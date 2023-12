Jorge Martin : "2024 ? Une histoire similaire"

Jorge Martin a défié son collègue de marque et tenant du titre Francesco "Pecco" Bagnaia dans la lutte pour le championnat du monde jusqu'à l'épreuve de force finale à Valence. Pour son titre de vice-champion, Ducati l'a honoré en lui offrant une réplique de la Panigale V4S, aux couleurs de Prima Pramac. "C'est ma première réplique, cela me rend très heureux", s'est enthousiasmé l'Espagnol de 25 ans en dévoilant le modèle spécial, limité à 189 exemplaires, vendredi soir lors de la grande fête des champions organisée par le constructeur italien à Casalecchio di Reno, près de Bologne.

"Ce fut une longue saison, une saison compliquée", a raconté rétrospectivement le "martinator". "Au début, je n'étais pas à 100 % de mes performances, nous avons certainement laissé échapper beaucoup de points, mais ensuite, j'ai été en mode attaque jusqu'à la fin. Quelques erreurs ont été dommageables, mais je pense que c'était une belle bagarre jusqu'à la fin".

Avec Bagnaia, c'est justement son coéquipier d'Aspar des années Moto3 2015 et 2016, avec lequel il avait même souvent partagé la chambre, qui était désormais son rival pour le titre dans la catégorie reine. "Oui, c'est une belle histoire que nous nous battions quelques années plus tard pour le titre MotoGP, c'est-à-dire pour être le meilleur du monde. C'est incroyable", a constaté Martin.

La deuxième partie de la saison a souvent été placée sous le signe de la star Pramac-Ducati, en particulier les samedis, qui est le roi incontesté du sprint de la saison avec un total de neuf victoires sur courte distance (et 168 points au sprint contre 140 pour Bagnaia). En raison de son explosivité, il était déjà considéré comme le favori du sprint avant la première saison avec le nouveau format.

"Au début de l'année, tout le monde pensait que Martin allait gagner les sprints. Mais j'avais du mal à croire en moi, même si j'avais déjà remporté un titre en Moto3", a reconnu Martin lui-même. "Mais quand j'ai commencé à gagner, cela m'a aussi donné confiance pour le dimanche - et nous avons aussi gagné quatre courses le dimanche".

Il est difficile pour le vice-champion du monde et quadruple vainqueur de GP en 2023 de mettre en avant un week-end en particulier. "Je pense cependant que je choisirais Misano, qui était fantastique. J'y étais venu avec beaucoup de doutes, mais c'est finalement le premier week-end où j'ai décroché la pole et des victoires en sprint et en GP - et où je me suis dit : 'Peut-être que je peux me battre pour ce titre'".

La pression est toutefois montée d'un cran en fin de saison. "Après la Thaïlande et l'Australie, j'étais très tendu et nerveux. Je sentais la pression, même si je disais que ce n'était pas le cas. La vérité, c'est que c'était dur et que je n'ai pas bien dormi", a maintenant révélé le Madrilène avec un sourire en coin. "Mais au Qatar, je me suis dit : 'ça ne marche pas comme ça, je dois me détendre'. C'est ce que j'ai fait au Qatar et Valence a ensuite été un week-end fantastique, même si cela n'a pas suffi à la fin. J'ai gagné le samedi et j'ai vu que c'était possible. J'ai aussi bien dormi, mais aborder la dernière course avec 14 points de retard a évidemment rendu les choses très difficiles".

De nombreux observateurs estiment que la situation sera encore plus difficile en 2024. Après tout, l'octuple champion du monde Marc Márquez sera lui aussi assis sur une Desmosedici à l'avenir. "J'espère que ce sera plus difficile pour les autres que pour moi", sourit Martin en pensant à la saison à venir. "Non, blague à part, mais ce sera certainement difficile. Chaque année, le sport s'améliore, le MotoGP atteint un niveau incroyable. Je m'attends à une histoire similaire avec tous les pilotes Ducati. Car nous sommes de nombreux bons pilotes et nous disposons de beaucoup d'informations pour nous améliorer. Maintenant, de nouveaux pilotes arrivent avec beaucoup de talent. Ce sera bien d'essayer de battre tout le monde".

Le palmarès de Ducati pour la saison MotoGP 2023 :

Pecco Bagnaia : 7 victoires en GP, 4 victoires en sprint, 15 podiums GP au total, 7 pole positions.



Jorge Martin : 4 victoires en GP, 9 victoires en sprint, 8 podiums GP au total, 4 pole positions.



Marco Bezzecchi : 3 victoires en GP, 1 victoire en sprint, 7 podiums en GP, 3 pole positions.



Johann Zarco : 1 victoire en GP, 6 podiums au total.



Fabio Di Giannantonio : 1 victoire en GP, 2 podiums en GP au total.



Enea Bastianini : 1 victoire en GP.



Alex Márquez : 2 victoires en sprint, 2 podiums GP, 1 pole position.



Luca Marini : 2 podiums GP, 2 pole positions.

Classement final du championnat du monde MotoGP 2023 après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 653 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.