Antecedentes: Los tratos entre las fábricas y los equipos de clientes

La cara del Campeonato del Mundo de MotoGP ha cambiado radicalmente desde la introducción de esta nueva categoría de cuatro tiempos en 2002. En el año de transición 2002, las 500cc de dos tiempos aún competían contra las 990cc de cuatro tiempos, que tenían tres cilindros (Aprilia), cuatro (Yamaha, Suzuki) y cinco cilindros (Honda). E incluso un equipo privado de éxito como el Red Bull Yamaha de Bob McLean y Peter Clifford se las arreglaba con un presupuesto anual de 6 millones.

Después de 2002, los equipos cliente de cuatro tiempos de Honda y Yamaha se equiparon en su mayoría con el material del año anterior, porque para los equipos de fábrica, una derrota contra un equipo interno no era una opción. Una derrota contra un equipo cliente interno era tan mala como una derrota contra una marca rival. Sin embargo, el equipo Gresini-MoviStar Honda, por ejemplo, con pilotos como Sete Gibernau y Marco Melandri, luchó por el título mundial tres veces de 2003 a 2005 ¡y superó al equipo Repsol Honda tres veces en esos tres años!

¿Por qué ocurre esto? Porque los propietarios de los equipos cliente, a menudo ex pilotos como Agostini, Rainey, Roberts, Pons, Cecchinello (que llevó a Casey Stoner a MotoGP en 2006) y Gresini, a menudo tenían una mejor percepción de las cualidades de los pilotos que los estirados oficinistas de los equipos de fábrica.

Pasaron muchos años antes de que las distintas fábricas ofrecieran la última generación de motos de MotoGP a los equipos cliente, como Honda a LCR con Stefan Bradl de 2012 a 2014 y Gresini con Álvaro Bautista.

Tech3 Yamaha, por otro lado, nunca recibió una moto de fábrica actual para pilotos como Andrea Dovizioso, James Toseland, Ben Spies, Cal Crutchlow, Pol Espargaró o Bradley Smith hasta finales de 2028. Esta fue una de las razones por las que el propietario del equipo, Hervé Poncharal, se pasó a KTM para 2019.

Pero en algún momento, otras fábricas también se convencieron de que las posibilidades de éxito aumentarían si al menos el más prometedor de los dos pilotos de los equipos satélite también tuviera equipo de fábrica, como Fabio Quartararo en Petronas-Yamaha en 2020 o, gradualmente, la escuadra Pramac en Ducati. En 2021, Valentino Rossi también recibió una máquina de fábrica en Petronas-Yamaha, y KTM también hizo todo lo posible para equipar al equipo Tech3 a la par con el Red Bull KTM Factory Team, pero no siempre funcionó.

Si los dos pilotos del Trackhouse Aprilia, Oliveira y Raúl Fernández, pilotan también RS-GP24 el año que viene, sólo habrá cuatro motos 2023 en liza: Pertamina VR46 Ducati (Bezzecchi, Di Giannantonio) y Gresini Racing (Alex y Marc Márquez).

De hecho, Dorna ha estipulado un canon máximo de arrendamiento de 2,2 millones de euros por piloto y equipo. Pero los equipos tienen margen de negociación con sus proveedores de motos. Si un equipo privado muy rico, como Petronas-Yamaha, quiere una moto de serie para un piloto puntero, puede negociar individualmente con la fábrica. Y las cuotas de leasing de una moto de 2024 son, por supuesto, significativamente más altas que las de una moto usada de 2023. Y no hace tanto tiempo que incluso se alquilaban motos de MotoGP de dos años.

Los emprendedores directivos de Dorna preferirían que cada fábrica equipara un equipo cliente. Pero Yamaha no tiene ninguno, Ducati tiene tres.

La mayoría de los equipos satélite pagan más de 2,2 millones a su fabricante o a los proveedores de equipamiento, porque en la mayoría de los casos hay que sustituir y pagar las piezas de choque o las actualizaciones técnicas de componentes como la suspensión, los frenos, el embrague, el chasis, la electrónica, las actualizaciones aerodinámicas, etcétera. Algunos fabricantes ofrecen a los equipos una cantidad a tanto alzado por las piezas de choque, y si se supera esta cantidad, se adeudan facturas adicionales.

