Marco Bezzecchi: "Escolhi o pior momento"

A estrela da VR46 Ducati, Marco Bezzecchi, teria assinado imediatamente por três vitórias no MotoGP e pelo terceiro lugar no Campeonato do Mundo no período que antecedeu a época de 2023. No entanto, nem tudo foi do seu agrado - incluindo a pole de Jorge Martin em Misano.

Marco Bezzecchi venceu a sua primeira corrida de MotoGP deste ano à chuva em Termas de Río Hondo, o que até o colocou no topo da classificação do campeonato durante algum tempo. Em Le Mans, o protegido do VR46 triunfou pela segunda vez, em Assen pela primeira vez na distância de sprint e na estreia na Índia esteve numa classe própria na corrida de GP.

No entanto, a fratura da clavícula sofrida pelo italiano no início de outubro, durante os treinos no Rossi Ranch, chegou na pior altura possível na intensa fase final da época.

No entanto, "Bez" garantiu o seu terceiro lugar no Campeonato do Mundo, incluindo uma medalha de sprint em Mandalika, apenas seis dias após a operação à clavícula. Teria assinado para este resultado final na abertura da época em Portimão? "No início, teria assinado de certeza, mas no final esperava um pouco mais", admite o atleta de 25 anos, com alguma distância. "Infelizmente, escolhi o pior momento possível para dar cabo do meu ombro. Lutei um pouco no final, mas no início da época teria assinado com certeza o terceiro lugar no Campeonato do Mundo."

"Foi também o primeiro ano com o novo formato. Não estava cansado, estava apenas um pouco mais lento", disse, descrevendo a sua árdua última corrida da época. "Mas no próximo ano vou tentar ser cada vez mais rápido", acrescentou com um sorriso.

Bezzecchi prefere os sprints ou as corridas longas? "As corridas longas, precisamente porque são mais longas. É um pouco diferente, no sprint tudo acontece de uma só vez e ficamos imediatamente em má posição se começarmos mal. Na corrida longa podemos recuperar o atraso. Na corrida longa é possível recuperar o atraso".

O campeão Bagnaia tem uma opinião semelhante, mas o segundo classificado Martin, com nove vitórias ao sprint, discorda.

Se Bezzecchi pudesse escolher uma caraterística dos seus colegas da marca Ducati, o que é que ele mais gostaria de aprender com eles? "O 1:30.3 min do Jorge em Misano", disse o piloto de cabelo encaracolado com um sorriso irônico, referindo-se ao tempo da pole deste ano e ao recorde de volta de todos os tempos do espanhol na pista de origem do VR46. Depois de pensar um pouco, ele acrescentou: "E a consistência de Pecco nas corridas".

A densidade de potência na categoria rainha e, não menos importante, na armada de oito Ducati é alta, Bez espera uma temporada ainda mais difícil em 2024. "Sim, porque todos os anos fica um pouco mais difícil. Toda a gente é rápida e as motos são todas fortes. Temos a sorte de a nossa moto ser realmente impressionante. Todos nos perseguem e temos de tentar não ser enganados."

"Estou pronto para o próximo ano", disse o medalhista de bronze do Campeonato do Mundo, que está a mudar da sua GP22 anterior para uma GP23 para 2024 como parte da Pertamina Enduro VR46 Racing Team. "Testei a nova mota e gostei muito dela."

Quando questionado sobre os seus objectivos, Bez ainda não está pronto para se comprometer: "Sonhamos sempre em atingir o máximo, mas realisticamente temos de esperar pelo menos pelos testes."

Os sucessos da Ducati na época de 2023 do MotoGP:

Pecco Bagnaia: 7 vitórias em GPs, 4 vitórias em sprint, um total de 15 pódios em GPs, 7 pole positions.



Jorge Martin: 4 vitórias em GPs, 9 vitórias em sprint, um total de 8 pódios em GPs, 4 pole positions.



Marco Bezzecchi: 3 vitórias em GPs, 1 vitória ao sprint, um total de 7 pódios em GPs, 3 pole positions.



Johann Zarco: 1 vitória em GP, um total de 6 pódios.



Fabio Di Giannantonio: 1 vitória em GP, um total de 2 pódios em GP.



Enea Bastianini : 1 vitória em GP.



Alex Márquez: 2 vitórias ao sprint, 2 pódios em GP, 1 pole position.



Luca Marini: 2 pódios em GPs, 2 pole positions.

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP 2023 após 39 corridas:

1º Bagnaia, 467 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 700 pontos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 653 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.