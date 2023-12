Aleix Espargaró : "Parfois, on oublie de profiter".

Aleix Espargaró est un homme émotionnel. Emotif - parfois peut-être trop, engagé, ouvert et honnête, et surtout authentique. Il adore ses chiens et ses jumeaux Max et Mia sont sa fierté. Lorsque la porte de Suzuki s'est refermée sur ce passionné de cyclisme fin 2016, Aprilia a cru en lui, mais la collaboration semblait parfois condamnée.

Il y a quelques années encore, Espargaró, miné par de nombreux problèmes techniques, envisageait de se retirer ou d'envisager un avenir en Championnat du monde Superbike. Mais le Catalan, qui vit en Andorre, est incontestablement l'inspirateur et le moteur du projet MotoGP de Noale. En raison de son tempérament, son chef d'équipe expérimenté Antonio Jimenez doit de temps en temps le calmer - sachant que son pilote veut toujours le meilleur pour lui-même, mais aussi pour les siens.

Il a fallu exactement 200 courses de MotoGP pour qu'Aleix Espargaró remporte sa première course de GP lors du GP d'Argentine 2022 et écrive ainsi l'histoire de l'usine italienne de Noale, qui avait déjà connu tant de succès par le passé dans les catégories 125 cm3 et 250 cm3 avec 294 victoires en GP et 19 titres de champion du monde.

C'est également Espargaró qui a œuvré pour l'arrivée en 2021 de son ancien compagnon de Suzuki, Maverick Viñales. En septembre dernier, ses compatriotes ont franchi un nouveau cap pour Aprilia en réalisant un doublé au GP de Catalunya.

Aleix, il y a quelques années, je t'ai demandé si tu préférais être à nouveau Aleix à 15 ans ou l'homme plus expérimenté à 32 ans. Tu as opté pour cette dernière solution. D'après toi, comment ton moi de 15 ans jugerait-il Aleix, qui a aujourd'hui 34 ans ?

Je pense qu'il serait fier de lui, car à ce niveau dans ce sport, il n'est pas facile de continuer à s'améliorer après 30 ans. Au-delà des résultats, je suis aussi fier d'avoir pu améliorer mon style, être rapide sur tous les circuits et trouver des réglages de plus en plus performants. Je découvre toujours de nouvelles choses et c'est fantastique à mon âge.

Dans le Parc Fermé de Montmeló, ton père était en pleurs dans un coin après ta victoire. L'as-tu vu ?

Oui, j'ai vu que... euh... Il pleurait et, quand je l'ai embrassé, il m'a dit : "20 ans, 20 ans entre ta première course ici et cette victoire dans la catégorie la plus importante ? Tu n'as jamais abandonné. Je suis très fier de toi".



Je pense qu'il était encore plus fier du chemin que j'ai parcouru que de la victoire là-bas. Mon frère Pol, par exemple, se battait déjà pour des victoires lors de sa deuxième année. Pour moi, c'était différent. Cela a duré très longtemps. J'ai eu des moments difficiles et ce n'était pas facile de continuer à y croire. C'est pourquoi il était très heureux.



Je le comprends. J'ai ressenti la même chose lorsque je suis montée sur le podium et que mes enfants sont venus vers moi. J'étais aux anges. Je suis un homme de famille, c'était donc aussi une très belle image pour moi.

Lors de la première course au Portugal, tu as été déçu par les décisions des commissaires, par la conduite agressive de certains pilotes ? Je me suis dit : "2023 pourrait être sa dernière année". Est-il vrai que tu ne t'es pas amusé à ce moment-là ?

C'est vrai, oui. Mais je dois dire que c'était un peu de ma faute. Je me suis mis trop de pression. Ce n'est pas grave, je peux m'en sortir. Je l'ai d'ailleurs montré à Barcelone. Mais parfois, on oublie de profiter, et c'est ce qui s'est passé pour moi.



Rien n'était assez bon pour moi. J'étais le plus rapide le vendredi et je n'étais pas heureux. J'ai terminé cinquième d'une course et je n'étais pas heureux. Mais parfois, il faut prendre du plaisir. J'avais la vitesse. Je n'étais pas plus rapide dernièrement qu'en début de saison. J'ai fait le meilleur tour au Portugal, j'ai fait un tour record en Argentine vendredi, mais pour plusieurs raisons, je ne me suis pas amusé. Et prendre du plaisir, c'est très important.