Pecco Bagnaia : pas seulement une bagarre avec Marc Márquez

Alors que Ducati fête encore la saison la plus réussie de son histoire, les regards se tournent déjà vers le championnat du monde MotoGP 2024 - avec Marc Márquez sur une Desmosedici. Le tenant du titre Bagnaia se montre serein.

Marc Márquez suscite toujours des sentiments mitigés chez les fans italiens. Vendredi soir, lorsque Francesco "Pecco" Bagnaia a été interrogé sur la nouvelle recrue de Gresini lors de la fête du championnat du monde, les ducatisti n'ont pas entendu que des applaudissements dans la "Unipol Arena" de Casalecchio di Reno, près de Bologne, qui affichait complet.

Bagnaia lui-même s'est montré très calme au sujet de Márquez. "C'est certainement un adversaire de plus, il sera très rapide - il l'était déjà lors des tests. Bien sûr, il a testé toutes les performances, même avec les pneus tendres, pour vraiment connaître la moto, et c'est bien ainsi. Il était très bon et très rapide, mais c'est ce que j'attendais de lui", a confirmé le pilote officiel Ducati-Lenovo.

"Marc va être fort, c'est normal. Car il vient d'une moto difficile et monte sur ce qu'il y a de mieux. Un pilote comme lui sera fort, comme les sept autres pilotes Ducati", a poursuivi le double champion de MotoGP. "Ce sera un beau combat, et pas seulement avec lui. Bez, Enea, Jorge, Alex... Tous les pilotes Ducati seront rapides, y compris Franco Morbidelli. Ça va être dur, une belle bagarre", a souri Pecco, qui ne pense pas que ses challengers se trouvent uniquement dans son propre camp Ducati. Il a également fait référence à KTM et Aprilia. "Et peut-être aussi Honda et Yamaha", a-t-il laissé tout ouvert.

Ce qui est sûr, c'est que l'Italien de 26 ans a quitté Valence avec un grand sourire après la première journée de tests hivernaux. "Le test de Valence s'est bien passé. D'un certain point de vue, 2023 a été une année difficile parce que nous avons très souvent eu beaucoup de mal le vendredi - et généralement pour une seule chose. Mais à mon avis, nous avons maintenant compris la raison et je suis donc heureux", a assuré le champion du monde.

Résultat du test de Valence (28 novembre 2023) :

1. Viñales, Aprilia, 1:29,253 min

2. Binder, KTM, + 0,028 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8. Bastianini, Ducati, + 0,543

9. Miller, KTM, + 0,648

10. Marini, Honda, + 0,703

11. Bagnaia, Ducati, + 0,717

12. Quartararo, Yamaha, + 0,769

13. Mir, Honda, + 0,798

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15. Martin, Ducati, + 0,899

16. Morbidelli, Ducati, + 0,953

17. Zarco, Honda, + 1,030

18. Acosta, KTM, + 1,223

19. Rins, Yamaha, + 1,311

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21. Nakagami, Honda, + 1,723

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23e Savadori, Aprilia, + 3,431

Classement final du championnat du monde MotoGP 2023 après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 653 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.