Pol Espargaró: Nuova KTM X-Bow GT-XR da 530 CV

Pierer Mobility AG ha fatto all'ex leader del team Red Bull KTM MotoGP Pol Espargaró un generoso regalo sotto forma di un'auto sportiva KTM X-Bow per il suo matrimonio con la compagna di lunga data Carlota Bertran Crous il 25 luglio 2018. Tuttavia, il campione del mondo Moto2 2013 ha avuto qualche problema a far passare questo attraente veicolo attraverso la dogana e la motorizzazione nel suo Paese d'adozione, Andorra (che non è uno Stato membro dell'UE). Inoltre, in inverno, l'X-Bow non era un mezzo di trasporto ideale a 1023 metri sul livello del mare ad Andorra.

Nel 2020, Pol Espargaró è rimasto affascinato dalle prime immagini della nuova KTM X-Bow GT-XR, dotata di un motore a cinque cilindri da 2,5 litri di origine Audi con una potenza di 530 CV nella versione di serie. Il veicolo pesa circa 1048 kg. La X-Bow accelera da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, con una velocità massima di 280 km/h.

La versione da corsa di questa auto sportiva mozzafiato con circa 600 CV ha un rapporto peso/potenza inferiore a 2,0 kg per CV. Inoltre, questo veicolo è una vera e propria gioia per gli occhi solo dal punto di vista estetico.

Così Pol Espargaró ha racimolato i suoi risparmi e ha ordinato una KTM X-BOW GT-XR a KTM Sportcar GmbH dall'amministratore delegato Hubert Trunkenpolz, non senza aver negoziato un sovrapprezzo accettabile dal suo datore di lavoro per l'auto sportiva che era stata originariamente presentata come regalo di nozze. Il prezzo di listino è di ben 339.000 euro.

Il pilota di GASGAS-Tech3 di quest'anno (6° posto nello sprint di Spielberg) ha accettato un periodo di consegna più lungo perché era determinato ad avere nel suo garage il veicolo con il numero di produzione 44, che non entrerà in produzione di serie fino al 2023. Per coincidenza, la data di consegna è coincisa con il periodo natalizio. L'appassionato di auto Pol si è fatto il miglior regalo di Natale di sempre. A proposito: XR sta per "Extreme Racer", il design è stato naturalmente creato da Gerald Kiska a Salisburgo, come per tutti i veicoli del Gruppo Pierer.

"Fin dall'inizio, volevamo mettere su strada un'auto che riflettesse i valori di KTM, come la costruzione leggera senza compromessi, le prestazioni pure e il design eccezionale", spiega Hubert Trunkenpolz. "Per questo è stato necessario trovare soluzioni tecniche speciali, come la straordinaria monoscocca in carbonio. Abbiamo anche dovuto creare uno stabilimento di produzione completamente nuovo. Sono stati ostacoli importanti, ma li abbiamo superati bene. Il risultato è lo stabilimento KTM di Graz, con la più moderna produzione di piccole serie in Europa".

Pol Espargaró, che è stato fuori gioco per quattro mesi e mezzo dopo il disastroso incidente di inizio stagione in Portogallo, ha dovuto lasciare il posto nel team GASGAS-Tech3 ad Augusto Fernández, nonostante un contratto valido fino alla fine del 2024. da Aprilia, il secondo posto è sempre stato destinato al nuovo campione del mondo Moto2 Pedro Acosta (19).

Espargaró agirà come pilota di prova e sostituto per entrambi i team Pierer Mobility AG di MotoGP e dovrebbe completare almeno quattro apparizioni come wildcard.