Contexte : les deals des usines avec les équipes clientes

Le visage du championnat du monde MotoGP a beaucoup évolué depuis l'introduction de cette nouvelle catégorie à quatre temps en 2002. En 2002, année de transition, les deux temps de 500 cm3 étaient encore en compétition contre les quatre temps de 990 cm3, qui avaient trois cylindres (Aprilia), quatre (Yamaha, Suzuki) et cinq (Honda). Et même une équipe privée prospère comme l'équipe Red Bull-Yamaha de Bob McLean et Peter Clifford s'en sortait avec un budget annuel de 6 millions.

Après 2002, les équipes clients quatre temps de Honda et Yamaha ont été équipées pour la plupart de matériel de l'année précédente, car pour les équipes d'usine, une. Une défaite contre une équipe client maison était aussi grave qu'une défaite contre une marque concurrente. Malgré cela, l'équipe Gresini-MoviStar-Honda, par exemple, avec des pilotes comme Sete Gibernau et Marco Melandri, s'est battue trois fois pour le titre de champion du monde entre 2003 et 2005 et a surpassé l'équipe Repsol-Honda trois fois au cours de ces trois années !

Pourquoi cela arrive-t-il ? Parce que les propriétaires des teams clients, souvent d'anciens coureurs comme Agostini, Rainey, Roberts, Pons, Cecchinello (il a fait venir Casey Stoner en MotoGP en 2006) et Gresini avaient souvent un meilleur flair pour les qualités des pilotes que les gratte-papiers prétentieux des teams d'usine.

De nombreuses années se sont écoulées avant que certaines usines ne proposent également aux teams clients des motos MotoGP du dernier millésime - comme par exemple Honda à LCR avec Stefan Bradl de 2012 à 2014 et Gresini avec Álvaro Bautista.

En revanche, Tech3-Yamaha n'a jamais reçu de moto d'usine récente jusqu'à fin 2028 pour des pilotes comme Andrea Dovizioso, James Toseland, Ben Spies, Cal Crutchlow, Pol Espargaró ou Bradley Smith. C'est notamment pour cette raison que le propriétaire de l'équipe, Hervé Poncharal, est passé chez KTM pour 2019.

Mais à un moment donné, d'autres usines ont également acquis la conviction que les chances de succès augmenteraient si, dans les équipes satellites, au moins le plus prometteur des deux pilotes disposait de matériel d'usine - comme par exemple Fabio Quartararo chez Petronas-Yamaha en 2020 ou, peu à peu, la troupe Pramac chez Ducati. En 2021, Valentino Rossi a également reçu une machine d'usine 2021 chez Petronas-Yamaha, KTM a également tout fait pour équiper le team Tech3 au même titre que le Red Bull KTM Factory Team, mais cela n'a pas toujours fonctionné.

L'année prochaine, lorsque les deux pilotes Trackhouse-Aprilia Oliveira et Raúl Fernández sortiront également avec des RS-GP24, il n'y aura que quatre motos 2023 dans le peloton, à savoir chez Pertamina VR46 Ducati (Bezzecchi, Di Giannantonio) et chez Gresini Racing (Alex et Marc Márquez).

En fait, Dorna a imposé un montant maximum de 2,2 millions d'euros par pilote et par équipe pour les frais de leasing. Mais les équipes ont une marge de négociation avec leurs fournisseurs de motos. Si une équipe privée très riche, comme Petronas-Yamaha à l'époque, veut une moto d'usine actuelle pour un pilote de haut niveau, des négociations individuelles peuvent être menées avec l'usine. Et les taux de leasing pour une moto 2024 sont bien sûr nettement plus élevés que pour une moto 2023 d'occasion. Et il n'y a pas si longtemps, on louait même des motos MotoGP âgées de deux ans.

Les remuants managers de Dorna préféreraient en effet que chaque usine équipe un team client. Mais Yamaha n'en a pas, Ducati en a trois.

La plupart des teams satellites livrent plus de 2,2 millions à leur constructeur ou équipementier, car il faut généralement remplacer et payer les pièces de carrossage ou les mises à jour techniques de composants comme la suspension, les freins, l'embrayage, le châssis, l'électronique, les mises à jour aéro et ainsi de suite. Certains constructeurs proposent aux équipes un montant forfaitaire pour les pièces de carrossage, et si ce montant est dépassé, des factures supplémentaires s'appliquent.

