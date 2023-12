Droits télévisuels : pas de chaîne gratuite allemande en vue

Il y a plus de six semaines, Dorna a conclu un accord de télévision payante avec Sky Sports pour les pays germanophones. Jusqu'à présent, la recherche d'un partenaire de renom pour la télévision gratuite n'a pas abouti.

Depuis le 9 novembre, il n'existe plus aucune possibilité pour les fans de MotoGP de la zone de diffusion allemande de consommer les entraînements et les courses 2024 sur la zone de diffusion allemande en télévision gratuite. Dans de nombreux autres pays européens, les droits de télévision en direct ont déjà été vendus par Dorna il y a quelques années à des chaînes de télévision payantes et des services de streaming à forte capacité financière - par exemple en Italie, en Espagne et en Grande-Bretagne, à Sky, DAZN et TNT (anciennement BT Sports).

Après de longues négociations, Dorna Sports S.L. et Sky Deutschland ont annoncé, lors du week-end du GP de Malaisie début novembre, la conclusion d'un contrat à long terme concernant les droits de télévision en direct du MotoGP sur la télévision payante.

Cet accord débutera en 2024 et mettra fin à l'ère des droits de direct allemands de ServusTV. En Allemagne, les droits de télévision en direct du MotoGP sont pour l'instant la propriété exclusive de la chaîne de télévision payante SKY, qui peut également proposer ces droits en direct pour l'Autriche et la Suisse. Sky diffusera toutes les courses MotoGP du dimanche ainsi que les sprints Tissot, sans oublier les qualifications et les sessions d'entraînement.

Dans le cadre du nouvel accord, Sky Sport diffusera donc également une couverture en direct de toutes les courses Moto2 et Moto3, ainsi que des compétitions du championnat du monde MotoE.

La durée du contrat n'a pas été communiquée. Mais Dorna conclut généralement les contrats de télévision pour trois à cinq ans.

Sky Sport proposera également les GP sur des canaux librement choisis pour le MotoGP, notamment des caméras embarquées, des data channels et des images en perspective d'hélicoptère.

ServusTV s'étant retiré du marché allemand, l'ère de la télévision gratuite du MotoGP est désormais révolue en Allemagne également.

Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization chez Sky Deutschland : "Avec l'achat des droits de télévision en direct du MotoGP ainsi que du Moto3, Moto2 et MotoE, nous allons fournir aux fans de sport automobile en Allemagne les meilleures séries de courses de deux roues du monde à domicile. Qu'il s'agisse de MotoGP, de Formule 1 ou de la série IndyCar, tous ceux qui aiment les sports mécaniques spectaculaires les trouveront sur Sky Sport".

"Nous sommes heureux d'annoncer ce nouvel accord avec Sky Sport, le leader de la télévision payante en Europe. Ils diffusent les meilleurs événements sportifs dans leurs pays respectifs. Nous savons qu'ils offriront aux fans de MotoGP, que nous considérons comme le meilleur spectacle au monde, un programme de qualité et de grande envergure - en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Ce sont des marchés importants pour nous et nous voulons continuer à y développer la couverture", a déclaré Alex Arroyo, chef des droits médias chez Dorna Sports.

" Cette année, nous avons déjà enregistré un nouveau record d'audience sur le Sachsenring", a ajouté Arroyo. "Maintenant, nous nous réjouissons de travailler avec Sky pour faire connaître ce sport passionnant à un public encore plus large dans les pays germanophones".

Le package de départ (Formule 1 incluse) devrait coûter 20 euros, et la deuxième année, le coût devrait passer à 28 euros.

Toutes les retransmissions MotoGP seront disponibles sur Sky Sport via satellite, câble, IPTV, web et mobile et seront également visibles sur WOW Live-Sport dans le cadre du package Sky Sport.

ServusTV continuera toutefois à détenir les droits de diffusion en direct en clair pour la zone de diffusion autrichienne, et SRF pour la Suisse.

Les vendeurs de droits TV de Dorna rencontrent peu d'intérêt dans leur recherche de chaînes allemandes souhaitant faire des offres pour les droits MotoGP en direct sur la télévision gratuite, même juste avant la fin de l'année. Les chaînes premium comme ARD, ZDF, Pro7.sat1 et RTL ont jusqu'à présent refusé de diffuser les GP allemands en raison de l'absence d'as allemands, et la chaîne privée autrichienne ServusTV se retire du marché allemand.

On ne sait donc pas si l'Allemagne trouvera d'ici le début de la saison un partenaire de télévision gratuite de renom qui diffusera gratuitement les moments forts, au moins le lundi, comme ITV en Grande-Bretagne. ITV diffuse également le Grand Prix de Grande-Bretagne en direct et un ou deux autres GP par an.