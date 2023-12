La nouvelle équipe MotoGP : que se cache-t-il derrière Trackhouse ?

La nouvelle équipe Trackhouse Aprilia MotoGP Racing est une filiale du groupe Trackhouse Entertainment, et le PDG Justin Marks s'est fait un nom dans la série américaine NASCAR en tant que pilote de course et propriétaire d'équipe. L'équipe Trackhouse NASCAR Racing Team est basée à Concord, en Caroline du Nord, et a été fondée en 2021 par Justin Marks, ancien vainqueur de la série Nationwide, et le rappeur Pitbull.

Comme Justin Marks veut assurer la croissance de Trackhouse et développer le nom de l'entreprise en une marque mondiale, il s'est fait une idée du monde du MotoGP lors du GP d'Autriche de moto au Red Bull Ring en août 2023. Il s'est alors renseigné auprès de Dorna pour savoir dans quelles circonstances il pourrait un jour reprendre deux créneaux MotoGP et une équipe. Il avait initialement prévu de se lancer en 2025, mais il a finalement sauté sur l'occasion en novembre 2023, lorsque l'équipe RNF-Aprilia s'est effondrée avec fracas.

Justin Marks souhaite désormais fournir à ses pilotes Miguel Oliveira et Raúl Fernández des motos d'usine pour la saison 2024 au lieu des RS-GP23 prévues, comme celles qu'utiliseront Aleix Espargaró et Maverick Viñales, qui ont terminé le championnat du monde 2024 parmi les sept premiers.

Le Trackhouse Entertainment Group est basé à Nashville, dans le Tennessee. "Nous avons beaucoup de succès commercial avec notre site NASCAR", rapporte le CEO de Trackhouse Justin Marks (42 ans). "Nous faisons salle comble pour toutes nos courses et nous avons d'énormes parrainages avec des entreprises comme Anheuser Busch, Coca Cola, Jockey, Chevrolet et ainsi de suite. Nous sommes donc sur la bonne voie".

"De plus, nous possédons des entreprises de taille moyenne aux États-Unis, par exemple des pistes de karting, de grands canaux de distribution, nous faisons des investissements pour le contenu des médias, pour les documentaires et le 'story telling', et nous investissons dans d'autres championnats de course aux États-Unis. Nous possédons par exemple des parts dans une série de courses de stock-cars. Nous avons fait beaucoup d'investissements différents", a expliqué Justin Marks lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com.