Les propriétaires d'équipe les plus malins s'efforcent de conclure des accords "tout compris" afin de ne pas faire faillite en cas de pilotes récalcitrants à la chute et de pouvoir en outre s'offrir quelques mises à jour.

Car celui qui ne s'assure pas doit soudain verser 5,6 millions d'euros au constructeur au lieu de 4,6 millions, mais aucun propriétaire d'équipe cliente n'a prévu cette marge de manœuvre financière.

De plus en plus souvent, les usines paient également les salaires et les primes de succès élevées pour les pilotes des teams clients : chez LCR, GASGAS-Tech3, chez Pramac et chez le team client Trackhouse-Aprilia.

Dans certaines équipes clientes, les usines prennent au moins en charge le coût des primes, qui sont elles aussi variables et imprévisibles.

En effet, si un pilote privé remporte quatre victoires, comme par exemple Enea Bastianini en 2022 chez Gresini Racing ou Martin en 2023 chez Prima Pramac, des bonus considérables sont dus - mais aucun sponsor ne les met en plus sur la table.

"Vous devez toujours avoir une marge de 5 à 10 pour cent dans votre budget pour les coûts que vous ne pouvez pas calculer à l'avance", explique le directeur de l'équipe GASGAS-Tech3, Hervé Poncharal. "Mais tu ne peux pas gambader et prévoir 50 pour cent du budget annuel sans couverture. Sinon, tu vas te retrouver dans une zone de danger".

Cela a eu pour conséquence à l'époque que certaines équipes, comme Interwetten-Honda en 2011, ont disparu du championnat du monde MotoGP après seulement un an.

Lorsque les constructeurs n'aidaient pas aussi généreusement les puissantes équipes clientes, les équipes satellites étaient naturellement plus indépendantes. Avant l'ère de la bande unique (qui a débuté en 2009), elles avaient également le choix de la marque de pneus (Michelin, Bridgestone, Dunlop), du choix des pilotes et même du choix des chefs d'équipe, des sponsors ou de la marque d'huile et de carburant.

Lorsqu'en novembre, Ducati Corse a envisagé de transférer Enea Bastianini du team Lenovo au team Pramac en échange de Jorge Martin, même le propriétaire du team Pramac, Paolo Campinoti, a déclaré : "La décision sera prise chez Ducati".

"En tant que propriétaire de l'équipe, nous avons pris un risque financier beaucoup plus important", explique Hervé Poncharal, directeur de l'équipe Tech3.

Aujourd'hui, les constructeurs comme Honda, Pierer Mobility et Aprilia ont des relations beaucoup plus étroites avec leurs (seules) équipes clientes LCR, Tech3 et nouvelle Trackhouse qu'auparavant, lorsque les motos étaient simplement louées, mais qu'ils n'avaient guère d'influence sur la gestion de l'équipe, la recherche de sponsors et le choix des pilotes.

Aujourd'hui, les meilleurs pilotes ont des contrats avec les usines et les managers des sports mécaniques les placent ensuite dans l'une de leurs deux équipes, en fonction de leurs compétences, de leur expérience et de leurs chances de succès.

Un certain droit de regard est parfois accordé aux propriétaires des équipes clientes. "Depuis l'époque de Corona, nos pilotes ont deux contrats, l'un avec HRC, l'autre avec LCR Racing", a révélé Lucio Cecchinello, propriétaire du LCR, à SPEEDWEEK.com.

"Les trois usines de motos, qui ne fournissent actuellement qu'une seule équipe cliente, seront alors directement impliquées pour les quatre pilotes. Deux roulent dans l'équipe officielle d'usine, les deux autres sont soutenus au même titre que les pilotes d'usine, même si l'équipe client est engagée par une société séparée qui prend en charge une partie des coûts", reconnaît Hervé Poncharal.

Aujourd'hui, le risque commercial des propriétaires d'équipes MotoGP reste limité. Sauf en cas de défaut de paiement de la part de sponsors peu fiables, comme ce fut le cas pour le team RNF ces deux dernières années.