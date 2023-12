Marco Bezzecchi: "Scelto il momento peggiore".

Marco Bezzecchi, stella della VR46 Ducati, avrebbe firmato immediatamente per tre vittorie in MotoGP e il terzo posto nel Campionato del Mondo in vista della stagione 2023. Tuttavia, tutto non è stato di suo gradimento, compresa la pole di Jorge Martin a Misano.

Marco Bezzecchi ha vinto la sua prima gara di MotoGP quest'anno sotto la pioggia a Termas de Río Hondo, che lo ha portato addirittura in testa alla classifica del campionato per un certo periodo. A Le Mans, il pupillo di VR46 ha trionfato per la seconda volta, ad Assen per la prima volta sulla distanza sprint e alla prima indiana è stato protagonista di una gara di GP tutta sua.

Tuttavia, la frattura della clavicola subita dall'italiano all'inizio di ottobre durante l'allenamento al Ranch Rossi è arrivata nel momento peggiore dell'intensa fase finale della stagione.

Ciononostante, "Bez" si è assicurato il terzo posto ai Campionati del Mondo, compresa una medaglia in volata a Mandalika, solo sei giorni dopo l'operazione alla clavicola. Avrebbe firmato per questo risultato finale all'apertura della stagione a Portimão? "All'inizio avrei firmato sicuramente, ma alla fine speravo in qualcosa di più", ha ammesso il 25enne con una certa distanza. "Purtroppo ho scelto il momento peggiore per rovinarmi la spalla. Alla fine ho faticato un po', ma all'inizio della stagione avrei sicuramente firmato per il terzo posto nel Campionato del Mondo".

"Era anche il primo anno con il nuovo formato. Non ero stanco, ero solo un po' più lento", ha detto, descrivendo la sua faticosa gara finale della stagione. "Ma l'anno prossimo cercherò di essere sempre più veloce", ha aggiunto con un sorriso.

Bezzecchi preferisce gli sprint o le gare lunghe? "Le gare lunghe, proprio perché sono più lunghe. È un po' diverso, nello sprint succede tutto in un colpo solo e se parti male ti trovi subito in una brutta posizione. Nella gara lunga puoi recuperare".

Il campione Bagnaia è dello stesso parere, mentre il secondo classificato Martin, con nove vittorie in volata, non è d'accordo.

Se Bezzecchi potesse scegliere una caratteristica dei suoi colleghi del marchio Ducati, cosa gli piacerebbe di più imparare da loro? "L'1:30.3 di Jorge a Misano", ha detto il pilota dai capelli ricci con un sorriso ironico, riferendosi al tempo della pole di quest'anno e al record sul giro di tutti i tempi dello spagnolo sulla pista di casa della VR46. Dopo averci pensato un attimo, ha aggiunto: "E alla costanza di Pecco nelle gare".

La densità di potenza nella classe regina e, non da ultimo, nell'armata di otto Ducati è elevata, Bez si aspetta una stagione ancora più difficile nel 2024. "Sì, perché ogni anno diventa un po' più difficile. Tutti sono veloci e le moto sono tutte forti. Siamo fortunati perché la nostra moto è davvero impressionante. Tutti ci inseguono e dobbiamo cercare di non farci fregare".

"Sono pronto per il prossimo anno", ha detto il bronzo del Campionato del Mondo, che passerà dalla sua precedente GP22 a una GP23 per il 2024 come parte del Pertamina Enduro VR46 Racing Team. "Ho provato la nuova moto e mi è piaciuta molto".

Alla domanda sui suoi obiettivi, Bez non è ancora pronto a impegnarsi: "Si sogna sempre di raggiungere il massimo, ma realisticamente bisogna almeno aspettare i test".

I successi della Ducati nella stagione 2023 della MotoGP:

Pecco Bagnaia: 7 vittorie di GP, 4 vittorie in volata, un totale di 15 podi di GP, 7 pole position.



Jorge Martin: 4 vittorie di GP, 9 vittorie in volata, un totale di 8 podi di GP, 4 pole position.



Marco Bezzecchi: 3 vittorie di GP, 1 vittoria in volata, un totale di 7 podi di GP, 3 pole position.



Johann Zarco: 1 vittoria in un GP, 6 podi in totale.



Fabio Di Giannantonio: 1 vittoria in un GP, 2 podi in un GP.



Enea Bastianini : 1 vittoria in un GP.



Alex Márquez: 2 vittorie in volata, 2 podi in GP, 1 pole position.



Luca Marini: 2 podi in GP, 2 pole position.

Classifica finale del Campionato mondiale di MotoGP 2023 dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.