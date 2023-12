Contexto: Os acordos entre as fábricas e as equipas dos clientes

No início da era do MotoGP, as equipas clientes eram consideradas pelas fábricas como um apêndice irritante. Hoje, uma equipa como a Pramac pode lutar pelo título até à final. O que é que mudou?

A cara do Campeonato do Mundo de MotoGP mudou drasticamente desde a introdução desta nova categoria a quatro tempos em 2002. No ano de transição de 2002, as 500cc a dois tempos ainda estavam a competir contra as 990cc a quatro tempos, que tinham três cilindros (Aprilia), quatro (Yamaha, Suzuki) e cinco cilindros (Honda). E mesmo uma equipa privada de sucesso, como a Red Bull Yamaha de Bob McLean e Peter Clifford, conseguia gerir um orçamento anual de 6 milhões.

Depois de 2002, as equipas de clientes de quatro tempos da Honda e da Yamaha foram equipadas, na sua maioria, com o material do ano anterior, porque para as equipas de fábrica, uma derrota contra uma equipa interna não era uma opção. A derrota contra uma equipa cliente interna era tão má como uma derrota contra uma marca rival. No entanto, a equipa Gresini-MoviStar Honda, por exemplo, com pilotos como Sete Gibernau e Marco Melandri, lutou pelo título mundial três vezes de 2003 a 2005 e superou a equipa Repsol Honda três vezes nesses três anos!

Porque é que isto acontece? Porque os proprietários das equipas de clientes, muitas vezes ex-pilotos como Agostini, Rainey, Roberts, Pons, Cecchinello (ele trouxe Casey Stoner para o MotoGP em 2006) e Gresini, muitas vezes tinham uma melhor perceção das qualidades dos pilotos do que os funcionários das equipas de fábrica.

Passaram muitos anos até que as fábricas individuais oferecessem a última geração de motos de MotoGP às equipas clientes - como a Honda à LCR com Stefan Bradl de 2012 a 2014 e a Gresini com Álvaro Bautista.

A Tech3 Yamaha, por outro lado, nunca recebeu uma moto de fábrica atual para pilotos como Andrea Dovizioso, James Toseland, Ben Spies, Cal Crutchlow, Pol Espargaró ou Bradley Smith até ao final de 2028. Esta foi uma das razões pelas quais o proprietário da equipa, Hervé Poncharal, mudou para a KTM em 2019.

Mas, a certa altura, outras fábricas também se convenceram de que as hipóteses de sucesso aumentariam se pelo menos o mais promissor dos dois pilotos das equipas satélite também tivesse equipamento de fábrica - como Fabio Quartararo na Petronas-Yamaha em 2020 ou, gradualmente, a equipa Pramac na Ducati. Em 2021, Valentino Rossi também recebeu uma máquina de fábrica de 2021 na Petronas-Yamaha, e a KTM também fez tudo o que pôde para equipar a equipa Tech3 em pé de igualdade com a Red Bull KTM Factory Team, mas nem sempre funcionou.

Se os dois pilotos da Trackhouse Aprilia, Oliveira e Raúl Fernández, também correrem com RS-GP24 no próximo ano, haverá apenas quatro motos de 2023 no campo, nomeadamente a Pertamina VR46 Ducati (Bezzecchi, Di Giannantonio) e a Gresini Racing (Alex e Marc Márquez).

A Dorna estipulou uma taxa máxima de aluguer de 2,2 milhões de euros por piloto e equipa. Mas as equipas têm margem para negociar com os seus fornecedores de motos. Se uma equipa privada muito rica, como a Petronas-Yamaha, quiser uma moto de trabalho atual para um piloto de topo, pode negociar individualmente com a fábrica. E as prestações de leasing de uma moto de 2024 são, obviamente, significativamente mais elevadas do que as de uma moto usada de 2023. E ainda não foi há muito tempo que até as motos de MotoGP com dois anos de idade estavam a ser alugadas.

Os gestores empreendedores da Dorna prefeririam que cada fábrica tivesse uma equipa cliente. Mas a Yamaha não tem nenhuma, a Ducati tem três.

