Contesto: gli accordi tra le fabbriche e i team dei clienti

All'inizio dell'era della MotoGP, i team clienti erano considerati dalle fabbriche come un'appendice fastidiosa. Oggi, un team come Pramac può lottare per il titolo fino alla finale. Che cosa è cambiato?

Il volto del Campionato del Mondo MotoGP è cambiato radicalmente dall'introduzione della nuova categoria a quattro tempi nel 2002. Nell'anno di transizione 2002, le 500cc a due tempi erano ancora in competizione con le 990cc a quattro tempi, che avevano tre cilindri (Aprilia), quattro (Yamaha, Suzuki) e cinque cilindri (Honda). E persino un team privato di successo come il team Red Bull Yamaha di Bob McLean e Peter Clifford se la cavava con un budget annuale di 6 milioni.

Dopo il 2002, i team clienti a quattro tempi di Honda e Yamaha erano per lo più equipaggiati con il materiale dell'anno precedente, perché per i team di fabbrica una sconfitta contro un team interno non era un'opzione. Una sconfitta contro un team clienti interno era altrettanto grave di una sconfitta contro un marchio rivale. Tuttavia, il team Gresini-MoviStar Honda, ad esempio, con piloti come Sete Gibernau e Marco Melandri, ha lottato per il titolo mondiale per tre volte dal 2003 al 2005 e ha superato il team Repsol Honda per tre volte in quei tre anni!

Perché questo accade? Perché i proprietari dei team clienti, spesso ex corridori come Agostini, Rainey, Roberts, Pons, Cecchinello (che ha portato Casey Stoner in MotoGP nel 2006) e Gresini, spesso avevano un'idea più precisa delle qualità dei piloti rispetto agli spocchiosi impiegati dei team ufficiali.

Sono passati molti anni prima che le singole fabbriche offrissero l'ultima generazione di moto MotoGP ai team clienti, come Honda a LCR con Stefan Bradl dal 2012 al 2014 e Gresini con Álvaro Bautista.

Tech3 Yamaha, invece, non ha mai ricevuto una moto di serie per piloti come Andrea Dovizioso, James Toseland, Ben Spies, Cal Crutchlow, Pol Espargaró o Bradley Smith fino alla fine del 2028. Questo è stato uno dei motivi per cui il proprietario del team Hervé Poncharal è passato a KTM per il 2019.

A un certo punto, però, anche altre fabbriche si sono convinte che le possibilità di successo sarebbero aumentate se almeno il più promettente dei due piloti dei team satellite avesse avuto un equipaggiamento di fabbrica, come Fabio Quartararo alla Petronas-Yamaha nel 2020 o, gradualmente, la squadra Pramac alla Ducati. Nel 2021, anche Valentino Rossi ha ricevuto una moto di serie alla Petronas-Yamaha, e anche KTM ha fatto il possibile per equipaggiare il team Tech3 alla pari con il Red Bull KTM Factory Team, ma non sempre ha funzionato.

Se anche l'anno prossimo i due piloti Trackhouse Aprilia Oliveira e Raúl Fernández correranno con le RS-GP24, le moto del 2023 saranno solo quattro: Pertamina VR46 Ducati (Bezzecchi, Di Giannantonio) e Gresini Racing (Alex e Marc Márquez).

La Dorna ha stabilito un canone massimo di 2,2 milioni di euro per pilota e squadra. Ma le squadre hanno un margine di negoziazione con i loro fornitori di moto. Se un team privato molto ricco come Petronas-Yamaha vuole una moto attuale per un pilota di punta, può negoziare individualmente con la fabbrica. E le rate del leasing per una moto del 2024 sono ovviamente molto più alte di quelle per una moto usata del 2023. E non è passato molto tempo da quando anche le MotoGP di due anni fa venivano prese in leasing.

Gli intraprendenti manager della Dorna preferirebbero che ogni fabbrica avesse un team di clienti. Ma la Yamaha non ne ha, la Ducati ne ha tre.

