Yamaha porta con sé il prossimo ingegnere Ducati per il 2024

Per fornire all'ex campione del mondo Fabio Quartararo una M1 più potente per il prossimo anno dopo la stagione 2023 senza vittorie, la Yamaha sta portando dei rinforzi dal campo dominante della Ducati.

In un'intervista rilasciata a SPEEDWEEK.com, Lin Jarvis, Managing Director di Yamaha Racing, aveva già sottolineato i cambiamenti dietro le quinte: "Stiamo investendo molto denaro dove necessario e stiamo cambiando il nostro modo di lavorare. Questo significa che lavoreremo di più con esperti europei".

Uno di questi esperti proviene da Ducati Corse: Massimo Bartolini, ingegnere delle prestazioni dei veicoli e consulente di fiducia del Direttore di gara Ducati Gigi Dall'Igna, passerà alla Yamaha in vista del 2024. Lo rivelano i media italiani specializzati.

Bartolini non è l'unico uomo Ducati a lavorare per la rivale giapponese: Marco Nicotra è già stato assunto come "Responsabile dell'Aerodinamica" presso Yamaha Factory Racing da ottobre. Fino ad allora, era responsabile dello sviluppo aerodinamico della MotoGP presso Ducati Corse.

Ducati è abituata a sostituire personale di alto livello: Negli ultimi anni, il costruttore di Borgo Panigale ha già perso Fabiano Sterlacchini e i capi equipaggio Ducati di lunga data Alberto Giribuola e Cristhian Pupulin per KTM, tra gli altri.