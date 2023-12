Segreto: i marchi di carburante e olio delle squadre private

Nella prossima stagione, una quota del 40% di biocarburante o carburante sintetico sarà obbligatoria in tutte e tre le classi di moto GP. Nel 2027, il carburante per le classi Moto3, Moto2 e MotoGP sarà composto al 100% da biocarburante.

Il gigante malese degli oli minerali fornirà il carburante standardizzato per le classi Moto3 e Moto2. Tuttavia, i produttori di MotoGP Honda, Yamaha, Ducati, Pierer Mobility (con KTM e GASGAS) e Aprilia stanno sviluppando con il supporto di cinque diverse aziende di oli minerali per rimanere competitivi in questo settore dei "carburanti da corsa" - in termini di consumo, prestazioni del motore e durata delle fonti di energia.

Se si guarda agli undici team della classe MotoGP, si noterà che alcuni dei team ufficiali e dei team clienti hanno diversi partner per l'olio e il carburante. Per esempio, Shell è stato il fornitore ufficiale di lubrificanti e carburante per Ducati Corse per molti anni, mentre Pramac ha pubblicizzato Motul, Mooney VR46 per Bardahl e Gresini Racing per Federal Oil.

La situazione non è molto diversa in Honda. Il team HRC acquista olio e carburante dal gruppo spagnolo Repsol, mentre LCR ha chiaramente pubblicizzato il marchio concorrente Castrol su almeno una moto (2023 con Alex Rins).

Pierer Mobility AG ha scelto ExxonMobil come fornitore e sponsor di olio e carburante per la prima volta nel 2023, mentre il team GASGAS Factory Racing Tech3 ha pubblicizzato per tre anni il gruppo francese 11 e ha recentemente presentato un nuovo partner di lubrificanti per il 2024 sotto forma di Motul.

Aprilia Racing ha utilizzato olio motore Castrol e carburante BP per il team factory nel 2023, così come il team clienti RNF.

Nessun team cliente Yamaha era equipaggiato nel 2023. Il team Monster Yamaha si affida agli oli lubrificanti di Yamalube, un'azienda che non produce carburante. Ufficialmente, Yamaha presenta la società energetica ENEOS come produttore di carburante, gas, petrolio e altre fonti energetiche.

Naturalmente, questo non viene pubblicizzato: Le case motociclistiche impongono a tutti i team clienti quale olio motore e quale carburante devono utilizzare durante i test e le gare.

Di solito si tratta degli stessi prodotti del team ufficiale, perché un'azienda come la Ducati non esegue prove al banco di prova con quattro diversi tipi di olio o quattro diversi carburanti per i quattro team distinti, accettando poi eventualmente consumi e tempi di funzionamento del motore diversi.

"I team di un costruttore di MotoGP utilizzano lubrificanti standardizzati e carburante da corsa identico", ha confermato un team manager che non ha voluto essere citato. "Tuttavia, i team indipendenti sono autorizzati a promuovere altre marche".

Questo concetto di promozione dell'immagine utilizzando la piattaforma della MotoGP è semplicemente tacitamente tollerato e applicato.

Solo i visitatori più attenti dei box notano di tanto in tanto che i barili di carburante e i contenitori di olio ben nascosti hanno talvolta scritte e loghi diversi da quelli degli sponsor dell'olio sulle pareti delle decorazioni dei box.