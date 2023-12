Direitos televisivos: não há nenhum canal de televisão alemão gratuito à vista

Desde 9 de novembro, os fãs do MotoGP na zona de transmissão alemã deixaram de ter a possibilidade de assistir às sessões de treinos e às corridas de 2024 na televisão de acesso livre na zona de transmissão alemã. Em muitos outros países europeus, a Dorna vendeu os direitos de transmissão televisiva em direto a emissoras de televisão por assinatura e serviços de streaming financeiramente fortes há vários anos - por exemplo, em Itália, Espanha e Reino Unido, à Sky, DAZN e TNT (antiga BT Sports).

Após longas negociações, a Dorna Sports S.L. e a Sky Deutschland anunciaram a celebração de um contrato de longo prazo para os direitos de transmissão televisiva em direto do MotoGP na televisão paga no fim de semana do GP da Malásia, no início de novembro.

Este acordo tem início em 2024 e põe termo à era dos direitos de transmissão em direto da ServusTV na Alemanha. Na Alemanha, os direitos de transmissão televisiva em direto do MotoGP são atualmente detidos em exclusivo pelo operador de televisão por assinatura SKY, que também está autorizado a oferecer estes direitos em direto para a Áustria e a Suíça. A Sky vai transmitir todas as corridas de MotoGP no domingo e os Tissot Sprints, bem como as sessões de qualificação e treinos.

Como parte do novo acordo, a Sky Sport irá também transmitir em direto todas as corridas de Moto2 e Moto3, bem como as corridas do Campeonato do Mundo de MotoE.

As partes concordaram em não divulgar a duração do contrato. No entanto, a Dorna celebra normalmente contratos de televisão por três a cinco anos.

A Sky Sport também oferecerá desporto de GP através de canais livremente seleccionáveis para o MotoGP, incluindo câmaras a bordo, canais de dados e imagens de uma perspetiva de helicóptero.

Uma vez que a ServusTV está a retirar-se do mercado alemão, a era da televisão gratuita para o MotoGP terminou também na Alemanha.

Hans Gabbe, Vice-Presidente Sénior de Direitos Desportivos e Comercialização da Sky Deutschland: "Com a compra dos direitos de transmissão televisiva em direto do MotoGP, Moto3, Moto2 e MotoE, levaremos a melhor série de corridas de duas rodas do mundo às casas dos fãs do desporto automóvel na Alemanha. Quer seja o MotoGP, a Fórmula 1 ou a IndyCar Series: qualquer pessoa que goste de desportos motorizados espectaculares vai encontrá-los na Sky Sport."

"Estamos muito satisfeitos por anunciar este novo acordo com a Sky Sport, o principal fornecedor de televisão por assinatura na Europa. Eles transmitem os melhores eventos desportivos em cada país. Sabemos que vão oferecer aos fãs do MotoGP, que acreditamos ser o melhor espetáculo do mundo, um programa abrangente e de alta qualidade - na Alemanha, Áustria e Suíça. Estes são mercados importantes para nós e queremos continuar a expandir a nossa cobertura nesses países", explicou Alex Arroyo, Diretor dos Direitos de Transmissão da Dorna Sports .

"Já tivemos um novo recorde de espectadores no Sachsenring este ano", acrescentou Arroyo. "Agora estamos ansiosos por trabalhar com a Sky para levar este desporto emocionante a um público ainda mais vasto nos países de língua alemã."

O pacote inicial (incluindo a Fórmula 1) custará 20 euros, subindo para 28 euros no segundo ano.

Todas as transmissões do MotoGP estarão disponíveis na Sky Sport via satélite, cabo, IPTV, web e telemóvel e também estarão disponíveis no WOW Live-Sport como parte do pacote Sky Sport.

A ServusTV continuará a ter os direitos de transmissão televisiva gratuita em direto para a área de transmissão austríaca e a SRF para a Suíça.

Os vendedores de direitos televisivos da Dorna têm encontrado pouco interesse na procura de emissoras alemãs que queiram fazer ofertas pelos direitos de transmissão em direto do MotoGP na televisão de acesso livre, mesmo pouco antes da viragem do ano. Emissoras de topo como a ARD, ZDF, Pro7.sat1 e RTL recusaram até agora, devido à falta de ases do GP da Alemanha, e a emissora privada austríaca ServusTV está a retirar-se do mercado alemão.

Por conseguinte, continua a ser incerto se, até ao início da época, será encontrado na Alemanha um parceiro respeitável de televisão de acesso livre que, pelo menos, transmita gratuitamente os melhores momentos do campeonato às segundas-feiras - como a ITV no Reino Unido. A ITV também transmite em direto o Grande Prémio da Grã-Bretanha e um ou dois outros GP por ano.