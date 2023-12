Segredo: As marcas de combustível e de óleo das equipas privadas

Na próxima época, será obrigatória uma quota de 40% de biocombustível ou de combustível sintético nas três classes de MotoGP. Em 2027, o combustível para as classes Moto3, Moto2 e MotoGP será composto por 100% de biocombustível.

O gigante malaio do óleo mineral fornecerá o combustível normalizado para as classes Moto3 e Moto2. No entanto, os construtores de MotoGP Honda, Yamaha, Ducati, Pierer Mobility (com a KTM e a GASGAS) e Aprilia estão a desenvolver-se com o apoio de cinco empresas de óleos minerais diferentes, a fim de se manterem competitivos nesta área de "combustíveis de corrida" - em termos de consumo, desempenho do motor e vida útil das fontes de energia.

Se olharmos para as onze equipas da classe MotoGP, veremos que algumas das equipas de trabalho e as suas equipas clientes têm diferentes parceiros para o óleo e combustível. Por exemplo, a Shell tem sido o fornecedor oficial de lubrificantes e combustível para a Ducati Corse durante muitos anos, enquanto a Pramac tem anunciado a Motul, a Mooney VR46 a Bardahl e a Gresini Racing a Federal Oil.

A situação não é muito diferente na Honda. A equipa de trabalho HRC compra óleo e combustível ao grupo espanhol Repsol, enquanto a LCR fez claramente publicidade à marca concorrente Castrol em pelo menos uma moto (2023 com Alex Rins).

A Pierer Mobility AG apresentou a ExxonMobil como seu fornecedor e patrocinador de óleo e combustível pela primeira vez em 2023, enquanto a equipa GASGAS Factory Racing Tech3 fez recentemente publicidade ao Grupo francês 11 durante três anos e apresentou recentemente um novo parceiro de lubrificantes para 2024 sob a forma de Motul.

A Aprilia Racing utilizou óleo de motor Castrol e combustível BP para a equipa de fábrica em 2023, tal como a equipa cliente RNF.

Nenhuma equipa cliente da Yamaha foi equipada em 2023. A equipa de trabalho Monster Yamaha depende de óleos lubrificantes da Yamalube, que é uma empresa que não produz combustível. Oficialmente, a Yamaha apresenta a empresa de energia ENEOS como produtora de combustível, gás, petróleo e outras fontes de energia.

É claro que isto não é publicitado: Os fabricantes de motos ditam a todas as equipas clientes o óleo de motor e o combustível que devem utilizar durante os testes e as corridas.

Normalmente, são os mesmos produtos que a equipa de fábrica, porque uma empresa como a Ducati não realiza testes de bancada com quatro tipos diferentes de óleo ou quatro combustíveis diferentes para as quatro equipas distintas e, depois, possivelmente, aceita consumos e tempos de funcionamento do motor diferentes.

"As equipas de um fabricante de MotoGP utilizam lubrificantes normalizados e combustível de corrida idêntico", confirmou um chefe de equipa que não quis ser citado. "No entanto, as equipas independentes podem promover outras marcas."

Este conceito de publicidade de imagem com a ajuda da plataforma de MotoGP é simplesmente tolerado e aplicado tacitamente.

Apenas os visitantes mais atentos das boxes reparam ocasionalmente que os barris de combustível e os contentores de óleo bem escondidos têm por vezes inscrições e logótipos diferentes dos patrocinadores de óleo nas paredes das decorações das boxes.