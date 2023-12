Jorge Martín: "¿2024? Una historia similar"

Jorge Martín desafió a su colega de marca y defensor del título Francesco "Pecco" Bagnaia en la batalla por el campeonato del mundo hasta el enfrentamiento final en Valencia. Ducati le honró por su subcampeonato con un modelo réplica de la Panigale V4S con los colores Prima Pramac. "Esta es mi primera réplica, lo que me hace muy feliz", dijo entusiasmado el piloto español de 25 años en la presentación del modelo especial, limitado a 189 unidades, el viernes por la noche en la gran fiesta de los campeones del fabricante italiano en Casalecchio di Reno, cerca de Bolonia.

"Ha sido una temporada larga, una temporada complicada", dijo el "Martinator" echando la vista atrás. "Mi rendimiento no fue del 100% al principio, sin duda perdimos muchos puntos, pero luego estuve en modo ataque hasta el final. Algunos errores fueron una lástima, pero creo que fue una bonita lucha hasta el final".

Bagnaia, su compañero de equipo en Aspar durante los años 2015 y 2016 en Moto3, con el que incluso había compartido habitación a menudo, era ahora su rival por el título en la categoría reina. "Sí, es una bonita historia que unos años después estemos luchando por el título de MotoGP, es decir, por ser los mejores del mundo. Es increíble", dijo Martin.

La segunda mitad de la temporada se caracterizó a menudo por la estrella del Pramac Ducati, especialmente los sábados, que es el indiscutible rey del sprint de la temporada con un total de nueve victorias en la corta distancia (y 168 puntos en el sprint frente a los 140 de Bagnaia). Debido a su explosividad, ya se le consideraba el favorito al sprint en vísperas de la primera temporada con el nuevo formato.

"Al principio del año, todo el mundo pensaba que Martin ganaría los sprints. Pero me costaba creer en mí mismo, a pesar de que ya había ganado un título de Moto3", admitió el propio Martin. "Pero cuando empecé a ganar, también me dio confianza para el domingo, y el domingo también ganamos cuatro carreras".

Al subcampeón y cuatro veces ganador del GP de 2023 le resulta difícil destacar un fin de semana en particular. "Pero creo que elegiría Misano, que fue fantástico. Llegué allí con muchas dudas, pero fue el primer fin de semana en el que conseguí la pole y victorias en el sprint y en la carrera GP, y me dije: 'Quizá pueda luchar por este título'".

Sin embargo, esto también aumentó la presión en el final de temporada. "Después de Tailandia y Australia, estaba muy tenso y nervioso. Sentí la presión, aunque dije que no era así. La verdad es que fue duro y no dormí bien", reveló el madrileño con una sonrisa. "Pero en Qatar me dije: 'Esto no funciona así, necesito relajarme'. Lo hice en Qatar y Valencia fue un fin de semana fantástico, aunque al final no fuera suficiente. Gané el sábado y vi que era posible. También dormí bien, pero llegar a la última carrera con 14 puntos de desventaja obviamente lo hizo muy difícil".

Muchos observadores suponen que será aún más difícil en 2024. Después de todo, el ocho veces campeón del mundo Marc Márquez también pilotará una Desmosedici en el futuro. "Espero que sea más difícil para los demás que para mí", sonríe Martin, mirando hacia la próxima temporada. "No, bromas aparte, pero sin duda será difícil. Cada año el deporte mejora, MotoGP alcanza un nivel increíble. Espero una historia similar con todos los pilotos de Ducati. Porque somos muchos pilotos buenos y tenemos mucha información para mejorar. Ahora estamos incorporando nuevos pilotos que tienen mucho talento. Será bonito intentar ganarles a todos".

Éxitos de Ducati en la temporada 2023 de MotoGP:

Pecco Bagnaia: 7 victorias en GP, 4 victorias al sprint, un total de 15 podios en GP, 7 poles.



Jorge Martín: 4 victorias en GP, 9 victorias al sprint, un total de 8 podios en GP, 4 pole positions.



Marco Bezzecchi: 3 victorias en GP, 1 victoria al sprint, un total de 7 podios en GP, 3 pole positions.



Johann Zarco : 1 victoria en GP, un total de 6 podios.



Fabio Di Giannantonio: 1 victoria en GP, un total de 2 podios en GP.



Enea Bastianini : 1 victoria en GP.



Alex Márquez: 2 victorias al sprint, 2 podios en GP, 1 pole position.



Luca Marini: 2 podios en GP, 2 pole positions.

Clasificación final del Campeonato del Mundo de MotoGP 2023 tras 39 carreras:

1. Bagnaia, 467 puntos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 87. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 700 puntos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 653 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.