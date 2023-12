Alberto Puig (Honda): "Más bajas que altas"

Alex Rins (LCR Castrol) al menos evitó otro año sin victorias para Honda con su triunfo en Austin, pero en general el balance de la temporada de MotoGP del mayor fabricante de motos del mundo no puede ser positivo. "Es obvio que la conclusión no puede ser muy buena. No hemos tenido un año memorable, nunca hemos encontrado nuestro camino", ha dicho Alberto Puig, Team Manager del Repsol Honda, en declaraciones a motogp.com.

"No hemos podido dar el paso necesario en la categoría hoy en día porque nuestros rivales han dado un paso muy grande. Aunque demos pasos y tratemos de entender nuestros puntos débiles -porque estamos trabajando duro en ello en Japón- no hemos podido alcanzar nuestro objetivo. La competitividad de la moto no está ahí y lo sabemos. La voluntad de cambiar y adoptar un enfoque diferente está ahí. En Japón estamos reestructurando, no sólo el personal, sino también el enfoque para desarrollar la moto."

Las cifras de la temporada 2023 hablan por sí solas: Honda terminó quinta y última en el Campeonato de Constructores, mientras que Marc Márquez fue 14º en el Campeonato de Pilotos en su último año sobre la RC213V a pesar de las interrupciones por lesiones y seguía siendo el mejor representante de Honda antes de dejar el "equipo de su corazón" por Gresini-Ducati, porque el ocho veces campeón del mundo por fin quiere volver a divertirse sobre la moto e intentar recuperar su antigua fuerza.

En 2023, sólo hubo unos pocos momentos destacados para el veterano representante de Honda, incluido un romántico tercer puesto en el lluvioso GP de Japón en Motegi. Su compañero en el equipo Repsol, Joan Mir, sólo sumó 26 puntos en su primer año con la rebelde RC213V, pero tuvo muchas caídas, 24 para ser exactos. Sólo Marc superó al mallorquín en el ranking de reyes de las caídas, con 29 accidentes.

"Empezamos bien, con la pole de Marc en Portugal", dice Puig, recordando el inicio de la temporada en marzo. "Luego vino la caída y la lesión en el pulgar. No fue un buen comienzo, y a eso le siguieron grandes dificultades con la moto. Creemos que el nivel de Marc es muy superior al que demostró. Pero por muchas razones no funcionó. No es agradable ver a un campeón en esa situación y con esos resultados. Pero es lo que ha pasado y ahora veremos".

"Al mismo tiempo, Joan trató de entender la moto, con altibajos, aunque hay que decir que hubo más bajones", admitió con franqueza el director del equipo. "En India tuvimos resultados que estuvieron bien, y por suerte para los aficionados Marc subió al podio en Japón. Pero desde el punto de vista del Repsol Honda Team, no fue un buen año para nosotros", dijo Puig.

Además de Joan Mir ("La esperanza es que la nueva moto vaya más en la dirección que a él le gusta pilotar"), el recién llegado Luca Marini tomará el relevo en 2024. En el test de Valencia, el italiano terminó 10º en su primer día de trabajo sobre el prototipo 2024 de la RC213V, mientras que Mir habló de mejoras notables por primera vez en su carrera con Honda.

Clasificación final del Campeonato del Mundo de MotoGP 2023 tras 39 carreras:

1. Bagnaia, 467 puntos. 2. Martin, 428. 3. Bezzecchi, 329. 4. Binder, 293. 5. Zarco, 225. 6. Aleix Espargaró, 206. 7. Viñales, 204. 8. Marini, 201. 9. Alex Márquez, 177. 10. Quartararo, 172. 11. Miller, 163. 12. Di Giannantonio, 151. 13. Morbidelli, 102. 14. Marc Márquez, 96. 15. Bastianini, 84. 16. Olivé, 84. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 700 puntos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 653 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.

Resultados test Valencia (28 noviembre 2023):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.253 min.

2º Binder, KTM, + 0.028 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 0.093 s

4. Marc Márquez, Ducati, + 0.171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0.263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0.385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0.409

8º Bastianini, Ducati, + 0.543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0.703

11º Bagnaia, Ducati, + 0.717

12º Quartararo, Yamaha, + 0.769

13º Mir, Honda, + 0.798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0.824

15º Martin, Ducati, + 0.899

16º Morbidelli, Ducati, + 0.953

17º Zarco, Honda, + 1.030

18º Acosta, KTM, + 1.223

19º Rins, Yamaha, + 1.311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21º Nakagami, Honda, + 1.723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23º Savadori, Aprilia, + 3.431