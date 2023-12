Il nuovo team MotoGP: cosa c'è dietro Trackhouse?

Il nuovo Trackhouse Aprilia MotoGP Racing Team è una filiale del Trackhouse Entertainment Group e l'amministratore delegato Justin Marks si è fatto un nome nella serie NASCAR statunitense come pilota e proprietario di una squadra. Il Trackhouse NASCAR Racing Team ha sede a Concord, nel North Carolina, ed è stato fondato nel 2021 dall'ex vincitore della Nationwide Series Justin Marks e dal rapper Pitbull.

Poiché Justin Marks vuole assicurare la crescita di Trackhouse e sviluppare il nome dell'azienda in un marchio globale, ha avuto un assaggio del mondo della MotoGP in occasione del GP d'Austria 2023 al Red Bull Ring in agosto. In quell'occasione, ha chiesto a Dorna le circostanze in cui un giorno avrebbe potuto rilevare due slot per la MotoGP e un team. Inizialmente aveva previsto di unirsi alla squadra nel 2025, ma poi ha fatto il grande passo nel novembre 2023, quando il team RNF-Aprilia è crollato.

Justin Marks vuole ora far correre i suoi piloti Miguel Oliveira e Raúl Fernández con le moto di serie per la prossima stagione 2024, anziché con la RS-GP23 prevista, come Aleix Espargaró e Maverick Viñales, che hanno terminato il Campionato del Mondo 2024 tra i primi sette.

Il Trackhouse Entertainment Group ha sede a Nashville, nel Tennessee. "Abbiamo un grande successo commerciale con la nostra parte NASCAR", afferma l'amministratore delegato di Trackhouse Justin Marks (42). "Facciamo il tutto esaurito a tutte le nostre gare e abbiamo enormi sponsorizzazioni con aziende come Anheuser Busch, Coca Cola, Jockey, Chevrolet e così via. Quindi siamo sulla strada giusta".

"Negli Stati Uniti possediamo anche aziende di medie dimensioni, ad esempio piste di go-kart, grandi canali di distribuzione, facciamo investimenti per contenuti mediatici, per documentari e 'story telling', e investiamo in altri campionati di corse negli USA. Ad esempio, possediamo azioni di una serie di corse di stock car. Abbiamo fatto molti investimenti diversi", ha spiegato Justin Marks in un'intervista a SPEEDWEEK.com.