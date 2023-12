Alberto Puig (Honda) : "Plus de bas que de hauts"

Alex Rins (LCR Castrol) a au moins empêché une nouvelle année sans victoire pour Honda grâce à son triomphe à Austin, mais dans l'ensemble, le bilan de la saison MotoGP du plus grand constructeur de motos au monde ne peut pas être positif. "Il est évident que le bilan ne peut pas être très bon. Nous n'avons pas eu une année mémorable, nous n'avons jamais trouvé le chemin", a retenu le team manager de Repsol Honda Alberto Puig lors d'une rétrospective avec motogp.com.

"Nous n'avons pas vraiment pu faire le pas nécessaire de nos jours dans la catégorie parce que nos adversaires ont fait un pas vraiment important. Même si nous faisons des pas et que nous essayons de comprendre nos faiblesses - car nous y travaillons dur au Japon - nous n'avons pas pu atteindre notre objectif. La compétitivité de la moto n'est pas au rendez-vous et nous le savons. La volonté de changer et d'adopter une approche différente est là. Au Japon, on restructure, pas seulement les gens, mais aussi l'approche pour développer la moto".

Les chiffres de la saison 2023 parlent d'eux-mêmes : au championnat du monde des constructeurs, Honda a terminé à la cinquième et dernière place, au championnat du monde des pilotes, Marc Márquez a été 14e pour sa dernière année sur la RC213V, malgré des pauses pour cause de blessures, et encore le meilleur représentant de Honda, avant de quitter "l'équipe de son cœur" pour Gresini-Ducati, car l'octuple champion du monde veut enfin se faire plaisir sur sa moto et tenter de retrouver sa force d'antan.

En 2023, la figure de proue de Honda depuis de nombreuses années n'a connu que des moments forts isolés, dont une romantique troisième place au GP du Japon pluvieux à Motegi. Son coéquipier chez Repsol, Joan Mir, n'a marqué que 26 points lors de sa première année au guidon de la récalcitrante RC213V, et a chuté à de nombreuses reprises - 24 pour être précis. Seul Marc a dépassé le Majorquin dans le classement des rois des crashs avec 29 chutes.

"Nous avions bien commencé, avec la pole position de Marc au Portugal", a rappelé Puig en évoquant le début de saison en mars. "Ensuite, il y a eu la chute et la blessure au pouce. Ce n'était pas le bon début et il s'en est suivi de grosses difficultés avec la moto. Nous pensons que le niveau de Marc est bien plus élevé que ce qu'il a montré. Mais pour de nombreuses raisons, cela n'a pas fonctionné. Il n'est pas agréable de voir un champion dans une telle situation et avec de tels résultats. Mais c'est ce qui s'est passé et maintenant nous allons voir".

"En même temps, Joan a essayé de comprendre la moto, avec des hauts et des bas, même s'il faut dire qu'il y avait plus de bas", a reconnu ouvertement le team manager. "En Inde, nous avons eu des résultats qui étaient corrects et, heureusement pour les fans, Marc a réussi à monter sur le podium au Japon. Mais du point de vue du team Repsol Honda, ce n'était pas une bonne année pour nous", sait Puig.

En 2024, outre Joan Mir ("L'espoir est que la nouvelle moto aille davantage dans la direction qu'il aime prendre"), la nouvelle recrue Luca Marini devrait faire l'affaire. Lors du test de Valence, l'Italien s'est tout de même classé 10ème lors de sa première journée de travail sur le prototype 2024 de la RC213V, tandis que Mir a parlé pour la première fois dans sa carrière chez Honda d'améliorations sensibles.

Classement final du championnat du monde MotoGP 2023 après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 653 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.

Résultat du test de Valence (28 novembre 2023) :

1. Viñales, Aprilia, 1:29,253 min.

2. Binder, KTM, + 0,028 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8. Bastianini, Ducati, + 0,543

9. Miller, KTM, + 0,648

10. Marini, Honda, + 0,703

11. Bagnaia, Ducati, + 0,717

12. Quartararo, Yamaha, + 0,769

13. Mir, Honda, + 0,798

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15. Martin, Ducati, + 0,899

16. Morbidelli, Ducati, + 0,953

17. Zarco, Honda, + 1,030

18. Acosta, KTM, + 1,223

19. Rins, Yamaha, + 1,311

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21. Nakagami, Honda, + 1,723

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23e Savadori, Aprilia, + 3,431