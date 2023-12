Pol Espargaró: Nova KTM X-Bow GT-XR com 530 cv

Pol Espargaró pode ter sido obrigado a abandonar o seu lugar na equipa GASGAS-Tech3 após esta época, mas a sua relação com o Grupo Pierer permanece intacta. Pol até se movimenta sobre quatro rodas com um carro desportivo KTM muito giro.

A Pierer Mobility AG ofereceu ao antigo líder da equipa de MotoGP da Red Bull KTM, Pol Espargaró, um generoso presente sob a forma de um carro desportivo KTM X-Bow para o seu casamento com a sua companheira de longa data, Carlota Bertran Crous, em 25 de julho de 2018. No entanto, o Campeão do Mundo de Moto2 de 2013 teve alguns problemas para passar este atraente veículo na alfândega e na inspeção de automóveis no seu país de adoção, Andorra (que não é um Estado-Membro da UE). E, no inverno, o X-Bow não era o meio de transporte ideal a 1023 metros acima do nível do mar em Andorra.

Em 2020, Pol Espargaró ficou encantado com as primeiras imagens da nova KTM X-Bow GT-XR, equipada com um motor de 2,5 litros e cinco cilindros da Audi, com uma potência de 530 cv na versão de produção. O veículo pesa cerca de 1048 quilogramas. O X-Bow acelera dos 0 aos 100 km/h em 3,4 segundos, com uma velocidade máxima de 280 km/h.

A versão de competição deste automóvel desportivo de cortar a respiração, com cerca de 600 cv, tem uma relação peso-potência inferior a 2,0 kg por cv. Para além disso, este veículo é uma verdadeira festa para os olhos, apenas em termos de aparência.

Assim, Pol Espargaró juntou as suas poupanças e encomendou um KTM X-BOW GT-XR à KTM Sportcar GmbH, através do Diretor Geral Hubert Trunkenpolz, não sem antes negociar com o seu empregador uma sobretaxa aceitável para o carro desportivo que foi originalmente apresentado como um presente de casamento. O preço de tabela é de uns impressionantes 339.000 euros.

O piloto da GASGAS-Tech3 deste ano (6º lugar no sprint em Spielberg) aceitou um prazo de entrega mais longo porque estava determinado a ter na sua garagem o veículo com o número de produção 44, que só entrará em produção em série em 2023. Por coincidência, a data de entrega coincidiu com o período de Natal. O entusiasta de automóveis Pol ofereceu a si próprio a melhor prenda de Natal de sempre. A propósito: XR significa "Extreme Racer", o design foi obviamente criado por Gerald Kiska em Salzburgo, tal como acontece com todos os veículos do Grupo Pierer.

"Desde o início, queríamos colocar um carro na estrada que reflectisse os valores da KTM, tais como a construção leve sem compromissos, o desempenho puro e o design excecional", explica Hubert Trunkenpolz. "Para isso, foi necessário encontrar soluções técnicas especiais, como o extraordinário monocoque de carbono. Também tivemos de criar uma unidade de produção completamente nova. Estes foram obstáculos importantes, mas ultrapassámo-los bem. O resultado é a fábrica própria da KTM em Graz, com a mais moderna produção de pequenas séries da Europa."

Pol Espargaró, que esteve fora de ação durante quatro meses e meio após a desastrosa queda no início da época em Portugal, teve de ceder o seu lugar na equipa GASGAS-Tech3 a Augusto Fernández, apesar de ter um contrato válido até ao final de 2024. desde a Aprilia, o segundo lugar esteve sempre destinado ao novo Campeão do Mundo de Moto2 Pedro Acosta (19).

Espargaró vai atuar como piloto de testes e de substituição para ambas as equipas de MotoGP da Pierer Mobility AG e espera-se que faça pelo menos quatro participações como wildcard.

A propósito, ao contrário de Dani Pedroa e Miguel Oliveira, Pol Espargaró ainda não disputou uma corrida de carros desportivos com a KTM X-Bow.