Alberto Puig (Honda): "Mais baixos do que altos"

A Honda terminou em último lugar no Campeonato de Construtores em 2023, com os pilotos da Repsol Honda Marc Márquez e Joan Mir a liderarem o registo de acidentes. A conclusão de Alberto Puig é a seguinte.

Alex Rins (LCR Castrol), pelo menos, evitou mais um ano sem vitórias para a Honda com o seu triunfo em Austin, mas, em geral, o balanço da temporada de MotoGP do maior fabricante de motos do mundo não pode ser positivo. "É óbvio que a conclusão não pode ser muito boa. Não tivemos um ano memorável, nunca encontrámos o nosso caminho," disse o Diretor de Equipa da Repsol Honda, Alberto Puig, numa análise com o motogp.com.

"Não conseguimos dar o passo que é necessário na classe atualmente, porque os nossos adversários deram um passo muito grande. Mesmo que déssemos passos e tentássemos compreender as nossas fraquezas - porque estamos a trabalhar muito nisso no Japão - não conseguimos atingir o nosso objetivo. A competitividade da mota não está lá e nós sabemos isso. A vontade de mudar e adotar uma abordagem diferente existe. No Japão, estamos a reestruturar, não só as pessoas, mas também a abordagem ao desenvolvimento da moto."

Os números da época de 2023 falam por si: a Honda terminou em quinto e último lugar no Campeonato de Construtores, enquanto Marc Márquez foi 14º no Campeonato de Pilotos no seu último ano com a RC213V, apesar das interrupções por lesão, e ainda foi o melhor representante da Honda antes de deixar a "equipa do seu coração" para a Gresini-Ducati, porque o oito vezes campeão do mundo quer finalmente divertir-se novamente na moto e tentar recuperar a sua antiga força.

Em 2023, houve apenas alguns destaques para a figura de longa data da Honda, incluindo um romântico terceiro lugar no chuvoso GP do Japão em Motegi. O seu companheiro de equipa na Repsol, Joan Mir, marcou apenas 26 pontos no seu primeiro ano com a rebelde RC213V, mas teve muitas quedas - 24 para ser mais preciso. Apenas Marc ultrapassou o maiorquino no ranking dos reis das quedas, com 29 acidentes.

"Começámos bem, com o Marc a fazer a pole position em Portugal," disse Puig, recordando a abertura da época em março. "Depois veio o acidente e a lesão no polegar. Não foi um bom começo e seguiram-se grandes dificuldades com a mota. Acreditamos que o nível do Marc é muito superior ao que ele mostrou. Mas por muitas razões não funcionou. Não é bom ver um campeão numa situação destas e com estes resultados. Mas foi o que aconteceu e agora veremos".

"Ao mesmo tempo, o Joan tentou compreender a moto, com altos e baixos, mesmo que se deva dizer que houve mais baixos", admitiu francamente o chefe de equipa. "Na Índia tivemos resultados que foram bons e, felizmente para os fãs, o Marc subiu ao pódio no Japão. Mas do ponto de vista da Repsol Honda Team, não foi um bom ano para nós", disse Puig.

Para além de Joan Mir ("A esperança é que a nova moto vá mais na direção que ele gosta de pilotar"), o recém-chegado Luca Marini deverá assumir o comando em 2024. No teste de Valência, o italiano terminou em 10º no seu primeiro dia de trabalho com o protótipo 2024 da RC213V, enquanto Mir falou de melhorias visíveis pela primeira vez na sua carreira na Honda.

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP 2023 após 39 corridas:

1º Bagnaia, 467 pontos. 2º Martin, 428º. 3º Bezzecchi, 329º. 4º Binder, 293º. 5º Zarco, 225º. 6º Aleix Espargaró, 206º. 7º Viñales, 204º. 8º Marini, 201º. 9º Alex Márquez, 177º. 10º Quartararo, 172º. 11º Miller, 163º. 12º Di Giannantonio, 151º. 13º Morbidelli, 102º. 14º Marc Márquez, 96º. 15º Bastianini, 84º. 16º Oliveira, 84º. 16º Oliveira, 84º. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 700 pontos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 653 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.

Resultados do teste de Valência (28 de novembro de 2023):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.253 min

2º Binder, KTM, + 0,028 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,093 seg

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8º Bastianini, Ducati, + 0,543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0,703

11º Bagnaia, Ducati, + 0,717

12º Quartararo, Yamaha, + 0,769

13º Mir, Honda, + 0,798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15º Martin, Ducati, + 0,899

16º Morbidelli, Ducati, + 0,953

17º Zarco, Honda, + 1,030

18º Acosta, KTM, + 1,223

19º Rins, Yamaha, + 1,311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21º Nakagami, Honda, + 1,723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23º Savadori, Aprilia, + 3,431