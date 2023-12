Pecco Bagnaia: Não apenas um combate com Marc Márquez

Enquanto a Ducati ainda está a celebrar a época mais bem sucedida da sua história, já está a olhar para o Campeonato do Mundo de MotoGP de 2024 - com Marc Márquez numa Desmosedici. O atual campeão Bagnaia está descontraído.

por Nora Lantschner - Automatic translation from German

Marc Márquez continua a provocar sentimentos contraditórios entre os fãs italianos. Quando Francesco "Pecco" Bagnaia foi questionado sobre o recém-chegado da Gresini na festa do Campeonato do Mundo, na sexta-feira à noite, os Ducatisti na "Unipol Arena", com lotação esgotada, em Casalecchio di Reno, perto de Bolonha, não estavam apenas a aplaudir.

O próprio Bagnaia está enfaticamente relaxado em relação a Márquez. "De certeza que é mais um adversário, vai ser muito rápido - já o foi no teste. É claro que ele explorou todo o desempenho, também com os pneus macios, para realmente conhecer a moto - e isso é a coisa certa a fazer. Ele foi muito bom e muito rápido, mas era o que eu esperava dele", confirmou o piloto de fábrica da Ducati-Lenovo.

"O Marc vai estar forte, isso é normal. Porque ele vem de uma mota difícil e está com a melhor que existe. Um piloto como ele vai estar forte - como os outros sete pilotos da Ducati," continuou o bicampeão de MotoGP. "Vai ser uma boa luta, não só com ele. Bez, Enea, Jorge, Alex... Todos os pilotos da Ducati vão ser rápidos, incluindo Franco Morbidelli. Vai ser duro, uma boa luta", sorriu Pecco, que suspeita que os seus adversários não estão apenas no seu próprio campo Ducati. Ele também se referiu à KTM e à Aprilia. "E talvez a Honda e a Yamaha também", disse ele, deixando tudo em aberto.

Uma coisa é certa: o italiano de 26 anos deixou Valência após o primeiro dia de testes de inverno com um largo sorriso no rosto. "O teste de Valência correu bem. De um certo ponto de vista, 2023 foi um ano difícil porque muitas vezes tivemos muitos problemas na sexta-feira - e principalmente por causa de uma coisa. Mas acho que agora entendemos o motivo, por isso estou feliz", disse o campeão mundial.

Resultado do teste de Valência (28 de novembro de 2023):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.253 min

2º Binder, KTM, + 0,028 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,093 seg

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8º Bastianini, Ducati, + 0,543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0,703

11º Bagnaia, Ducati, + 0,717

12º Quartararo, Yamaha, + 0,769

13º Mir, Honda, + 0,798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15º Martin, Ducati, + 0,899

16º Morbidelli, Ducati, + 0,953

17º Zarco, Honda, + 1,030

18º Acosta, KTM, + 1,223

19º Rins, Yamaha, + 1,311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21º Nakagami, Honda, + 1,723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23º Savadori, Aprilia, + 3,431

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP 2023 após 39 corridas:

1º Bagnaia, 467 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 700 pontos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 653 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.