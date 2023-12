Aleix Espargaró: "A volte ci si dimentica di godere".

Aleix Espargaró è una persona emotiva. Emotivo - a volte forse troppo -, impegnato, aperto e onesto e, soprattutto, autentico. Ama i suoi cani e i suoi gemelli Max e Mia sono il suo orgoglio e la sua gioia. Quando alla fine del 2016 si è chiusa la porta dell'appassionato di ciclismo alla Suzuki, l'Aprilia ha creduto in lui, ma a volte sembrava che la collaborazione fosse destinata a fallire.

Solo pochi anni fa, Espargaró, afflitto da numerosi problemi tecnici, stava considerando il ritiro o un futuro nel campionato mondiale Superbike. Ma il catalano, che vive ad Andorra, è l'indiscusso motore del progetto MotoGP di Noale. A causa del suo temperamento, il suo esperto capo equipaggio Antonio Jimenez deve di tanto in tanto calmarlo, ben sapendo che il suo pilota vuole sempre il meglio per se stesso, ma anche per la sua gente.

Ci sono volute esattamente 200 gare di MotoGP perché Aleix Espargaró vincesse la sua prima gara di GP al GP d'Argentina del 2022, facendo entrare nella storia la casa italiana di Noale, che in passato aveva avuto tanto successo nelle classi 125 e 250 con 294 vittorie nei GP e 19 titoli mondiali.

È stato anche Espargaró a fare una campagna per l'arrivo del suo ex compagno di Suzuki Maverick Viñales nel 2021. A settembre di quest'anno, i due connazionali hanno raggiunto una nuova pietra miliare per Aprilia con una doppia vittoria al GP di Catalunya.

Aleix, qualche anno fa ti ho chiesto se avresti preferito tornare a essere l'Aleix quindicenne o quello più esperto di 32 anni. Hai deciso per quest'ultimo. Cosa pensi che il te stesso quindicenne penserebbe del 34enne Aleix?

Penso che sarebbe orgoglioso di se stesso, perché non è facile a questo livello in questo sport continuare a migliorare oltre i 30 anni. A parte i risultati, sono anche orgoglioso del fatto che sono riuscito a migliorare il mio stile, a essere veloce su tutte le piste e a trovare un assetto sempre migliore. Sto ancora scoprendo cose nuove e questo è fantastico alla mia età.

Nel parco chiuso del Montmelò, tuo padre piangeva in un angolo dopo la tua vittoria. L'ha visto?

Sì, l'ho visto... ehm... Piangeva e, quando gli ho dato un bacio, mi ha detto: "20 anni, 20 anni tra la tua prima gara qui e questa vittoria nella classe più importante...". Non ti sei mai arreso. Sono molto orgoglioso di te".



Credo che fosse ancora più orgoglioso del mio percorso che della mia vittoria. Mio fratello Pol, ad esempio, era già in lotta per le vittorie al secondo anno. Per me è stato diverso. Ci è voluto molto tempo. Ho avuto momenti difficili e non è stato facile continuare a crederci". Per questo era molto felice.



Lo capisco. Mi sono sentito allo stesso modo quando sono salito sul podio e i miei figli sono venuti da me. Ero al settimo cielo. Sono un uomo di famiglia, quindi è stata un'immagine molto bella anche per me.

Alla prima gara in Portogallo, lei è rimasto deluso dalle decisioni dei commissari sportivi, dallo stile di guida aggressivo di alcuni piloti... Ho pensato: "Il 2023 potrebbe essere il suo ultimo anno". È vero che in quel momento non ti stavi divertendo?

È vero, sì. Ma devo dire che è stata un po' colpa mia. Ho messo troppa pressione su di me. Non c'è problema, posso gestirla. L'ho dimostrato anche a Barcellona. Ma a volte ci si dimentica di divertirsi, e per me è stato così.



Niente era abbastanza buono per me. Venerdì ero il più veloce e non ero contento. Sono arrivato quinto in una gara e non ero contento. Ma a volte bisogna divertirsi. Avevo la velocità. Alla fine non ero più veloce di quanto lo fossi all'inizio della stagione. Ho fatto il giro più veloce in Portogallo, venerdì ho fatto il giro record in Argentina, ma per diversi motivi non mi sono divertito. E divertirsi è molto importante.