La maggior parte dei team satellite paga più di 2,2 milioni al proprio costruttore o ai fornitori di attrezzature, perché nella maggior parte dei casi le parti incidentate devono essere sostituite e pagate o gli aggiornamenti tecnici ai componenti come sospensioni, freni, frizione, telaio, elettronica, aggiornamenti aerodinamici e così via. Alcuni produttori offrono ai team una somma forfettaria per le parti incidentate e, se questa somma viene superata, sono dovute ulteriori fatture.

I proprietari di squadre più intelligenti cercano di trovare offerte "tutto compreso" per non andare in bancarotta con piloti desiderosi di schiantarsi e che possono permettersi anche qualche aggiornamento.

Dopotutto, se non ci si tutela, all'improvviso si deve pagare al costruttore 5,6 milioni di euro invece di 4,6 milioni, ma non c'è un solo proprietario di un team cliente che abbia previsto questo margine di manovra finanziario.

Sempre più spesso le fabbriche pagano anche gli stipendi e gli ingenti bonus di successo per i corridori delle squadre clienti: alla LCR, alla GASGAS-Tech3, alla Pramac e alla squadra clienti Trackhouse-Aprilia.

Per alcuni team clienti, le fabbriche coprono almeno i costi dei bonus, che sono anch'essi variabili e imprevedibili.

Dopotutto, se un pilota privato ottiene quattro vittorie, come Enea Bastianini nel 2022 al Gresini Racing o Martin nel 2023 al Prima Pramac, sono previsti bonus considerevoli, ma nessuno sponsor mette sul piatto denaro aggiuntivo.

"Bisogna sempre avere un margine di 5-10% nel budget per i costi che non si possono calcolare in anticipo", dice il Team Principal di GASGAS-Tech3 Hervé Poncharal. "Ma non si può giocare d'azzardo e pianificare il 50% del budget annuale senza copertura. Altrimenti si entra in una zona di pericolo".

All'epoca, ciò significava che alcuni team, come Interwetten-Honda, scomparvero dal Campionato del Mondo MotoGP dopo un solo anno, nel 2011.

Quando i produttori non sostenevano così generosamente i forti team clienti, i team satellite erano naturalmente più indipendenti. Prima dell'era del monostriscia (iniziata nel 2009), questo valeva anche per la scelta della marca di pneumatici (Michelin, Bridgestone, Dunlop), per la scelta del pilota e persino per la scelta dei capi equipaggio, degli sponsor o delle marche di olio e carburante.

Quando a novembre Ducati Corse ha preso in considerazione la possibilità di trasferire Enea Bastianini dal team Lenovo al team Pramac in cambio di Jorge Martin, persino il proprietario del team Pramac Paolo Campinoti ha dichiarato: "Questo lo deciderà Ducati".

"Come proprietari di un team, abbiamo sostenuto un rischio finanziario considerevolmente maggiore in cambio", ha detto il Team Principal Tech3 Hervé Poncharal.

Oggi, produttori come Honda, Pierer Mobility e Aprilia hanno rapporti molto più stretti con i loro (unici) team clienti LCR, Tech3 e neue Trackhouse rispetto al passato, quando si limitavano a noleggiare le moto ma avevano poca influenza sulla gestione della squadra, sulla ricerca di sponsor e sulla scelta dei piloti.

Oggi, i piloti di punta hanno un contratto con le case costruttrici e i rispettivi manager del motorsport li assegnano a una delle due squadre, a seconda delle loro capacità, dell'esperienza e delle prospettive di successo.

I proprietari dei team clienti hanno talvolta una certa voce in capitolo. "Dall'epoca del coronavirus, i nostri piloti hanno avuto due contratti: uno con HRC e uno con LCR Racing", ha dichiarato a SPEEDWEEK.com Lucio Cecchinello, proprietario del team LCR.

"Le tre case motociclistiche, che attualmente forniscono solo un team cliente, saranno quindi direttamente coinvolte con tutti e quattro i piloti. Due corrono nel team ufficiale, gli altri due sono supportati come i piloti ufficiali, anche se il team clienti è gestito da un'azienda separata che copre parte dei costi", ammette Hervé Poncharal.

Oggi il rischio d'impresa per i proprietari dei team della MotoGP è limitato. A meno che gli sponsor non vengano meno ai pagamenti a causa di sponsor inaffidabili, come è successo al team RNF negli ultimi due anni.