A nova equipa de MotoGP: O que está por detrás da Trackhouse?

A nova Trackhouse Aprilia MotoGP Racing Team é uma subsidiária do Trackhouse Entertainment Group, e o CEO Justin Marks fez um nome para si mesmo na série NASCAR dos EUA como piloto de corrida e proprietário de equipe. A Trackhouse NASCAR Racing Team está sediada em Concord, Carolina do Norte, e foi fundada em 2021 pelo antigo vencedor de corridas da Nationwide Series, Justin Marks, e pelo rapper Pitbull.

Como Justin Marks quer garantir o crescimento da Trackhouse e desenvolver o nome da empresa em uma marca global, ele teve um gostinho do mundo do MotoGP no GP da Áustria de 2023 no Red Bull Ring em agosto. Aí, questionou a Dorna sobre as circunstâncias em que poderia um dia assumir duas vagas de MotoGP e uma equipa. Inicialmente, ele planeava juntar-se à equipa em 2025, mas acabou por dar o salto em novembro de 2023, quando a equipa RNF-Aprilia entrou em colapso.

Justin Marks quer agora que os seus pilotos Miguel Oliveira e Raúl Fernández tenham motos de fábrica para a próxima época de 2024, em vez da planeada RS-GP23, que será pilotada por Aleix Espargaró e Maverick Viñales, que terminaram o Campeonato do Mundo de 2024 entre os 7 primeiros.

O Trackhouse Entertainment Group está sediado em Nashville, Tennessee. "Somos muito bem sucedidos comercialmente com a nossa vertente NASCAR", afirma o Diretor Executivo da Trackhouse, Justin Marks (42). "Estamos completamente esgotados em todas as nossas corridas e temos grandes patrocínios de empresas como a Anheuser Busch, a Coca-Cola, a Jockey, a Chevrolet, etc. Por isso, estamos no bom caminho".

Também possuímos empresas de média dimensão nos Estados Unidos, por exemplo, pistas de karting, grandes canais de distribuição, fazemos investimentos em conteúdos mediáticos, documentários e "story telling", e investimos noutros campeonatos de corridas nos EUA. Por exemplo, possuímos acções numa série de corridas de stock car. Fizemos uma série de investimentos diferentes", explicou Justin Marks numa entrevista à SPEEDWEEK.com.