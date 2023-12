Pol Espargaró: "Più gare significano più rischi".

Pol Espargaró si è congedato dal Campionato del Mondo MotoGP a Valencia dopo dieci anni esatti di attività come pilota titolare, con uno stato d'animo malinconico e con la consapevolezza di lasciarsi alle spalle un "lavoro incompiuto" nella classe regina. Il 32enne spagnolo (ora è pilota collaudatore e sostituto di KTM) è tornato a Pierer Mobility in inverno dopo due anni di Repsol Honda, e il Direttore Motorsport Pit Beirer lo ha descritto come l'attuale leader della squadra, dal momento che Brad Binder aveva alle spalle solo tre anni di MotoGP in KTM e Jack Miller e Augusto Fernández nessuno. Pol, invece, aveva sviluppato la KTM RC16 da zero nei quattro anni dal 2017 al 2020 e l'aveva portata a due pole position e sei podi.

Ma l'incompiuto ha a che fare con il fatto che Binder ha ora vinto due gare di MotoGP per KTM, Miguel Oliveira addirittura cinque - ma Pol Espargaró non ha ottenuto una vittoria in MotoGP in dieci anni.

La stagione 2023 del GP ha avuto un inizio fatale per Pol Espargaró alla fine di marzo a Portimão. Nel pre-campionato aveva spiegato di aver imparato alla Honda che i test invernali servivano solo per la preparazione, per cui avrebbe rischiato e messo in mostra le sue capacità solo nei Gran Premi.

L'obiettivo del nuovo pilota GASGAS-Tech3: Voleva essere il migliore dei quattro piloti KTM della MotoGP quest'anno.

Ma poi le gomme si sono raffreddate troppo in Portogallo, venerdì, nelle seconde prove, mentre aspettava un pilota veloce davanti a sé e una scaramuccia con Miguel Oliveira. Pol Espargaró è caduto pesantemente nell'infausta curva 10 e ha riportato gravi lesioni, non da ultimo a causa delle condizioni illegali del fondo di ghiaia (pezzi di pietra grandi come uova di gallina invece di ghiaia).

"La mia mascella è stata spezzata in due, e anche le tre vertebre n. 3, 6 e 8 sono state strappate in due, con la n. 8 che è stata decimata fino a dimezzarsi, quindi ora sono più basso di un centimetro rispetto a prima dell'incidente", ha riassunto Pol per SPEEDWEEK.com. "Ho riportato anche una costola rotta, una piccola frattura a un osso metacarpale della mano destra e un polmone ammaccato. La cosa peggiore per me è stata la grave lesione dei nervi della parte destra del corpo, ovvero l'infraspinato, il sovraspinato e il teres minore. In pratica, tutti i muscoli della spalla destra sono stati colpiti, quindi ho perso circa il 60% della mia forza muscolare in quell'area".

Nonostante questa condizione, Pol Espargaró è tornato in sella alla sua MotoGP a Silverstone il primo fine settimana di agosto 2023. E non ha avuto un lungo periodo di grazia, perché al prossimo Gran Premio in Austria, Pierer Mobility ha comunicato che non erano stati confermati altri due posti in MotoGP: Pol dovrà lottare con Augusto Fernández nelle gare rimanenti per il secondo posto al fianco di Pedro Acosta in GASGAS-Tech3 per il 2024. Il combattivo Pol Espargaró ha stupito i suoi avversari in Austria con un sesto posto in volata!

Il 15 volte vincitore di un GP (10 volte in Moto2, 5 volte in 125cc) aveva addirittura pensato di ritirarsi nelle prime settimane dopo l'incidente di Portimão, quando la mascella rotta ha dovuto essere bloccata per tre settimane dopo l'operazione, ha potuto nutrirsi solo di liquidi e ha perso 10 kg di peso corporeo.

"Quando hai 20 anni, puoi recuperare facilmente dagli infortuni. Quando si è intorno ai 30 anni, non è così facile. Lo posso dire per esperienza personale", ammette Pol Espargaró.

Inoltre, il nuovo concetto con 22 Gran Premi e un totale di 44 gare l'anno prossimo aumenta lo stress e il rischio. Allo stesso tempo, nel 2023 non c'è stato un solo Gran Premio senza un solo pilota titolare. Almeno uno era sempre infortunato.

"Si può certamente definire una coincidenza il fatto che quasi nessun pilota della MotoGP sia rimasto illeso quest'anno", afferma il campione del mondo 2013 della Moto2. "Si può dedurre che è più pericoloso disputare due gare per weekend piuttosto che una, e le statistiche lo hanno dimostrato nel 2023. Ma tutti noi vogliamo più tifosi sui circuiti e davanti agli schermi televisivi, tutti noi vogliamo più seguaci sui canali dei social media. Per questo è difficile trovare il giusto equilibrio tra azione e stress ragionevole per gli atleti. Non possiamo pretendere di rendere questo sport così attraente ancora più eccitante, ma non possiamo nemmeno aspettarci che si verifichino infortuni. È una situazione difficile, un gioco di equilibri. È difficile trovare il compromesso perfetto. Abbiamo vissuto la prima stagione con le Gare Sprint. Dopo due o tre anni, dovremo fare un bilancio e forse apportare delle modifiche. Ma dobbiamo anche vedere: Stiamo raggiungendo molte più persone con il nuovo concetto, e questo è fantastico".