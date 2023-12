Pol Espargaró : "Plus de courses signifie plus de risques".

Pol Espargaró a fait ses adieux au championnat du monde MotoGP à Valence après exactement dix ans en tant que pilote titulaire, il l'a fait dans une ambiance mélancolique et avec la conscience de laisser un "unfinished business" dans la catégorie reine. En effet, l'Espagnol de 32 ans (il est désormais pilote d'essai et de réserve chez KTM) est revenu chez Pierer Mobility cet hiver, après deux années passées chez Repsol-Honda. Le directeur de Motorsport Pit Beirer l'avait alors qualifié de véritable leader de l'équipe, puisque Brad Binder n'avait que trois années de MotoGP derrière lui, et Jack Miller et Augusto Fernández aucune. Pol, quant à lui, avait développé la KTM RC16 à partir de zéro au cours des quatre années 2017 à 2020 et l'avait pilotée vers deux pole positions et six podiums.

Mais l'affaire inachevée est liée au fait que Binder a entre-temps gagné deux courses MotoGP pour KTM, Miguel Oliveira même cinq - mais Pol Espargaró n'a pas remporté de victoire MotoGP en dix ans.

La saison de GP 2023 a commencé de manière fatale pour Pol Espargaró fin mars à Portimão. En effet, il a déclaré durant l'intersaison qu'il avait appris chez Honda que les tests hivernaux ne servaient qu'à se préparer et qu'il ne prendrait donc des risques et n'exploiterait ses capacités que lors des Grands Prix.

L'objectif du nouveau pilote GASGAS-Tech3 : Il voulait être le meilleur des quatre pilotes KTM MotoGP cette année.

Mais voilà qu'au Portugal, vendredi, lors de la deuxième séance d'entraînement, en attendant un pilote de devant rapide et en se chamaillant avec Miguel Oliveira, les pneus ont trop refroidi. Pol Espargaró a chuté lourdement dans le virage 10 et s'est gravement blessé, notamment à cause de l'état illégal du gravier (des morceaux de pierre de la taille d'un œuf de poule au lieu de gravier).

"Ma mâchoire s'est brisée en deux, mes trois vertèbres 3, 6 et 8 se sont brisées et la 8 a été réduite de moitié, je mesure donc un centimètre de moins qu'avant l'accident", a résumé Pol pour SPEEDWEEK.com. "A cela s'ajoutent une fracture de côte, une petite fracture d'un métacarpe de la main droite et une contusion pulmonaire. Ce qui a été le plus grave pour moi, c'est que les nerfs de la partie droite de mon corps ont été fortement touchés, à savoir l'infra-épineux, le supra-épineux et le teres minor. En fait, cela a affecté tous les muscles de mon épaule droite, j'ai donc perdu environ 60 pour cent de ma force musculaire dans cette zone".

Malgré cet état, Pol Espargaró est remonté sur sa moto MotoGP le premier week-end d'août 2023 à Silverstone. Et il n'a pas eu droit à un long délai de grâce, car lors du prochain Grand Prix en Autriche, on a dit à Pierer Mobility qu'aucune promesse de deux créneaux MotoGP supplémentaires n'avait été faite : Pol devra se battre contre Augusto Fernández lors des courses restantes pour obtenir la deuxième place aux côtés de Pedro Acosta chez GASGAS-Tech3 pour 2024. Le combatif Pol Espargaró a étonné ses adversaires en Autriche avec une sixième place au sprint !

Pourtant, le quintuple vainqueur de GP (10 fois en Moto2, 5 fois en 125 cm3) avait même pensé à se retirer dans les premières semaines qui ont suivi le crash de Portimão, lorsque sa mâchoire fracturée a dû être bloquée pendant trois semaines après l'opération, qu'il n'a pu être nourri que de manière liquide - et qu'il a perdu 10 kg de poids corporel.

"Quand tu as 20 ans, tu peux facilement te remettre de blessures. Quand tu as une trentaine d'années, ce n'est plus aussi facile. Je peux le dire par expérience", reconnaît Pol Espargaró.

A cela s'ajoute le nouveau concept avec 22 Grand Prix et 44 courses au total l'année prochaine, les charges et les risques augmentent. Or, en 2023 déjà, il n'y a pas eu un seul Grand Prix sans qu'un seul pilote titulaire ne manque à l'appel. Au moins un d'entre eux était toujours blessé.

"On peut certainement considérer comme un hasard le fait que presque aucun pilote de MotoGP n'ait été blessé cette année", déclare le champion du monde Moto2 2013, "on peut calculer qu'il est plus dangereux de disputer deux courses par week-end qu'une seule, et les statistiques l'ont prouvé en 2023. Mais nous voulons tous plus de fans sur les circuits et devant les écrans de télévision, nous voulons tous plus de followers sur les canaux des médias sociaux. Il est donc difficile de trouver le bon équilibre entre l'action et une charge raisonnable pour les athlètes. Nous ne pouvons pas nous attendre à rendre ce sport attrayant encore plus excitant tout en évitant les blessures. C'est une situation délicate, un exercice d'équilibre. Il est difficile de trouver le compromis parfait. Nous venons de vivre la première saison des Sprint Races. Après deux ou trois ans, il faudra faire un bilan et peut-être procéder à des changements. Mais nous devons aussi voir : Nous touchons beaucoup plus de monde avec ce nouveau concept - et c'est bien".