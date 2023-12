Flatrock Motorsports Park: sede del nuovo GP degli Stati Uniti?

Il nuovo proprietario del team Trackhouse-Aprilia, Justin Marks, vuole convincere rinomati sponsor americani come Anheuser Busch, Coca Cola e Jockey a unirsi alla sua nuova scuderia nel lontano Campionato del Mondo MotoGP. Vorrebbe anche vedere un altro GP degli Stati Uniti, soprattutto perché in passato si sono svolti tre eventi statunitensi più volte all'anno: in Texas, a Indy e a Laguna Seca. E un giorno vorrebbe anche rivedere un pilota americano della MotoGP, anche se al momento non c'è nessuno disponibile. Joe Roberts non è andato oltre il 13° posto assoluto nel Campionato del Mondo Moto2.

Il "WheatherTech Laguna Seca Raceway" (11 curve, lunghezza: 3,6 km) con il famoso Cavatappi è stato ammodernato e ricostruito in primavera, ma poiché il promotore non ha regolarmente pagato le tasse Dorna, non vi si corre più dal 2023.

Il Trackhouse Entertainment Group di Justin Marks ha sede a Nashville, nel Tennessee, e quindi guarda con curiosità e interesse al progetto del nuovo autodromo dell'ingegnere Hermann Tilke, che attualmente sta lavorando al progetto del Flatrock Motorsports Park nello stato del Tennessee.

Questo circuito sarà composto da un "Club Circuit" di 5,631 km per i soci privati e da una variante di 4,296 km, che sarà omologata per le competizioni FIM (MotoGP, Campionato del Mondo di Superbike) e riceverà dalla FIA lo standard di Grado 2 per tutte le gare automobilistiche, ad eccezione della Formula 1.

La nuova Flatrock Motorsport Arena, nello stato meridionale degli Stati Uniti, il Tennessee, dovrebbe essere inaugurata nel 2024 e sarà dotata di un circuito di 9,493 km con una curva a 30 gradi di inclinazione e ben 34 (!) curve. A titolo di confronto, il Circuit of the Americas (COTA) di Austin, Texas, ha 21 curve. Per inciso, anche il COTA è stato progettato dall'architetto tedesco di piste Hermann Tilke.

Il circuito di Flatrock si trova a Rockwood, nel Tennessee, vicino all'Interstate I-40, a circa 112 chilometri a ovest della città di Knoxville.

I lavori di costruzione del circuito di Flatrock sono iniziati in agosto. Il primo strato di asfalto sarà posato entro la fine dell'anno. Gli altri due strati di pavimentazione sono previsti per la primavera del 2024.

Il Flatrock Motorsports Park sarà dotato di una clubhouse e di un ristorante, mentre in un'ulteriore fase di espansione verranno costruiti un hotel, una birreria, un centro commerciale e un anfiteatro per concerti dal vivo e altri eventi. Verrà costruita anche una pista di karting.

"I lavori di costruzione sono stati condizionati da forti piogge, caldo estremo e altri ostacoli", ha spiegato il fondatore di Flatrock Rusty Bittle. "Ma il team ha resistito a tutte le avversità nel tentativo di creare uno dei circuiti più spettacolari del mondo".

Rusty Bittle aggiunge: "Guardiamo indietro con orgoglio e soddisfazione a ciò che abbiamo realizzato, ma siamo consapevoli che c'è ancora molto da fare. Ma ci stiamo avvicinando sempre di più al giorno in cui vedremo le prime auto da corsa in pista qui a Flatrock. Fino a quel giorno, lavoreremo instancabilmente insieme".