"Comincia a essere un po' complicato", ha ammesso l'Amministratore Delegato di Ducati Claudio Domenicali. "Quest'anno è stato davvero straordinario. Vincere è sempre complicato e sapevamo che sarebbe stato difficile ripetere il successo dell'anno scorso. Ora siamo il primo costruttore nella storia a vincere non solo il Campionato del Mondo MotoGP e Superbike nello stesso anno, ma a bissare entrambi i titoli l'anno successivo e, come ciliegina sulla torta, anche il Campionato del Mondo Supersport. Di solito nella vita si raggiunge un risultato e poi ci si pone altri obiettivi. A questo punto, però, sarà difficile fare ancora meglio l'anno prossimo".

"Ma forse un'idea ce l'abbiamo, a più lungo termine", ha aggiunto l'Amministratore Delegato di Ducati Motor Holding, riferendosi al nuovo progetto motocross di Borgo Panigale, che sarà presentato ufficialmente e mostrato per la prima volta insieme alle tradizionali presentazioni dei team ufficiali dei Campionati del Mondo MotoGP e Superbike dal 21 al 23 gennaio a Madonna di Campiglio.

"A volte ci viene chiesto cosa rende Ducati così speciale", ha continuato Domenicali. "Non abbiamo una formula magica, ma con Gigi Dall'Igna l'idea di un approccio ingegneristico è stata pienamente sviluppata - con una forte attenzione alla fisica, alla matematica e alle simulazioni, ma allo stesso tempo l'approccio è anche molto caratterizzato da un approccio umanistico e dalla passione, perché non tutto è solo sobrietà di numeri".

Anche il Direttore di Gara Ducati Gigi Dall'Igna ha fatto riferimento alla sua squadra, ripensando alla stagione dominata dalla Ducati: "È una sensazione fantastica, perché tutti noi facciamo sacrifici davvero importanti per raggiungere questi risultati, dai piloti ai tecnici e ai meccanici, che spesso rimangono svegli fino a tardi. Come sempre, dietro la tecnologia ci sono le persone che fanno sempre la differenza. Credo che abbiamo una squadra invidiabile, dal punto di vista tecnico e soprattutto umano. L'atmosfera che si respira in Ducati Corse in generale e in tutti i nostri team è davvero speciale", ha sottolineato.

InMotoGP, in particolare, questo si riflette in un record impressionante: nel 2023, l'armata di otto Ducati ha ottenuto un totale di 17 vittorie e 43 podi in 20 GP, entrambi record per la classe regina.

"I numeri sono davvero incredibili", ha commentato Dall'Igna. "Quando l'anno scorso ho pensato al 2023, ho pensato che sarebbe stato un anno difficile. Perché dopo una stagione così buona come quella del 2022, temevo davvero che avrei dovuto soffrire per ottenere di nuovo almeno lo stesso risultato. In realtà, abbiamo ottenuto molto di più. Questo mi rende davvero orgoglioso".

Un'altra novità: la Ducati ha vinto con sei piloti diversi nella scorsa stagione MotoGP. "È davvero incredibile, di solito un costruttore vince con due o tre piloti, ma vincere con sei piloti significa che la moto funziona bene con ogni stile di guida", ha dichiarato soddisfatto l'Amministratore Delegato di Ducati Corse, che ha sottolineato un altro dato in particolare: Otto volte c'è stato un podio puramente Ducati.

"Questo dato è forse quello che mi colpisce di più", ha rivelato Dall'Igna. "Ricordo di aver pianto nel 2021 quando siamo saliti per la prima volta sull'intero podio. Quest'anno è successo nove volte, è davvero incredibile". Tuttavia, a causa di una penalità per la pressione degli pneumatici, il pilota ufficiale KTM Brad Binder è salito sul podio al posto del pilota Gresini Ducati Fabio Di Giannantonio nel finale di stagione a Valencia.

Dall'Igna non ha potuto resistere a uno sguardo laterale al nuovo sistema di "concessioni" che è stato deciso per la stagione 2024 in mezzo a tutti i festeggiamenti: "L'unica cosa che mi sorprende un po': In un lasso di tempo relativamente breve, siamo passati dall'essere l'unico costruttore con 'concessioni' all'unico senza concessioni. Anche questo è incredibile", ha sorriso.

I successi della Ducati nella stagione 2023 della MotoGP:

Pecco Bagnaia: 7 vittorie nei GP, 4 vittorie in volata, un totale di 15 podi nei GP, 7 pole position.



Jorge Martin: 4 vittorie di GP, 9 vittorie in volata, un totale di 8 podi di GP, 4 pole position.



Marco Bezzecchi: 3 vittorie in GP, 1 vittoria in volata, un totale di 7 podi in GP, 3 pole position.



Johann Zarco: 1 vittoria in un GP, 6 podi in totale.



Fabio Di Giannantonio: 1 vittoria in un GP, 2 podi totali in un GP.



Enea Bastianini : 1 vittoria in un GP.



Alex Márquez: 2 vittorie in volata, 2 podi in GP, 1 pole position.



Luca Marini: 2 podi in GP, 2 pole position.

Classifica finale del Campionato mondiale di MotoGP 2023 dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.