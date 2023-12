Pol Espargaró : Nouvelle KTM X-Bow GT-XR de 530 ch

Pour son mariage avec sa compagne de longue date, Carlota Bertran Crous, le 25 juillet 2018, Pierer Mobility AG a généreusement offert à Pol Espargaró, alors leader de l'équipe Red Bull-KTM-MotoGP, une voiture de sport KTM-X-Bow. Le champion du monde Moto2 2013 a toutefois eu quelques difficultés à dédouaner et à faire passer le TÜV à ce véhicule attrayant dans son pays d'adoption, l'Andorre (qui n'est pas membre de l'UE). Et en hiver, à 1023 mètres d'altitude en Andorre, le X-Bow n'était pas non plus le moyen de transport idéal.

En 2020, Pol Espargaró s'est montré enthousiasmé par les premières images du nouveau KTM X-Bow GT-XR, qui est équipé dans sa version de série d'un moteur cinq cylindres de 2,5 litres de la maison Audi, qui développe 530 CV. Le poids du véhicule est d'environ 1048 kilogrammes. La X-Bow accélère de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes, la vitesse maximale est de 280 km/h.

Dans sa version de course d'environ 600 CV, cette voiture de sport époustouflante présente un rapport poids/puissance inférieur à 2,0 kg par CV. De plus, ce véhicule est un véritable plaisir pour les yeux.

Pol Espargaró a donc rassemblé ses économies et a commandé une KTM X-BOW GT-XR auprès de KTM Sportcar GmbH et de son directeur Hubert Trunkenpolz, non sans avoir négocié amicalement auprès de son employeur un supplément de prix acceptable pour cette voiture de sport offerte à l'origine comme cadeau de mariage. Le prix catalogue est de 339 000 €, ce qui est considérable.

Le pilote GASGAS-Tech3 de cette année (6e place au sprint de Spielberg) a accepté un délai de livraison plus long, car il voulait absolument avoir dans son garage le véhicule portant le numéro de production 44, qui ne sera produit en série qu'en 2023. Le hasard a voulu que la date de livraison coïncide avec la période de Noël. Pol, passionné d'automobile, s'est ainsi offert le plus beau cadeau de Noël. D'ailleurs, XR signifie "Extreme Racer", et le design a bien sûr été réalisé par Gerald Kiska à Salzbourg, comme pour tous les véhicules du groupe Pierer.

"Dès le début, nous voulions mettre sur la route une voiture qui reflète les valeurs de KTM telles que la construction légère sans compromis, la performance pure et un design exceptionnel", explique Hubert Trunkenpolz. "Pour cela, il a fallu trouver des solutions techniques particulières, comme par exemple l'extraordinaire monocoque en carbone. De plus, nous avons dû mettre en place une toute nouvelle production pour cela. Il s'agissait d'obstacles de taille, mais nous les avons surmontés avec brio. Le résultat est la propre manufacture de KTM à Graz, avec la production de petites séries la plus moderne d'Europe".

Pol Espargaró, qui a été absent pendant quatre mois et demi après le crash fatal du début de saison au Portugal, a dû céder sa place au sein du team GASGAS-Tech3 à Augusto Fernández, malgré un contrat valable jusqu'à fin 2024. Depuis Aprilia, la deuxième place a toujours été prévue pour le nouveau champion du monde Moto2 Pedro Acosta (19 ans).

Espargaró agira en tant que pilote d'essai et de réserve pour les deux équipes MotoGP de Pierer Mobility AG et devrait faire au moins quatre apparitions en tant que wildcard.

A propos : contrairement à Dani Pedroa et Miguel Oliveira, Pol Espargaró n'a pas encore participé à des courses de voitures de sport avec la KTM X-Bow.