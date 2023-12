Alberto Puig (Honda): "Più bassi che alti"

Alex Rins (LCR Castrol) ha almeno evitato un altro anno senza vittorie per la Honda con il trionfo di Austin, ma nel complesso il bilancio della stagione MotoGP del più grande costruttore di moto del mondo non può essere positivo. "È ovvio che la conclusione non può essere molto buona. Non abbiamo avuto un anno memorabile, non abbiamo mai trovato la nostra strada", ha detto il Team Manager di Repsol Honda Alberto Puig in una recensione a motogp.com.

"Non siamo riusciti a fare il passo necessario in questa categoria, perché i nostri avversari hanno fatto passi da gigante. Anche se facciamo dei passi avanti e cerchiamo di capire i nostri punti deboli - perché stiamo lavorando duramente su questo in Giappone - non siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo. La competitività della moto non c'è e lo sappiamo. La volontà di cambiare e di adottare un approccio diverso è presente. In Giappone stiamo ristrutturando, non solo le persone ma anche l'approccio allo sviluppo della moto".

I dati della stagione 2023 parlano chiaro: la Honda è arrivata quinta e ultima nel Campionato Costruttori, mentre Marc Márquez è stato 14° nel Campionato Piloti nel suo ultimo anno in sella alla RC213V, nonostante le interruzioni per infortunio, ed è stato ancora il miglior rappresentante della Honda prima di lasciare la "squadra del cuore" per la Gresini-Ducati, perché l'otto volte campione del mondo vuole finalmente divertirsi di nuovo in sella alla moto e cercare di ritrovare la sua vecchia forza.

Nel 2023, la figura di spicco della Honda di lunga data è stata solo una piccola parte, tra cui un romantico terzo posto nel piovoso GP del Giappone a Motegi. Il suo compagno di squadra alla Repsol, Joan Mir, ha ottenuto solo 26 punti nel suo primo anno in sella alla indisciplinata RC213V, ma è stato vittima di numerose cadute, 24 per la precisione. Solo Marc ha superato il maiorchino nella classifica dei re degli incidenti, con 29 cadute.

"Abbiamo iniziato bene, con Marc che ha conquistato la pole position in Portogallo", ha detto Puig, ricordando l'apertura della stagione a marzo. "Poi è arrivata la caduta e l'infortunio al pollice. Non è stato l'inizio giusto ed è stato seguito da grandi difficoltà con la moto. Crediamo che il livello di Marc sia molto più alto di quello che ha dimostrato. Ma per molte ragioni non ha funzionato. Non è bello vedere un campione in una situazione del genere e con risultati del genere. Ma è quello che è successo e ora vedremo".

"Allo stesso tempo, Joan ha cercato di capire la moto, con alti e bassi, anche se bisogna dire che ci sono stati più bassi", ha ammesso con franchezza il team manager. "In India abbiamo ottenuto risultati buoni e, fortunatamente per i tifosi, Marc è salito sul podio in Giappone. Ma dal punto di vista del Repsol Honda Team, non è stato un anno positivo per noi", ha detto Puig.

Oltre a Joan Mir ("La speranza è che la nuova moto vada più nella direzione che gli piace guidare"), il nuovo arrivato Luca Marini è destinato a subentrare nel 2024. Nei test di Valencia, l'italiano ha ottenuto il 10° posto nella sua prima giornata di lavoro sul prototipo 2024 della RC213V, mentre Mir ha parlato di miglioramenti evidenti per la prima volta nella sua carriera in Honda.

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoGP 2023 dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.

Risultati test di Valencia (28 novembre 2023):

1° Viñales, Aprilia, 1:29.253 min.

2° Binder, KTM, + 0,028 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec.

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8° Bastianini, Ducati, + 0,543

9° Miller, KTM, + 0,648

10° Marini, Honda, + 0,703

11° Bagnaia, Ducati, + 0,717

12° Quartararo, Yamaha, + 0,769

13° Mir, Honda, + 0,798

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15° Martin, Ducati, + 0,899

16° Morbidelli, Ducati, + 0,953

17° Zarco, Honda, + 1,030

18° Acosta, KTM, + 1,223

19° Rins, Yamaha, + 1.311

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21° Nakagami, Honda, + 1.723

22° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23° Savadori, Aprilia, + 3.431