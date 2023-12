Jorge Martin: "2024? Una storia simile".

Guardando alla stagione 2023, il secondo classificato della MotoGP Jorge Martin (Prima Pramac Racing) ammette di aver sentito la pressione della lotta per il titolo. Per il 2024, si aspetta di nuovo una competizione interna alla Ducati.

Jorge Martin ha sfidato il suo collega di marca e campione in carica Francesco "Pecco" Bagnaia nella lotta per il campionato mondiale fino alla resa dei conti finale a Valencia. Ducati lo ha premiato per il suo secondo posto con una replica della Panigale V4S nei colori Prima Pramac. "Questa è la mia prima replica, il che mi rende molto felice", ha commentato entusiasta il 25enne spagnolo alla presentazione del modello speciale, limitato a 189 esemplari, venerdì sera alla grande festa dei campioni della Casa italiana a Casalecchio di Reno, vicino a Bologna.

"È stata una stagione lunga e complicata", ha detto il "Martinator" guardando al passato. "All'inizio le mie prestazioni non erano al 100%, abbiamo sicuramente perso molti punti, ma poi sono stato in modalità di attacco fino alla fine. Qualche errore è stato un peccato, ma credo che sia stata una bella lotta fino alla fine".

Bagnaia, il suo compagno di squadra Aspar nel 2015 e 2016 in Moto3, con il quale ha spesso condiviso la stanza, è ora il suo rivale per il titolo nella classe regina. "È una bella storia quella che ci vede lottare per il titolo della MotoGP a distanza di pochi anni, ovvero essere i migliori al mondo. È incredibile", ha detto Martin.

La seconda metà della stagione è stata spesso caratterizzata dalla stella del Pramac Ducati, soprattutto il sabato, che è l'indiscusso re delle volate della stagione con un totale di nove vittorie sulla breve distanza (e 168 punti in volata rispetto ai 140 di Bagnaia). Grazie alla sua esplosività, era già considerato il favorito della volata alla vigilia della prima stagione con il nuovo format.

"All'inizio dell'anno, tutti pensavano che Martin avrebbe vinto le volate. Ma io facevo fatica a credere in me stesso, anche se avevo già vinto un titolo in Moto3", ha ammesso lo stesso Martin. "Ma quando ho iniziato a vincere, mi ha dato fiducia anche per la domenica, e anche domenica abbiamo vinto quattro gare".

Per il secondo classificato e quattro volte vincitore del GP del 2023 è difficile individuare un weekend in particolare. "Ma credo che sceglierei Misano, che è stato fantastico. Sono arrivato lì con molti dubbi, ma è stato il primo weekend in cui ho conquistato la pole e le vittorie nella gara sprint e nella gara GP - e mi sono detto: 'Forse posso lottare per questo titolo'".

Tuttavia, questo ha aumentato la pressione nel finale di stagione. "Dopo la Thailandia e l'Australia, ero molto teso e nervoso. Ho sentito la pressione, anche se ho detto che non era così. La verità è che è stata dura e non ho dormito bene", ha rivelato sorridendo il madrileno. "Ma in Qatar mi sono detto: 'Non funziona così, devo rilassarmi'. L'ho fatto in Qatar e a Valencia è stato un weekend fantastico, anche se alla fine non è bastato. Sabato ho vinto e ho visto che era possibile. Ho anche dormito bene, ma arrivare all'ultima gara con 14 punti di distacco ha reso tutto molto difficile".

Molti osservatori ipotizzano che nel 2024 sarà ancora più difficile. Dopo tutto, anche l'otto volte campione del mondo Marc Márquez sarà in futuro in sella a una Desmosedici. "Spero che sia più difficile per gli altri che per me", ha sorriso Martin, guardando alla prossima stagione. "No, scherzi a parte, ma sarà sicuramente dura. Ogni anno questo sport migliora, la MotoGP raggiunge un livello incredibile. Mi aspetto una storia simile con tutti i piloti Ducati. Perché siamo molti buoni piloti e abbiamo molte informazioni per migliorare. Ora stiamo aggiungendo nuovi piloti che hanno molto talento. Sarà bello provare a batterli tutti".

I successi della Ducati nella stagione 2023 della MotoGP:

Pecco Bagnaia: 7 vittorie di GP, 4 vittorie in volata, un totale di 15 podi di GP, 7 pole position.



Jorge Martin: 4 vittorie di GP, 9 vittorie in volata, un totale di 8 podi di GP, 4 pole position.



Marco Bezzecchi: 3 vittorie di GP, 1 vittoria in volata, un totale di 7 podi di GP, 3 pole position.



Johann Zarco: 1 vittoria in un GP, 6 podi in totale.



Fabio Di Giannantonio: 1 vittoria in un GP, 2 podi totali in un GP.



Enea Bastianini : 1 vittoria in un GP.



Alex Márquez: 2 vittorie in volata, 2 podi in GP, 1 pole position.



Luca Marini: 2 podi in GP, 2 pole position.

Classifica finale del Campionato mondiale di MotoGP 2023 dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.