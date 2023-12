Jorge Martin: "2024? Uma história semelhante"

Jorge Martin desafiou o seu colega de marca e atual campeão Francesco "Pecco" Bagnaia na luta pelo campeonato do mundo até ao confronto final em Valência. A Ducati homenageou-o pelo seu título de vice-campeão com uma réplica da Panigale V4S com as cores da Prima Pramac. "Esta é a minha primeira réplica, o que me deixa muito feliz," disse o espanhol de 25 anos de idade na apresentação do modelo especial, limitado a 189 unidades, na sexta-feira à noite na grande festa dos campeões do fabricante italiano em Casalecchio di Reno, perto de Bolonha.

"Foi uma temporada longa, uma temporada complicada", disse o "Martinador", olhando para trás. "O meu desempenho não foi de 100% no início, perdemos muitos pontos, mas depois estive em modo de ataque até ao fim. Alguns erros foram uma pena, mas acho que foi uma boa luta até ao fim."

Bagnaia, o seu companheiro de equipa da Aspar nos anos de Moto3 de 2015 e 2016, com quem chegou a partilhar o quarto, era agora o seu rival na categoria rainha. "Sim, é uma boa história estarmos a lutar pelo título de MotoGP alguns anos depois - por outras palavras, sermos os melhores do mundo. Isso é incrível", disse Martin.

A segunda metade da época foi muitas vezes caracterizada pela estrela da Pramac Ducati, especialmente aos sábados, que é o rei indiscutível do sprint da época com um total de nove vitórias na curta distância (e 168 pontos de sprint em comparação com os 140 de Bagnaia). Devido à sua explosividade, já era considerado o favorito ao sprint na véspera da primeira época com o novo formato.

"No início do ano, todos pensavam que o Martin iria ganhar os sprints. Mas eu tinha dificuldade em acreditar em mim próprio, apesar de já ter ganho um título de Moto3", admitiu o próprio Martin. "Mas quando comecei a ganhar, isso deu-me confiança para domingo também - e ganhámos quatro corridas no domingo também."

O vice-campeão e quatro vezes vencedor do GP de 2023 acha difícil destacar um fim de semana em particular. "Mas acho que escolheria Misano, que foi fantástico. Cheguei lá com muitas dúvidas, mas foi o primeiro fim de semana em que fiz a pole e ganhei o sprint e a corrida de GP - e disse a mim próprio: 'Talvez possa lutar por este título'."

No entanto, isto também aumentou a pressão no final da época. "Depois da Tailândia e da Austrália, eu estava muito tenso e nervoso. Senti a pressão, apesar de ter dito que não era assim. A verdade é que foi difícil e não dormi bem", revelou o madrileno com um sorriso. "Mas no Qatar disse a mim próprio: 'Não é assim que funciona, tenho de relaxar'. Fiz isso no Qatar e Valência foi um fim de semana fantástico, mesmo que no final não tenha sido suficiente. Ganhei no sábado e vi que era possível. Também dormi bem, mas chegar à última corrida com 14 pontos de atraso tornou tudo muito difícil".

Muitos observadores assumem que será ainda mais difícil em 2024. Afinal, o octacampeão do mundo Marc Márquez também vai pilotar uma Desmosedici no futuro. "Espero que seja mais difícil para os outros do que para mim", sorriu Martin, olhando para a próxima temporada. "Não, brincadeiras à parte, mas vai ser definitivamente difícil. Todos os anos o desporto melhora, o MotoGP atinge um nível incrível. Espero uma história semelhante com todos os pilotos da Ducati. Porque somos muitos bons pilotos e temos muita informação para melhorar. Agora estamos a adicionar novos pilotos que têm muito talento. Vai ser bom tentar vencê-los a todos".

Os sucessos da Ducati na época de 2023 do MotoGP:

Pecco Bagnaia: 7 vitórias em GPs, 4 vitórias em sprint, um total de 15 pódios em GPs, 7 pole positions.



Jorge Martin: 4 vitórias em GPs, 9 vitórias em sprint, um total de 8 pódios em GPs, 4 pole positions.



Marco Bezzecchi: 3 vitórias em GPs, 1 vitória ao sprint, um total de 7 pódios em GPs, 3 pole positions.



Johann Zarco: 1 vitória em GP, um total de 6 pódios.



Fabio Di Giannantonio: 1 vitória em GP, um total de 2 pódios em GP.



Enea Bastianini : 1 vitória em GP.



Alex Márquez: 2 vitórias ao sprint, 2 pódios em GP, 1 pole position.



Luca Marini: 2 pódios em GPs, 2 pole positions.

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP 2023 após 39 corridas:

1º Bagnaia, 467 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 700 pontos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 653 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.