A maior parte das equipas satélite pagam mais de 2,2 milhões ao seu construtor ou aos fornecedores de equipamento, porque, na maioria dos casos, é necessário substituir e pagar as peças de colisão ou atualizar tecnicamente componentes como a suspensão, os travões, a embraiagem, o chassis, a eletrónica, as actualizações aerodinâmicas, etc. Alguns fabricantes oferecem às equipas um montante fixo para as peças de substituição e, se esse montante for ultrapassado, são devidas facturas adicionais.

Os proprietários de equipas mais inteligentes tentam encontrar acordos "com tudo incluído" para não irem à falência com pilotos que estão ansiosos por bater e que também podem pagar algumas actualizações.

Afinal, se não nos protegermos, de repente temos de pagar ao fabricante 5,6 milhões de euros em vez de 4,6 milhões de euros, mas nenhum proprietário de uma equipa cliente planeou esta margem financeira.

Cada vez mais, as fábricas pagam também os salários e os prémios de sucesso dos pilotos das equipas clientes: na LCR, GASGAS-Tech3, Pramac e na equipa cliente Trackhouse-Aprilia.

Para algumas equipas clientes, as fábricas cobrem pelo menos os custos dos prémios, que são também variáveis e imprevisíveis.

Afinal, se um piloto privado conseguir quatro vitórias, como Enea Bastianini em 2022 na Gresini Racing ou Martin em 2023 na Prima Pramac, são devidos pagamentos de bónus consideráveis - mas nenhum patrocinador coloca dinheiro adicional na mesa.

"É preciso ter sempre uma margem de 5 a 10% no orçamento para os custos que não se podem calcular antecipadamente", diz o chefe de equipa da GASGAS-Tech3, Hervé Poncharal. "Mas não se pode apostar e planear 50 por cento do orçamento anual sem cobertura. Caso contrário, entra-se numa zona de perigo."

Na altura, isto significou que algumas equipas, como a Interwetten-Honda, desapareceram do Campeonato do Mundo de MotoGP após apenas um ano em 2011.

Quando os fabricantes não apoiavam tão generosamente as fortes equipas clientes, as equipas satélite eram naturalmente mais independentes. Antes da era da pista única (que começou em 2009), isto também se aplicava à escolha da marca de pneus (Michelin, Bridgestone, Dunlop), à escolha do piloto e até à escolha dos chefes de equipa, dos patrocinadores ou das marcas de óleo e combustível.

Quando a Ducati Corse considerou a transferência de Enea Bastianini da equipa Lenovo para a equipa Pramac em troca de Jorge Martin em novembro, até o proprietário da equipa Pramac, Paolo Campinoti, declarou: "Isso será decidido pela Ducati".

"Como proprietários de equipas, assumimos um risco financeiro consideravelmente maior em troca", disse o chefe de equipa da Tech3, Hervé Poncharal.

Atualmente, fabricantes como a Honda, Pierer Mobility e Aprilia têm relações muito mais estreitas com as suas (únicas) equipas clientes LCR, Tech3 e neue Trackhouse do que no passado, quando se limitavam a alugar as motos mas tinham pouca influência na gestão da equipa, na procura de patrocinadores e na escolha dos pilotos.

Hoje em dia, os pilotos de topo têm contratos com as fábricas e os respectivos responsáveis pelos desportos motorizados afectam-nos a uma das suas duas equipas, em função das suas capacidades, experiência e perspectivas de sucesso.

Os proprietários das equipas clientes têm, por vezes, uma certa influência. "Desde a era do coronavírus, os nossos pilotos têm dois contratos - um com a HRC e outro com a LCR Racing", disse o proprietário da equipa LCR, Lucio Cecchinello, à SPEEDWEEK.com.

"As três fábricas de motos, que atualmente só fornecem uma equipa cliente, estarão então diretamente envolvidas com os quatro pilotos. Dois deles correm na equipa oficial de fábrica, os outros dois são apoiados da mesma forma que os pilotos de fábrica, mesmo que a equipa cliente seja gerida por uma empresa separada que cobre parte dos custos", admite Hervé Poncharal.

Atualmente, o risco comercial para os proprietários de equipas de MotoGP é limitado. A não ser que os patrocinadores deixem de pagar devido a patrocinadores pouco fiáveis, como foi o caso da equipa RNF nos últimos dois anos.