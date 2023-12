Domenicali (Ducati): "2024? Vai ser complicado"

Após a época de sonho de 2023, a Ducati celebrou as suas estrelas com cinco modelos de réplicas e uma grande festa do Campeonato do Mundo. Ao mesmo tempo, coloca-se a questão: o que se segue? É o que dizem Claudio Domenicali e Gigi Dall'Igna.

A Ducati celebrou nada menos que sete títulos do Campeonato do Mundo em grande estilo na noite de sexta-feira na lotada "Unipol Arena" em Casalecchio di Reno, perto de Bolonha: para além da defesa bem sucedida do título por parte de Pecco Bagnai e do que é agora o quarto título de construtores consecutivo no MotoGP, Aruba.trouxe a "Tripla Coroa" no Campeonato do Mundo de Superbike para Borgo Panigale com Àlvaro Bautista, e Nicolò Bulega venceu o Campeonato do Mundo de Supersport pela primeira vez, incluindo o título de Construtores.

A fábrica italiana superou assim, mais uma vez, a sua já extraordinária época de 2022 e teve todos os motivos para celebrar. Ao mesmo tempo, porém, surgiu a questão: O que mais está para vir no próximo ano?

"Está a começar a ficar um pouco complicado", admitiu o CEO da Ducati, Claudio Domenicali. "Este ano foi realmente extraordinário. Ganhar é sempre complicado e sabíamos que também seria difícil repetir o sucesso do ano passado. Isto significa agora que somos o primeiro construtor na história a não só vencer os Campeonatos do Mundo de MotoGP e Superbike no mesmo ano, mas a repetir ambos os títulos no ano seguinte - e como cereja no topo do bolo, o Campeonato do Mundo de Supersport. Normalmente, quando se consegue algo na vida, estabelecem-se objectivos adicionais. Nesta altura, no entanto, será difícil fazer ainda melhor no próximo ano."

"Mas podemos ter uma ideia, a longo prazo", acrescentou o CEO da Ducati Motor Holding, referindo-se ao novo projeto de motocross de Borgo Panigale, que será oficialmente apresentado e mostrado pela primeira vez juntamente com as tradicionais apresentações das equipas de fábrica dos Campeonatos do Mundo de MotoGP e Superbike, de 21 a 23 de janeiro, em Madonna di Campiglio.

"Por vezes perguntam-nos o que torna a Ducati tão especial," continuou Domenicali. "Não temos uma fórmula mágica, mas com Gigi Dall'Igna a ideia de uma abordagem de engenharia foi totalmente desenvolvida - com um forte foco na física, matemática e simulações, mas ao mesmo tempo a abordagem também é muito caracterizada por uma abordagem humanista e paixão, porque nem tudo é apenas números sóbrios."

O Diretor de Corrida da Ducati, Gigi Dall'Igna, também se referiu à sua equipa ao olhar para trás, para a temporada dominada pela Ducati: "É uma sensação fantástica porque todos nós fazemos sacrifícios realmente significativos para alcançar estes resultados - desde os pilotos aos técnicos e mecânicos, que muitas vezes ficam acordados até tarde. Como sempre, por detrás da tecnologia estão as pessoas que fazem sempre a diferença. Penso que temos uma equipa invejável, do ponto de vista técnico e, acima de tudo, do ponto de vista humano. O ambiente na Ducati Corse em geral e em todas as nossas equipas é realmente especial," sublinhou.

No MotoGP, em particular, isto reflecte-se num registo impressionante: em 2023, a armada de oito elementos da Ducati assegurou um total de 17 vitórias e 43 subidas ao pódio em 20 corridas de GP - ambos recordes para a categoria rainha.

"Os números são realmente incríveis", disse Dall'Igna entusiasmado. "Quando pensei em 2023 no ano passado, achei que seria um ano difícil. Porque depois de uma época tão boa como a de 2022, receei mesmo que tivesse de sofrer para, pelo menos, conseguir o mesmo. Na realidade, conseguimos muito mais. Isso deixa-me muito orgulhoso".

Outra estreia: a Ducati venceu com seis pilotos diferentes na última época de MotoGP. "Isto é realmente incrível, normalmente um fabricante vence com dois ou três pilotos, mas vencer com seis pilotos significa que a moto funciona bem com todos os estilos de pilotagem", disse o satisfeito Diretor Geral da Ducati Corse, que enfatizou outro número em particular: Oito vezes houve um pódio Ducati puro.

"Este número talvez seja o que mais me impressiona", revelou Dall'Igna. "Lembro-me de chorar em 2021 quando conquistámos o pódio inteiro pela primeira vez. Este ano já aconteceu nove vezes, é realmente incrível." No entanto, devido a uma penalidade de pressão dos pneus, o piloto de fábrica da KTM, Brad Binder, subiu ao pódio em vez do piloto da Gresini Ducati, Fabio Di Giannantonio, no final da temporada em Valência.

No meio de todas as celebrações, Dall'Igna não resistiu a um olhar de lado sobre o novo sistema de "concessões" que foi decidido para a época de 2024: "A única coisa que me surpreende um pouco: Num espaço de tempo relativamente curto, passámos de ser o único construtor com "concessões" a ser a única fábrica sem concessões. Isso também é incrível", sorriu.

Os sucessos da Ducati na época de 2023 do MotoGP:

Pecco Bagnaia: 7 vitórias em GPs, 4 vitórias em sprint, um total de 15 pódios em GPs, 7 pole positions.



Jorge Martin: 4 vitórias em GPs, 9 vitórias em sprint, um total de 8 pódios em GPs, 4 pole positions.



Marco Bezzecchi: 3 vitórias em GPs, 1 vitória ao sprint, um total de 7 pódios em GPs, 3 pole positions.



Johann Zarco: 1 vitória em GP, um total de 6 pódios.



Fabio Di Giannantonio: 1 vitória em GP, um total de 2 pódios em GP.



Enea Bastianini : 1 vitória em GP.



Alex Márquez: 2 vitórias ao sprint, 2 pódios em GP, 1 pole position.



Luca Marini: 2 pódios em GPs, 2 pole positions.

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP 2023 após 39 corridas:

1º Bagnaia, 467 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 700 pontos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 653 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.