Aleix Espargaró: "Às vezes esquecemo-nos de desfrutar"

Aleix Espargaró é uma pessoa emotiva. Emotivo - por vezes talvez demasiado emocional -, empenhado, aberto e honesto e, acima de tudo, autêntico. Adora os seus cães e os seus gémeos Max e Mia são o seu orgulho e alegria. Quando a porta se fechou para o fã de ciclismo na Suzuki, no final de 2016, a Aprilia acreditou nele, mas por vezes parecia que a colaboração estava condenada.

Há apenas alguns anos, Espargaró, atormentado por inúmeros problemas técnicos, estava a considerar a reforma ou um futuro no Campeonato do Mundo de Superbike. Mas o catalão, que vive em Andorra, é a força motriz indiscutível do projeto de MotoGP de Noale. Devido ao seu temperamento, o seu experiente chefe de equipa, Antonio Jimenez, tem de o acalmar de vez em quando - sabendo bem que o seu piloto quer sempre o melhor para si próprio, mas também para a sua gente.

Foram precisas exatamente 200 corridas de MotoGP para Aleix Espargaró vencer a sua primeira corrida de GP no GP da Argentina de 2022, fazendo história para a fábrica italiana de Noale, que teve tanto sucesso nas classes de 125cc e 250cc no passado com 294 vitórias de GP e 19 títulos de campeão mundial.

Foi também Espargaró que fez campanha para a chegada do seu antigo companheiro de Suzuki Maverick Viñales em 2021. Em setembro deste ano, os compatriotas atingiram um novo marco para a Aprilia com uma dupla vitória no GP da Catalunha.

Aleix, há alguns anos perguntei-te se preferias voltar a ser o Aleix de 15 anos ou o Aleix mais experiente de 32 anos. Decidiste pela segunda opção. O que achas que o teu "eu" de 15 anos pensaria do Aleix de 34?

Penso que ele estaria orgulhoso de si próprio, porque não é fácil, a este nível e neste desporto, continuar a melhorar depois dos 30 anos. Para além dos resultados, também estou orgulhoso do facto de ter conseguido melhorar o meu estilo, ser rápido em todas as pistas e encontrar uma configuração cada vez melhor. Continuo a descobrir coisas novas e isso é fantástico na minha idade.

No Parc Fermé de Montmeló, o teu pai estava a chorar no canto depois da tua vitória. Viu-o?

Sim, vi-o... hum... Ele estava a chorar e, quando lhe dei um beijo, disse: "20 anos, 20 anos entre a tua primeira corrida aqui e esta vitória na classe mais importante... Nunca desististe. Estou muito orgulhoso de ti".



Acho que ele estava ainda mais orgulhoso da minha trajetória do que da minha vitória. O meu irmão Pol, por exemplo, já estava a lutar por vitórias no seu segundo ano. Para mim foi diferente. Demorou muito tempo. Tive momentos difíceis e não foi fácil continuar a acreditar. Por isso é que ele estava muito feliz.



Eu compreendo-o. Senti-me da mesma forma quando subi ao pódio e os meus filhos vieram ter comigo. Fiquei muito feliz. Sou um homem de família, por isso também foi uma imagem muito bonita para mim.

Na primeira corrida em Portugal, ficou desiludido com as decisões dos comissários, com o estilo de condução agressivo de alguns pilotos... Pensei: "2023 pode ser o último ano dele". É verdade que não se estava a divertir nessa altura?

Isso é verdade, sim. Mas devo dizer que a culpa foi minha. Pus demasiada pressão sobre mim próprio. Não faz mal, eu consigo lidar com isso. Também o demonstrei em Barcelona. Mas, por vezes, esquecemo-nos de nos divertirmos, e foi assim que aconteceu comigo.



Nada foi suficientemente bom para mim. Fui o mais rápido na sexta-feira e não fiquei contente. Terminei em quinto numa corrida e não fiquei contente. Mas, por vezes, temos de nos divertir. Eu tinha a velocidade. Não fui mais rápido no final do que no início da época. Fiz a volta mais rápida em Portugal, na sexta-feira fiz uma volta recorde na Argentina, mas por várias razões não me diverti. E divertir-me é muito importante.