Mystère : les marques de carburant et d'huile des équipes privées

Les teams clients du MotoGP sont-ils vraiment approvisionnés par d'autres compagnies pétrolières et groupes de carburant que les teams d'usine ? Non, répondent le bon sens - et un manager d'équipe.

La saison prochaine, les trois catégories de moto de GP devront utiliser 40% de biocarburant ou de carburant synthétique dans leur carburant de course. En 2027, le carburant pour les catégories Moto3, Moto2 et MotoGP sera alors composé à 100 % de biocarburant.

Pour les catégories Moto3 et Moto2, c'est le géant pétrolier malaisien qui fournira le carburant unique. Mais chez les constructeurs de MotoGP Honda, Yamaha, Ducati, Pierer Mobility (avec KTM et GASGAS) ainsi qu'Aprilia, on développe avec le soutien de cinq groupes pétroliers différents afin de rester compétitif dans ce domaine du 'racing fuels' - en termes de consommation, de puissance moteur et de durée de vie des sources d'énergie.

Si l'on observe les onze équipes de la catégorie MotoGP, on constate que certaines équipes d'usine et leurs équipes clientes ont parfois des partenaires différents pour l'huile et le carburant. Ainsi, Shell est depuis des années le fournisseur officiel de lubrifiants et de carburant de Ducati Corse, tandis que Pramac a fait la promotion de Motul, Mooney VR46 de Bardahl et Gresini Racing de Federal Oil.

La situation n'est pas très différente chez Honda. L'équipe d'usine HRC s'approvisionne en huile et en carburant auprès du groupe espagnol Repsol, tandis que LCR a clairement fait la promotion de la marque concurrente Castrol, du moins sur une moto (celle d'Alex Rins en 2023).

Chez Pierer Mobility AG, on pouvait voir pour la première fois en 2023 ExxonMobil comme fournisseur d'huile et de carburant et comme sponsor, tandis que l'équipe GASGAS Factory Racing Tech3 a fait dernièrement de la publicité pour le groupe français elf pendant trois ans et a récemment présenté un nouveau partenaire en lubrifiants pour 2024, Motul.

En 2023, Aprilia Racing a utilisé de l'huile moteur Castrol pour son équipe d'usine, ainsi que du carburant BP, tout comme l'équipe cliente RNF.

Chez Yamaha, aucune équipe cliente n'a été équipée en 2023. L'équipe d'usine Monster Yamaha fait confiance aux huiles lubrifiantes de Yamalube, une entreprise qui ne produit toutefois pas de carburant. Officiellement, c'est le groupe énergétique ENEOS qui est présenté chez Yamaha comme producteur d'essence, de gaz, de pétrole et d'autres sources d'énergie.

Ce qui n'est bien sûr pas affiché en grande pompe : Les constructeurs de motos imposent à toutes les équipes clientes le type d'huile moteur et de carburant qu'elles doivent utiliser lors des tests et des courses.

Il s'agit généralement des mêmes produits que ceux utilisés par l'équipe d'usine, car une entreprise comme Ducati ne procède pas à des tests au banc d'essai pour les quatre équipes séparées avec quatre types d'huile ou quatre carburants différents et accepte ensuite éventuellement des consommations et des durées de fonctionnement du moteur différentes.

"Les équipes d'un constructeur MotoGP utilisent des lubrifiants uniformes et un carburant de course identique", a confirmé un team manager qui ne souhaite pas être cité. "Les équipes indépendantes sont toutefois autorisées à promouvoir d'autres marques".

Ce concept de promotion de l'image à l'aide de la plateforme MotoGP est tout simplement toléré et imposé en silence.

Seuls les visiteurs les plus attentifs des stands remarquent parfois que les fûts de carburant et les réservoirs d'huile bien cachés présentent parfois des inscriptions et des logos différents de ceux des sponsors de l'huile sur les panneaux de la décoration des stands.