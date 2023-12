Diritti televisivi: nessun canale televisivo tedesco gratuito in vista

Più di sei settimane fa, Dorna ha concordato un accordo di pay-TV con Sky Sports per i paesi di lingua tedesca. La ricerca di un partner noto per la televisione gratuita non ha finora portato a nulla.

Dal 9 novembre, i fan della MotoGP nell'area di trasmissione tedesca non hanno più la possibilità di guardare le sessioni di prove e le gare del 2024 in televisione in chiaro nell'area di trasmissione tedesca. In molti altri Paesi europei, Dorna ha venduto i diritti televisivi in diretta a emittenti a pagamento e servizi di streaming finanziariamente forti diversi anni fa - ad esempio in Italia, Spagna e Regno Unito, a Sky, DAZN e TNT (ex BT Sports).

Dopo lunghe trattative, Dorna Sports S.L. e Sky Deutschland hanno annunciato la conclusione di un contratto a lungo termine per i diritti televisivi della MotoGP in diretta sulla pay TV durante il weekend del GP della Malesia, all'inizio di novembre.

L'accordo ha inizio nel 2024 e pone fine all'era dei diritti live tedeschi di ServusTV. In Germania, i diritti televisivi in diretta della MotoGP sono attualmente detenuti in esclusiva dall'emittente a pagamento SKY, che è anche autorizzata a offrire questi diritti in diretta per l'Austria e la Svizzera. Sky trasmetterà tutte le gare del MotoGP della domenica e i Tissot Sprints, oltre alle qualifiche e alle sessioni di prove.

Nell'ambito del nuovo accordo, Sky Sport trasmetterà in diretta anche tutte le gare della Moto2 e della Moto3, nonché le gare del Campionato del Mondo MotoE.

Le parti hanno concordato di non rivelare la durata del contratto. Tuttavia, di solito Dorna stipula contratti televisivi per tre-cinque anni.

Sky Sport offrirà anche lo sport GP attraverso canali liberamente selezionabili per la MotoGP, comprese le telecamere di bordo, i canali dati e le immagini dalla prospettiva dell'elicottero.

Con il ritiro di ServusTV dal mercato tedesco, l'era della televisione gratuita della MotoGP è finita anche in Germania.

Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialisation di Sky Deutschland: "Con l'acquisto dei diritti televisivi in diretta di MotoGP, Moto3, Moto2 e MotoE, porteremo la migliore serie di corse a due ruote del mondo nelle case degli appassionati di motorsport in Germania. Che si tratti di MotoGP, Formula 1 o IndyCar Series: chiunque ami il motorsport spettacolare lo troverà su Sky Sport".

"Siamo lieti di annunciare questo nuovo accordo con Sky Sport, il principale fornitore di pay-tv in Europa. Trasmette i migliori eventi sportivi in ogni paese. Sappiamo che offriranno ai fan della MotoGP, che riteniamo sia il miglior spettacolo del mondo, un programma completo e di alta qualità - in Germania, Austria e Svizzera. Si tratta di mercati importanti per noi e vogliamo continuare a espandere la nostra copertura in questi paesi", ha spiegato Alex Arroyo, Head of Media Rights di Dorna Sports .

"Quest 'anno abbiamo già registrato un nuovo record di spettatori al Sachsenring", ha aggiunto Arroyo. "Ora non vediamo l'ora di lavorare con Sky per portare questo emozionante sport a un pubblico ancora più vasto nei Paesi di lingua tedesca".

Il pacchetto iniziale (compresa la Formula 1) costerà 20 euro, che saliranno a 28 euro nel secondo anno.

Tutte le trasmissioni della MotoGP saranno disponibili su Sky Sport via satellite, cavo, IPTV, web e mobile e saranno disponibili anche su WOW Live-Sport come parte del pacchetto Sky Sport.

ServusTV continuerà ad avere i diritti televisivi in chiaro per l'area di trasmissione austriaca, SRF per la Svizzera.

I venditori di diritti televisivi di Dorna hanno riscontrato scarso interesse nella ricerca di emittenti tedesche che volessero fare offerte per i diritti di trasmissione della MotoGP in diretta sulla TV gratuita, anche poco prima della fine dell'anno. Emittenti premium come ARD, ZDF, Pro7.sat1 e RTL hanno finora rifiutato a causa della mancanza di assi del GP di Germania, e l'emittente privata austriaca ServusTV si sta ritirando dal mercato tedesco.

Rimane quindi incerto se in Germania si riuscirà a trovare un partner televisivo affidabile e gratuito per l'inizio della stagione, che mostri almeno gli highlights gratuitamente il lunedì, come ITV nel Regno Unito. ITV trasmette anche il Gran Premio di Gran Bretagna in diretta e uno o due altri GP all'anno.