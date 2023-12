Pol Espargaró: "Mais corridas significam mais riscos

Pol Espargaró perdeu 60% da sua força muscular na sequência do acidente de Portimão em março. O piloto está agora a dar por terminada a sua carreira como piloto regular, mostrando melancolia e encarando o novo conceito com sentimentos mistos.

Pol Espargaró despediu-se do Campeonato do Mundo de MotoGP em Valência depois de exatamente dez anos como piloto regular, fazendo-o com um humor melancólico e com a consciência de que estava a deixar para trás um "negócio inacabado" na categoria rainha. O espanhol de 32 anos (é agora piloto de testes e de substituição na KTM) regressou à Pierer Mobility no inverno, depois de dois anos na Repsol Honda, e o Diretor de Desportos Motorizados Pit Beirer descreveu-o como o verdadeiro líder da equipa na altura, uma vez que Brad Binder tinha apenas três anos de MotoGP na KTM e Jack Miller e Augusto Fernández nenhum. Pol, por outro lado, desenvolveu a KTM RC16 do zero nos quatro anos entre 2017 e 2020 e conduziu-a a duas pole positions e seis pódios.

Mas o assunto inacabado tem a ver com o facto de Binder ter ganho duas corridas de MotoGP para a KTM, Miguel Oliveira até cinco - mas Pol Espargaró não ganha uma vitória de MotoGP há dez anos.

A época de 2023 teve um início fatídico para Pol Espargaró no final de março em Portimão. Espargaró explicou na pré-época que tinha aprendido na Honda que os testes de inverno eram apenas para preparação, pelo que só iria arriscar e mostrar as suas capacidades no Grande Prémio.

O objetivo do novo piloto da GASGAS-Tech3: Ele queria ser o melhor dos quatro pilotos de MotoGP da KTM este ano.

Mas os pneus arrefeceram demasiado em Portugal na sexta-feira, na 2ª sessão de treinos livres, enquanto esperava por um piloto rápido na frente e por uma escaramuça com Miguel Oliveira. Pol Espargaró despistou-se fortemente na sinistra curva 10 e sofreu ferimentos graves, sobretudo devido ao estado ilegal da gravilha (pedaços de pedra do tamanho de ovos de galinha em vez de gravilha).

"O meu maxilar partiu-se em dois e as três vértebras 3, 6 e 8 também se partiram em duas, tendo a 8 sido reduzida a metade do seu tamanho, pelo que estou agora um centímetro mais baixo do que antes do acidente", resumiu Pol para o SPEEDWEEK.com. "Também sofri uma costela partida, uma pequena fratura num osso metacarpo da minha mão direita e um pulmão magoado. O pior para mim foi que os nervos da parte direita do meu corpo foram gravemente afectados, nomeadamente o infra-espinhoso, o supra-espinhoso e o redondo menor. Basicamente, todos os músculos do meu ombro direito foram afectados, pelo que perdi cerca de 60% da minha força muscular nessa zona".

Apesar desta condição, Pol Espargaró voltou a montar a sua moto de MotoGP em Silverstone no primeiro fim de semana de agosto de 2023. E não teve um longo período de carência, porque no Grande Prémio seguinte, na Áustria, a Pierer Mobility foi informada de que não tinham sido confirmadas mais duas vagas para o MotoGP: Pol terá de lutar com Augusto Fernández nas restantes corridas pelo segundo lugar ao lado de Pedro Acosta na GASGAS-Tech3 para 2024. O combativo Pol Espargaró surpreendeu os seus adversários na Áustria com um sexto lugar no sprint!

O 15 vezes vencedor de GPs (10x Moto2, 5x 125cc) chegou a pensar em retirar-se nas primeiras semanas após o acidente de Portimão, quando o maxilar partido teve de ser bloqueado durante três semanas após a operação, só podia ser alimentado com líquidos - e perdeu 10 kg de peso corporal.

"Quando se tem 20 anos, recupera-se facilmente das lesões. Quando se tem cerca de 30 anos, já não é assim tão fácil. Posso dizê-lo por experiência própria", admite Pol Espargaró.

Além disso, o novo conceito com 22 Grandes Prémios e um total de 44 corridas no próximo ano aumenta o stress e o risco. Ao mesmo tempo, não houve um único Grande Prémio em 2023 sem um único piloto regular. Pelo menos um estava sempre lesionado.

"Pode dizer-se que é uma coincidência o facto de quase nenhum piloto de MotoGP ter ficado ileso este ano", diz o Campeão do Mundo de Moto2 de 2013. "Pode concluir-se que é mais perigoso disputar duas corridas por fim de semana do que uma, e as estatísticas provaram-no em 2023. Mas todos queremos mais fãs nas pistas e em frente aos ecrãs de televisão, todos queremos mais seguidores nos canais das redes sociais. É por isso que é difícil encontrar o equilíbrio certo entre ação e stress razoável para os atletas. Não podemos esperar tornar este desporto atraente ainda mais emocionante, mas também não podemos esperar que ocorram lesões. É uma situação complicada, um ato de equilíbrio. É difícil encontrar o compromisso perfeito neste domínio. Já experimentámos a primeira época com as Sprint Races. Ao fim de dois ou três anos, teremos de fazer um balanço e talvez introduzir alterações. Mas também temos de ver: Estamos a chegar a muito mais pessoas com o novo conceito - e isso é ótimo".