Los propietarios de equipos más listos se esfuerzan por encontrar acuerdos "todo incluido" para no arruinarse con pilotos deseosos de chocar y que también pueden permitirse algunas actualizaciones.

Al fin y al cabo, si no te proteges, de repente tienes que pagar al fabricante 5,6 millones de euros en lugar de 4,6 millones, pero ni un solo propietario de un equipo cliente ha previsto este margen financiero.

Cada vez más, las fábricas también pagan los salarios y las fuertes primas de éxito de los pilotos de los equipos cliente: en LCR, GASGAS-Tech3, Pramac y el equipo cliente Trackhouse-Aprilia.

Para algunos equipos cliente, las fábricas cubren al menos los costes de las primas, que también son variables e imprevisibles.

Al fin y al cabo, si un piloto privado consigue cuatro victorias, como Enea Bastianini en 2022 en el Gresini Racing o Martin en 2023 en el Prima Pramac, se le abonan unas primas considerables, pero ningún patrocinador pone dinero adicional sobre la mesa.

"Siempre tienes que tener entre un 5 y un 10 por ciento de margen en tu presupuesto para los costes que no puedes calcular de antemano", dice el director del equipo GASGAS-Tech3, Hervé Poncharal. "Pero no se puede apostar y planificar el 50% del presupuesto anual sin cobertura. Si no, entras en una zona de peligro".

En su momento, esto significó que algunos equipos, como Interwetten-Honda, desaparecieran del Campeonato del Mundo de MotoGP después de solo un año, en 2011.

Cuando los fabricantes no apoyaron tan generosamente a los equipos cliente fuertes, los equipos satélite fueron naturalmente más independientes. Antes de la era de la banda única (que comenzó en 2009), esto también se aplicaba a la elección de la marca de neumáticos (Michelin, Bridgestone, Dunlop), la elección del piloto e incluso la elección de los jefes de equipo, los patrocinadores o las marcas de aceite y combustible.

Cuando Ducati Corse consideró traspasar a Enea Bastianini del equipo Lenovo al equipo Pramac a cambio de Jorge Martín en noviembre, incluso el propietario del equipo Pramac, Paolo Campinoti, declaró: "Eso lo decidirá Ducati".

"Como propietarios del equipo, asumimos a cambio un riesgo financiero considerablemente mayor", declaró el director del equipo Tech3, Hervé Poncharal.

En la actualidad, fabricantes como Honda, Pierer Mobility y Aprilia mantienen relaciones mucho más estrechas con sus (únicos) equipos cliente LCR, Tech3 y neue Trackhouse que en el pasado, cuando se limitaban a alquilar las motos pero tenían poca influencia en la gestión de los equipos, la búsqueda de patrocinadores y la elección de los pilotos.

Hoy en día, los mejores pilotos tienen contratos con las fábricas y los respectivos directores deportivos les asignan a uno de sus dos equipos, en función de su capacidad, experiencia y perspectivas de éxito.

A veces, los propietarios de los equipos clientes tienen cierta voz y voto. "Desde la época del coronavirus, nuestros pilotos tienen dos contratos: uno con HRC y otro con LCR Racing", explica Lucio Cecchinello, propietario del equipo LCR, a SPEEDWEEK.com.

"Las tres fábricas de motos, que actualmente sólo suministran a un equipo cliente, estarán entonces directamente involucradas con los cuatro pilotos. Dos corren en el equipo oficial de fábrica, los otros dos reciben el mismo apoyo que los pilotos de fábrica, aunque el equipo cliente esté dirigido por una empresa independiente que cubre parte de los costes", admite Hervé Poncharal.

Hoy en día, el riesgo empresarial para los propietarios de equipos de MotoGP es limitado. A menos que los patrocinadores incumplan los pagos por no ser fiables, como ocurrió con el equipo RNF en los dos últimos años.