Aleix Espargaró: "A veces te olvidas de disfrutar"

Aleix Espargaró es una persona emocional. Emocional -a veces quizá demasiado-, comprometida, abierta y honesta y, sobre todo, auténtica. Adora a sus perros y sus gemelos Max y Mia son su orgullo. Cuando se cerró la puerta para el aficionado al ciclismo en Suzuki a finales de 2016, Aprilia creyó en él, pero a veces parecía que la colaboración estaba condenada.

Hace apenas unos años, Espargaró, acosado por numerosos problemas técnicos, se planteaba la retirada o un futuro en el Mundial de Superbikes. Pero el catalán, afincado en Andorra, es el motor indiscutible del proyecto de MotoGP de Noale. Debido a su temperamento, su experimentado jefe de equipo Antonio Jiménez tiene que calmarle de vez en cuando, sabiendo perfectamente que su piloto siempre quiere lo mejor para sí mismo, pero también para los suyos.

Tuvieron que pasar exactamente 200 carreras de MotoGP para que Aleix Espargaró ganara su primera carrera de GP en el GP de Argentina 2022, haciendo historia para la fábrica italiana de Noale, que tantos éxitos había cosechado en el pasado en las categorías de 125cc y 250cc, con 294 victorias en GP y 19 títulos de campeón del mundo.

También fue Espargaró quien hizo campaña para la llegada de su antiguo compañero en Suzuki, Maverick Viñales, en 2021. En septiembre de este año, los compatriotas alcanzaron un nuevo hito para Aprilia con una doble victoria en el GP de Catalunya.

Aleix, hace unos años te pregunté si preferirías volver a ser el Aleix de 15 años o el más experimentado de 32 años. Te decantaste por esta última opción. ¿Qué crees que pensaría tu yo de 15 años del Aleix de 34?

Creo que estaría orgulloso de sí mismo, porque no es fácil a este nivel en este deporte seguir mejorando con más de 30 años. Aparte de los resultados, también estoy orgulloso de haber podido mejorar mi estilo, ser rápido en todos los circuitos y encontrar una puesta a punto cada vez mejor. Sigo descubriendo cosas nuevas y eso es fantástico a mi edad.

En el Parc Fermé de Montmeló, tu padre lloraba en la esquina después de tu victoria. ¿Le vio?

Sí, lo vi... Estaba llorando y, cuando le di un beso, me dijo: "20 años, 20 años entre tu primera carrera aquí y esta victoria en la categoría más importante... Nunca te rendiste. Estoy muy orgulloso de ti".



Creo que estaba más orgulloso de mi trayectoria que de haber ganado allí. Mi hermano Pol, por ejemplo, ya luchaba por victorias en su segundo año. Para mí fue diferente. Me llevó mucho tiempo. Tuve momentos difíciles y no era fácil seguir creyendo. Por eso estaba muy contento.



Lo comprendo. Sentí lo mismo cuando subí al podio y mis hijos se acercaron a mí. Estaba en la luna. Soy un hombre de familia, así que también fue una imagen muy bonita para mí.

En la primera carrera en Portugal, se sintió decepcionado por las decisiones de los comisarios, por el estilo de conducción agresivo de algunos pilotos... Pensé: "2023 podría ser su último año". ¿Es cierto que no te estabas divirtiendo en ese momento?

Es cierto, sí. Pero tengo que decir que fue culpa mía. Me presioné demasiado. No pasa nada, puedo superarlo. También lo demostré en Barcelona. Pero a veces te olvidas de disfrutar, y así fue para mí.



Nada era suficientemente bueno para mí. Fui el más rápido el viernes y no estaba contento. Terminé quinto en una carrera y no estaba contento. Pero a veces hay que divertirse. Tenía la velocidad. Al final no fui más rápido que al principio de la temporada. Hice la vuelta rápida en Portugal, el viernes hice una vuelta récord en Argentina, pero por varias razones no me divertí. Y divertirse es muy importante.