Marco Bezzecchi : "J'ai choisi le pire moment".

Marco Bezzecchi a remporté sa première course MotoGP cette année sous la pluie à Termas de Río Hondo, ce qui lui a même permis de prendre la tête du classement du championnat du monde pendant un certain temps. Au Mans, le protégé de VR46 a triomphé une deuxième fois, à Assen pour la première fois sur la distance du sprint et lors de la première en Inde, il était dans une classe à part en course GP.

La fracture de la clavicule dont l'Italien a été victime début octobre lors d'un entraînement au ranch Rossi est toutefois intervenue à un moment très inopportun dans la phase finale intensive de la saison.

Néanmoins, "Bez" a assuré sa troisième place au championnat du monde, notamment grâce à une médaille de sprint à Mandalika six jours seulement après l'opération de la clavicule. Aurait-il signé pour ce résultat final au début de la saison à Portimão ? "Au début, j'aurais certainement signé, mais à la fin, j'espérais un peu plus", a avoué le jeune homme de 25 ans avec un peu de recul. "Malheureusement, j'ai choisi le pire moment pour me ruiner l'épaule. J'ai eu un peu de mal à la fin, mais en début de saison, j'aurais clairement signé pour la troisième place du championnat du monde".

"C'était aussi la première année avec le nouveau format. Je n'étais pas fatigué, j'étais juste un peu plus lent", a-t-il décrit sa fin de saison plus laborieuse. "Mais l'année prochaine, je vais essayer d'être toujours plus rapide", a-t-il ajouté en souriant.

Bezzecchi préfère-t-il les sprints ou les longues courses ? "Les courses longues, justement parce qu'elles sont plus longues. C'est un peu différent, dans le sprint tout s'enchaîne et tu es tout de suite mal parti si tu pars mal. Dans les courses longues, tu peux rattraper ton retard".

Le champion Bagnaia est du même avis, le vice-champion du monde Martin, qui a remporté neuf sprints, n'est pas de cet avis.

Si Bezzecchi pouvait choisir une caractéristique de ses collègues de la marque Ducati, qu'est-ce qu'il aimerait leur emprunter ? "De Jorge, le 1:30,3 min à Misano", a déclaré le frisé avec un sourire en coin en référence au temps de pole de cette année et au record All Time Lap de l'Espagnol sur le circuit maison de VR46. Après un instant de réflexion, il ajouta : "Et de Pecco, la constance en course".

La densité des performances dans la catégorie reine, et notamment dans l'armada de huit Ducati, est élevée, Bez s'attend à une saison encore plus difficile en 2024. "Oui, car chaque année, c'est toujours un peu plus difficile. Tout le monde est rapide et les motos sont toutes puissantes. Nous avons la chance d'avoir une moto vraiment impressionnante. Tout le monde nous suit et nous devons essayer de ne pas nous faire arnaquer".

"Je suis prêt pour l'année prochaine", a maintenu le troisième du championnat du monde qui, au sein du Pertamina Enduro VR46 Racing Team, passe de sa GP22 actuelle à une GP23 pour 2024. "J'ai testé la nouvelle moto, qui m'a beaucoup plu".

Lorsqu'on lui demande quels sont ses objectifs, Bez ne veut pas encore se prononcer : "On rêve toujours d'atteindre le maximum, mais de manière réaliste, il faut au moins attendre les tests".

Les succès de Ducati lors de la saison MotoGP 2023 :

Pecco Bagnaia : 7 victoires en GP, 4 victoires en sprint, 15 podiums GP au total, 7 pole positions.



Jorge Martin : 4 victoires en GP, 9 victoires en sprint, 8 podiums GP au total, 4 pole positions.



Marco Bezzecchi : 3 victoires en GP, 1 victoire en sprint, 7 podiums en GP, 3 pole positions.



Johann Zarco : 1 victoire en GP, 6 podiums au total.



Fabio Di Giannantonio : 1 victoire en GP, 2 podiums en GP au total.



Enea Bastianini : 1 victoire en GP.



Alex Márquez : 2 victoires en sprint, 2 podiums GP, 1 pole position.



Luca Marini : 2 podiums GP, 2 pole positions.

Classement final du championnat du monde MotoGP 2023 après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 653 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.