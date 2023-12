Pecco Bagnaia: non solo un incontro con Marc Márquez

Marc Márquez continua a suscitare sentimenti contrastanti tra i tifosi italiani. Quando Francesco "Pecco" Bagnaia è stato interpellato sul nuovo arrivato in casa Gresini durante la festa del Motomondiale di venerdì sera, i Ducatisti presenti alla "Unipol Arena" di Casalecchio di Reno, vicino a Bologna, non hanno solo applaudito.

Lo stesso Bagnaia è decisamente rilassato sull'argomento Márquez. "Sicuramente è un avversario in più, sarà molto veloce: lo era già nel test. Naturalmente ha esplorato tutte le prestazioni, anche con le gomme morbide, per conoscere davvero la moto - ed è la cosa giusta da fare. È stato molto bravo e molto veloce, ma era quello che mi aspettavo da lui", ha confermato il pilota ufficiale Ducati-Lenovo.

"Marc sarà forte, è normale. Perché viene da una moto difficile e sale sulla migliore che ci sia. Un pilota come lui sarà forte, come gli altri sette piloti Ducati", ha continuato il due volte campione della MotoGP. "Sarà una bella lotta, non solo con lui. Bez, Enea, Jorge, Alex... Tutti i piloti Ducati saranno veloci, compreso Franco Morbidelli. Sarà dura, una bella lotta", ha sorriso Pecco, che sospetta che i suoi sfidanti non siano solo nel suo campo Ducati. Ha fatto riferimento anche a KTM e Aprilia. "E forse anche Honda e Yamaha", ha detto, lasciando tutto aperto.

Una cosa è certa: il 26enne italiano ha lasciato Valencia dopo il primo giorno di test invernali con un ampio sorriso sul volto. "I test di Valencia sono andati bene. Da un certo punto di vista, il 2023 è stato un anno difficile perché spesso abbiamo avuto molti problemi il venerdì - e soprattutto a causa di una cosa. Ma credo che ora abbiamo capito il motivo, quindi sono contento", ha detto il campione del mondo.

Risultato test di Valencia (28 novembre 2023):

1° Viñales, Aprilia, 1:29.253 min.

2° Binder, KTM, + 0,028 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec.

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8° Bastianini, Ducati, + 0,543

9° Miller, KTM, + 0,648

10° Marini, Honda, + 0,703

11° Bagnaia, Ducati, + 0,717

12° Quartararo, Yamaha, + 0,769

13° Mir, Honda, + 0,798

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15° Martin, Ducati, + 0,899

16° Morbidelli, Ducati, + 0,953

17° Zarco, Honda, + 1,030

18° Acosta, KTM, + 1,223

19° Rins, Yamaha, + 1.311

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21° Nakagami, Honda, + 1.723

22° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23° Savadori, Aprilia, + 3.431

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoGP 2023 dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.